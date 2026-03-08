Genoa-Roma 2-1: le pagelle

La Roma perde sul campo del Genoa, battuta per 2 a 1 dai rossoblù di Daniele De Rossi. Decisivo il gol di Vitinha nella ripresa dopo le reti di Messias su rigore e il pari momentaneo di Ndicka.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Luigi Ferraris per affrontare i rossoblù nel match valido per la 28ª giornata di campionato:
Svilar 5,5 – Inoperoso nel primo tempo. Incassa due reti nella ripresa, sul gol di Vitinha non è reattivo sul cross basso di Masini. Nel recupero salva su Malinovskyi, ma è una parata che cambia poco.
Mancini 5 – Colpito alla caviglia a inizio match, stringe i denti e resta in campo. Si addormenta in occasione del raddoppio rossoblù. Dall’84’ Ziolkowski sv.
Ndicka 6 – Trattiene Ekhator e si becca un giallo pesante, che gli costerà la squalifica. Inutile il gol del momentaneo 1 a 1.
Celik 5,5 – Gasp lo schiera da difensore di sinistra, poi lo sposta sulla fascia destra. Prestazione deludente. Dall’84’ Vaz 5 – Ha poco tempo a disposizione per mettersi in mostra, sceglie di farlo nel modo sbagliato con errori tecnici fin troppo evidenti.
Rensch 5,5 – Si batte sulla fascia destra, ma manca qualità. Dal 69′ Ghilardi 6 – Cerca di dare supporto alla manovra con discese costanti.
Pisilli 6 – Tanta corsa in mezzo al campo, anche se la qualità a volte ne risente.
Koné 5 – Soffre il pressing asfissiante del Genoa. Mai incisivo.
Tsimikas 5,5 – Siamo ben lontani dalla propulsione di Wesley. Il greco prova a rendersi pericoloso con qualche cross, ma senza fortuna.
Venturino 5,5 – Mossa a sorpresa di Gasp che non produce effetti. L’ex genoano parte a destra e poi si sposta a sinistra, ma non crea granché. Dal 46′ Cristante 5,5 – Il suo ingresso in campo sembra dare più vivacità alla squadra nello sviluppo della manovra, poi però la sua prestazione non decolla.
Pellegrini 4 – Poca sostanza, pochissima qualità nell’ultimo passaggio. Nella ripresa regala un rigore mortifero al Genoa, spezzando l’equilibrio di un match bloccato. Dal 56′ El Aynaoui 5,5 – Troppo timido e poco efficace quando c’è da incidere nel match.
Malen 6 – Non tocca un pallone per larghissimi tratti della gara. Sconsolato, decide di mettersi in proprio le pochissime volte che viene servito. Segna in fuorigioco il gol che sarebbe valso il sorpasso. Meriterebbe tutt’altra assistenza. Così invece è uno spreco.
GIAN PIERO GASPERINI 5 – La Roma paga le assenze ma anche il tecnico non indovina le mosse, sia inziali che a partita in corso. La sconfitta è pesantissima
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Questa volta sono totalmente d’accordo con i giudizi e i voti, anche se a Pisilli un 6,5 lo avrei dato, ma è una sfumatura. Come temevo, senza Wesley la Roma è una squadra prevedibile e senza idee, con centrocampisti capaci solo di passaggi in orizzontale e mai smarcanti per uno sconsolato Malen.
Qui a Roma tutti vogliono confermarlo, ma lui vorrà rimanerci in mezzo a tanta povertà tecnica?
condivido pienamente le pagelle. migliore
se così si può dire, pisilli , malen. tutti gli
altri meglio lasciar perdere. comunque ,
il gasp come tattica e cambi, non mi piace molto. anche se per cambiare ci
vorrebbero i cambi adeguati, e questi non ci sono. Venturino, vaz, zaragoza, troppo acerbi, non ancora pronti per poter ribaltare le partite.
sfr. ❤️🧡💛
Mercato estivo e invernale:
Tsimikas, Elaneauyi, Ghilardi, Ferguson, Wesley, Bailey, malen, vaz, venturino, Zaragoza, ziolkowski.
Capite benissimo se su 11 acquisti ne azzecchi 2 c’è un problema di competenza da parte di massara, è inutile prenderci in giro.
trenta denari, il vero problema è che la Roma non riesce a vendere, perché, se continui a galleggiare a ridosso della zona Champions, qualcosa non va.
la dirigenza pensasse bene ai rinnovi, e non intendo solo quelli di Dybala e Pellegrini, ma anche degli altri che non ci fanno fare il salto di qualità.
il guaio è che, in questi anni, nessuno ha mai chiesto e la Roma non ha mai dichiarato incedibili alcuni giocatori.
nessuno chiede e non si vende.
guardate il Milan, mezzi giocatori dati in prestito con obbligo che porteranno più di 100 mln in cassa.
senza Wesley è buio pesto.
Se a questa squadra togli Wesley, Soulè, Dybala, con Konè in una delle sue giornate sonnifere, ma cosa resta? Puoi tranquillamente perdere col genoa, cosi come hai perso a cagliari e udine. E vuol dire che non hai un organico da champions. Non so proprio cosa ci può riservare il finale di questa stagione, ma sono molto preoccupato, dopo tanti strombazzamenti può anche finire peggio dei soliti sesti posti
Vaz acquisto stile Bianda..
Come se fosse lui il problema per soli 10 minuti giocati.. i problemi sono altri
povero Malen
pagelle
la Roma ha solo due tre giocatori da risultato.
gli altri si mettono solo i pantaloncini e giocano.
Champions? solo se venissero garantiti 8 giocatori nuovi, titolari, forti. perché per come siamo oggi, i 7 a 1 per gli avversari si sprecano l’anno prossimo.
comunque amen , siamo fuori dal quarto posto.
io punterei tutto sulla Europa League. in campionato abbiamo un calendario che ci farà arrivare sesti.
Giusto, per me è una sconfitta di gasperini più che dei giocatori. Perchè Pisilli nel secondo tempo così dietro? Perchè non è entrato saragossa per cercare di fare cross e saltare l’uomo? Malen troppo solo non sapeva con chi dialogare . Infine perchè gasp toglie sempre Rensch a metà del secondo tempo, esce lui segna la squadra avversaria cosi a Genova così contro la Juve. Decretato il fallimento di pellegrini, quando manca Dyala e Soulè dovrebbe essere lui a mettere un po di testa e calsse in campo invece non fa nulla davanti e provoca un rigore da pollo in difesa, spiace perchè è romano e romanista ma è meglio che se ne vada.
Poi puntuale come una sentenza ecco il gol dell’EX , non l’ha fatto direttamente lui, ma DDR questa volta ci ha fatto lo sgambetto, gli voglio bene ma stasera mi sta sulle P…
Sergio tu sei liberissimo di pensarla a piacimento. Ma non ti sembra che ci stiamo ripetendo, è sempre colpa dell’allenatore? Non è che invece abbiamo una squadra scarsa?
mi dispiace ma Gasperini ormai è una delusione,guardo il resto del campionato perché amo la Roma,ma ormai sono deluso,spero se ne vada al più presto,Ranieri con sta squadra era già in champions ad occhi chiusi!!! mai un primo tempo dove riusciamo a tirare,mai una partita che si è sotto e che si ribalta,sempre cambi sbagliati,scelte senza senso un attaccante abbandonato al suo destino,ma dove vogliamo andare così,e non mi venite a dire che la rosa del Genoa,udinese,Cagliari e tutte quelle con cui abbiamo perso siano più forti della nostra,il problema che non si perde per sfortuna ma perché siamo ridicoli senza un gioco,senza essere messi in campo nel modo giusto,area vuota,e ti ritrovi 3-4 giocatori sulla fascia a fare cosa??? boh io ormai c’ ho perso le speranze
Grasr 83, peccato che lo stesso Ranieri alla fine dello scorso anno dise:”Abbiamo giovani che possono crescere, ma il gap con le altre è notevole, non scommettrei un euro sul quarto posto”. Sotto la gestione Friedkin 6 allenatori, e Ds manca solo Guardiola, vediamo se si libera per giugno?
Mancini, Pellegrini e Cristante la nostra vecchia guardia purtroppo pur impegnandosi non riescono a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento topico, anzi non lo hanno quasi mai fatto. Immaginiamo un Rabiot al posto di Cristante, per esempio. O un saelmakers qualunque al posto di Pellegrini.
Manca persino quella superiorità di corsa che dovrebbe caratterizzare le squadre di Gasp…
Conferma preoccupante della sfasatura di Konè dopo l’infortunio, giocatore fondamentale, insieme all’oggi assente Wesley, per dare una parvenza di pressione, e di velocità di transizione, costanti.
Al Ahinouy non è proprio in grado di apprestare queste caratteristiche; e non è neanche un palleggiatore di qualità.
Oggi Malen, Ndicka e Pisilli hanno giocato da soli per il quarto posto.
Tutti gli altri, paiono ritornati a una condizione da 6° posto strappato fortunosamente; perché così sarà, quando inizieranno gli impegni infrasettimanali (sperando, tra l’altro, che non siano solo 2: oggi come oggi superare il Bologna è tutt’altro che facile).
Una menzione per Pellegrini e Mancini: il 1° è un uomo in meno in campo che inizia a fare danni a causa della…buona volontà in copertura, non avendo il passo di un giocatore di serie A; il 2° accumula voragini su voragini in fase difensiva e si conferma limitato nell’anticipare il posizionamento e approssimativo nella marcatura.
Magari ad aprile la squadra volerà, perché così, dicono, fanno le squadre di Gasp…dicono: il mezzo disastro di fine inverno iniziato a Napoli, però, non consente altro che sperare in fortunati colpi di scena…
Er Mancio co quaa mascherina che pare Purcinella, deve fa sempre er teatro. Se nun fa er sordato der VietNam ferito, pronto comunque a restà in trincea nun è contento. Sei sgamato, voto 4. Quest’anno stai annà giù in picchiata co le prestazioni.
Pellegrini m’ha portato sull’orlo de n’esaurimento nervoso. Sto a contà li giorni che portano a la scadenza der contratto come n’detenuto che sta a bottega da 12 anni e je mancano pochi mesi. Voto 4. Koné oggi imbarazzante, ma mica poco. Voto 4. I pischelli acerbi da morì. Senza Voto perché a quell’età nun è mai colpa loro. L’unico che se sarva Niccolò Piso, l’unico raggio de luce.
Negli scorsi anni ci si affannava per un posizionamento tra il sesto e il settimo posto. In questa stagione abbiamo fatto un passo in avanti, visto che il sesto e il settimo quantomeno li abbiamo distanziati di una decina di punti…
Lo dico da mesi: dedichiamoci anima e corpo all’Europa, perché per limiti nostri e/o manomissioni altrui in Champions attraverso il campionato difficilmente ci arriveremmo.
La matematica non è il tuo forte.
Il sesto posto è a un punto (Juventus) e il settimo a cinque (Atalanta).
si può dire che anche oggi ha sbagliato formazione?
io l’ho vista cosi , fallo laterale invertito e gol, rigore per noi stop di mano sulla linea dell’area di marinoski,come dice il mister le partite si aviluppano su episodi e quindi si perde,momento topico,speriamo bene,daje Roma.💛🧡
Mancini per l’ennesima volta si perde un giocatore e prendiamo goal, oltre che è tornato a fare il solito teatrino, Pellegrini ha finito il suo tempo a Roma. Non abbiamo personalità oltre a limiti tecnici evidenti, io con i giovani non me la prendo
Spero che ha imparato la lezione: Basta con Pellegrini. L’unica cosa che sa fare Pellegrini è battere i calci d’angolo e in genere i calci da fermo. Ma oggi ci è costato caro.
stavolta non sono d’accordo con le pagelle: se Koné è da 5 allora Cristante (che ha portato solo confusione e imprecisione e falli) è da 3
