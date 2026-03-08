LIVE! Genoa-Roma: le probabili formazioni

Tutto pronto al Luigi Ferraris per Genoa-Roma, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18:00 per una sfida che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare nonostante l’emergenza offensiva che ha ridotto al minimo le rotazioni in attacco. Dall’altra parte il Genoa di Daniele De Rossi vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la sua ex squadra e continuare la propria corsa in classifica.
Formazioni, scelte dell’ultimo minuto, cronaca in tempo reale e tutte le reazioni a caldo: segui con noi il live di Genoa-Roma su Giallorossi.net.
IL PREPARTITA LIVE DAL FERRARIS
Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo parzialmente nuvoloso sopra Genova, non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: nella Roma da sciogliere rebus in ogni settore del campo, con Venturino che giocherà dal primo minuto.
GENOA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
GENOA (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Konè, Rensch; Venturino, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: Colombo
Assistenti: Rossi – Vecchi
IV uomo: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Manganiello
Giallorossi.net – Andrea Fiorini