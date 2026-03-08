LIVE! Genoa-Roma: le probabili formazioni

0
89

Tutto pronto al Luigi Ferraris per Genoa-Roma, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18:00 per una sfida che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare nonostante l’emergenza offensiva che ha ridotto al minimo le rotazioni in attacco. Dall’altra parte il Genoa di Daniele De Rossi vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la sua ex squadra e continuare la propria corsa in classifica.

Formazioni, scelte dell’ultimo minuto, cronaca in tempo reale e tutte le reazioni a caldo: segui con noi il live di Genoa-Roma su Giallorossi.net.

IL PREPARTITA LIVE DAL FERRARIS

Ore 16:00Due ore al fischio d’inizio. Cielo parzialmente nuvoloso sopra Genova, non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: nella Roma da sciogliere rebus in ogni settore del campo, con Venturino che giocherà dal primo minuto.

LEGGI ANCHE – Ferguson a pezzi, con la Roma è già finita: a Gasp non resta che Vaz

GENOA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.
A disp.:

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Konè, Rensch; Venturino, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –

Arbitro: Colombo
Assistenti:  Rossi – Vecchi
IV uomo: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Manganiello

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGenoa-Roma, le ultime: Venturino in campo dal primo minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome