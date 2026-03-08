Massara: “Soddisfatti di Venturino. Vaz deve adattarsi. L’infortunio di Dybala non incide sul rinnovo”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Genoa-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Luigi Ferraris.

I tanti giovani in campo? Venturino che qualità ha?

“Venturino ha subito avuto un impatto positivo, è sempre entrato con grande intraprendenza e vivacità. Ha qualità interessanti e siamo soddisfatti di lui”.

Preoccupati dal fatto che ci sia solo Malen come centravanti o Vaz vi sta facendo vedere qualcosa?

“Abbiamo tanti infortuni in attacco e non aiuta, ma abbiamo recuperato El Shaarawy che ci può aiutare. Vaz è molto giovane ed è arrivato da poco, deve adattarsi ma sta facendo vedere cose interessanti e abbiamo fiducia in lui così come in Zaragoza e Venturino”.

L’infortunio di Dybala rende improbabile il rinnovo?

“Non incide. Non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non è corretto farlo ora. Speriamo possa recuperare velocemente e confidiamo che possa darci una mano nelle ultime partite. L’infortunio non impatta sulle nostre strategie e sul rapporto con Dybala”.

Si poteva gestire meglio l’infortunio?

“Non entro nelle questioni mediche. Gli specialisti hanno fatto delle considerazioni, ma è sempre meglio provare prima delle soluzioni conservative concentrandosi soprattutto sulla salute del giocatore. Ora il problema sembra risolto e presto lo riavremo a disposizione”.

