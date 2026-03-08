Genoa-Roma, le ultime: Venturino in campo dal primo minuto

Ultime novità di formazione in casa Roma a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Genoa, gara valida per la 28ª giornata di campionato in programma allo stadio Luigi Ferraris.

Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, tra i giallorossi ci sarà una novità importante nell’undici titolare scelto da Gian Piero Gasperini. Dal primo minuto infatti partirà Lorenzo Venturino, giovane esterno offensivo classe 2006 e proprio ex della partita.

Una scelta che era stata già anticipata questa mattina da diversi quotidiani e che ora trova conferma a ridosso del match.

Per Venturino si tratta di una grande occasione, con Gasperini pronto ad affidarsi alla sua freschezza in un momento di piena emergenza nel reparto offensivo. A completare l’attacco giallorosso Donyell Malen, destinato ad agire da punta centrale, e uno tra Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sulla trequarti.

Una scelta quasi obbligata per Gasperini, alle prese con numerose assenze in avanti, ma anche un segnale di fiducia verso i giovani in una partita delicata per la corsa Champions della Roma