Calciomercato Roma: El Shaarawy ai saluti, probabile ritorno al Genoa

Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe tornare a incrociarsi con quello del Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, starebbe prendendo forma l’ipotesi di un possibile ritorno in Liguria per l’attaccante della Roma, il cui contratto scade a giugno.

L’esterno offensivo ha un legame speciale con il club rossoblù, con cui ha mosso i primi passi tra i professionisti. La sua ultima presenza con la maglia del Genoa risale al 2010, quando era poco più che un ragazzo appena uscito dal settore giovanile. In giallorosso El Shaarawy ha costruito una lunga storia, sfiorando quota 350 presenze complessive.

Curiosamente, fu proprio Gian Piero Gasperini – attuale tecnico della Roma – a farlo esordire in Serie A nel dicembre del 2008, quando allenava il Genoa. Anche Daniele De Rossi, oggi sulla panchina del Grifone, è un grande estimatore del giocatore.

Il club ligure segue con attenzione l’evoluzione della situazione. L’ingaggio percepito alla Roma è di circa 2,5 milioni netti e dovrebbe essere rimodulato per adattarsi alle esigenze economiche del Genoa, ma l’idea resta concreta. Nelle prossime settimane potrebbero emergere sviluppi.

Fonte: Il Secolo XIX