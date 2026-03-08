Calciomercato Roma: El Shaarawy ai saluti, probabile ritorno al Genoa

Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe tornare a incrociarsi con quello del Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, starebbe prendendo forma l’ipotesi di un possibile ritorno in Liguria per l’attaccante della Roma, il cui contratto scade a giugno.
L’esterno offensivo ha un legame speciale con il club rossoblù, con cui ha mosso i primi passi tra i professionisti. La sua ultima presenza con la maglia del Genoa risale al 2010, quando era poco più che un ragazzo appena uscito dal settore giovanile. In giallorosso El Shaarawy ha costruito una lunga storia, sfiorando quota 350 presenze complessive.
Curiosamente, fu proprio Gian Piero Gasperini – attuale tecnico della Roma – a farlo esordire in Serie A nel dicembre del 2008, quando allenava il Genoa. Anche Daniele De Rossi, oggi sulla panchina del Grifone, è un grande estimatore del giocatore.
Il club ligure segue con attenzione l’evoluzione della situazione. L’ingaggio percepito alla Roma è di circa 2,5 milioni netti e dovrebbe essere rimodulato per adattarsi alle esigenze economiche del Genoa, ma l’idea resta concreta. Nelle prossime settimane potrebbero emergere sviluppi.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Gasp punta Vlasic, contatti con gli agenti
Fonte: Il Secolo XIX
Ciao e grazie!!
Peccato per l’uomo e il calciatore, potrebbe rimanere con un contratto più basso (lui sarebbe disponibile).
Se così non sarà grazie di tutto, gran persona e soprattutto veramente attaccato ai colori, sempre professionale e mai una parola fuori posto per fini personali.
Beh nella Roma dell’anno prossimo, se tutto va bene, dovrebbe trovare poco spazio. Ci sta che voglia concludere la carriera dove può trovarne di più.
Grazie Stephan per aver sempre dato il tuo contributo.
Dispiace umanamente, grande ex giocatore e ottima persona, ma giusto così. ci vuole gente più giovane e più forte.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.