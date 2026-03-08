Emergenza Roma: a Marassi Gasp lancia Venturino

Gasperini fa la conta delle assenze e studia la formazione per battere il Genoa. Le incognite sono soprattutto in attacco, dove Venturino – ex del match tra i giallorossi – è in vantaggio su Zaragoza. Il tecnico è orientato a completare l’attacco dando fiducia al classe 2006. Malen la punta di diamante, l’altra maglia dietro di lui a Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante.

L’attacco è nato storto e le cose non sono cambiate nel corso dei mesi. Malen ha tamponato un problema già strutturale, aggravato dagli infortuni di Ferguson e Dovbyk, e prima ancora di Bailey e successivamente di Dybala, El Shaarawy e Soulé. Per fortuna c’è Donyell: sei gol realizzati, già raggiunto Soulé in campionato che ci ha impiegato 25 partite. Intorno a lui il vuoto o quasi. Dovbyk tornerà a fine aprile, Ferguson si è operato e ha terminato in anticipo la stagione, mentre Vaz non è ancora pronto per iniziare dal primo minuto.

Il Ferraris stasera sarà un trampolino di lancio per talenti. Non potrebbe essere diversamente con Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini in panchina. La vetrina sarà da una parte per Marcandalli, Ekhator, Colombo, Amorim e, dall’altra, di Ghilardi (appena riscattato dal Verona), Pisilli e Venturino, probabilmente vice Dybala sulla trequarti. Con Robinio Vaz pronto a subentrare nella ripresa e sfruttare la sua velocità.

Perché non è mai stata una questione di età, a Genova come a Roma. DDR ha lavorato sul mercato di gennaio avallando un investimento oneroso in ottica futura (8 milioni) per portare a Genova il ventenne brasiliano Amorim, coltivando anche il talento di Ekhator e Colombo. Sotto l’altra metà del cielo, il laboratorio di Gasp non chiude mai a Trigoria. Aver trattenuto Pisilli (che sembrava destinato proprio al Genoa) e avergli detto “qui diventerai il Koné o il Cristante del futuro” dice molto del fiuto dell’allenatore.

Dietro a Malen i dubbi non mancano. La sorpresa potrebbe essere Venturino, provato più volte in allenamento nei giorni scorsi e che giovedì non sarà disponibile per l’Europa League. Il ballottaggio per completare il tridente è tra Cristante e Pellegrini. Il primo è praticamente insostituibile, lo ha ribadito Gasperini che però ha anche aggiunto che un turno di riposo prima o poi potrebbe fargli bene.

Scelta fatta, invece, in mezzo al campo: spazio alla coppia Pisilli-Koné. A sostituire lo squalificato Wesley ci penserà Tsimikas. Per il resto la difesa dovrebbe essere col terzetto composto da Mancini, Ndicka e Celik. A destra Rensch. Scalpita Ghilardi che però dovrebbe essere preservato per giovedì contro il Bologna, gara nella quale è in forte dubbio Hermoso.

Ciò che piace di Gasp è questa sua voglia di non cercare alibi: non piange per chi non c’è ma esalta chi deve condurre in porto la baracca. La Roma perde i pezzi anche quando le avversarie li ritrovano. Per restare dentro la corsa Champions bisogna vincere a Genova. Gasperini mastica amaro ma non se la prende – almeno pubblicamente – con nessuno per gli infortuni e per i ritardi nei recuperi.

La Roma ha bisogno di ripartire dal minuto 77 di una settimana fa. E allora Gasp s’è trasformato in psicologo negli ultimi giorni: “Siamo usciti molto dispiaciuti, lo eravamo anche martedì a Trigoria alla ripresa, anche perché quando prendi gol nel finale pesa molto di più. Ma qui ci sono due possibili strade: o si sceglie di parlare delle rimonte, oppure di come sei arrivato a stare sul 3-1, delle prestazioni fatte… Ecco, dipende tutto da ciò che si vuole vedere”.

È la sfida più grande, andare oltre le difficoltà. Anche in termini di organico, l’ultimo ko di Dybala è una mazzata. Non resta che appoggiarsi a Malen. Obiettivo vincere e tornare a Roma con altre facce. Animo, come ama dire Gasp.

