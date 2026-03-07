La Juventus affonda il Pisa nella ripresa e si porta a un punto dalla Roma

La Juventus non sbaglia l’appuntamento con la vittoria e travolge il Pisa 4-0 allo Stadium. I bianconeri sbloccano il match nel secondo tempo con una prova convincente che mette pressione alle dirette concorrenti per la Champions League.

A firmare il poker bianconero sono Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga, in una gara dominata soprattutto nella ripresa quando la resistenza del Pisa viene definitivamente abbattuta.

La Juventus controlla il primo tempo senza riuscire a sbloccarla, poi nella seconda frazione alza il ritmo e chiude i conti con una dimostrazione di forza. La vittoria permette alla formazione di Luciano Spalletti di salire a 50 punti e di portarsi a -1 da Roma e Como, entrambe a quota 51.

Una classifica sempre più compressa che rende la volata Champions più incerta e avvincente che mai. Il Pisa, dal canto suo, affonda sempre più nella zona retrocessione: ultimo in classifica con appena 15 punti, la squadra toscana vede allontanarsi la speranza salvezza e dovrà cercare un’immediata reazione per evitare il ritorno in Serie B.

Giallorossi.net – T. De Cortis