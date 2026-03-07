Genoa-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Il Genoa ospita la Roma nella 28ª giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma entrambe alla ricerca di punti pesanti.

I giallorossi partono leggermente favoriti, nonostante diverse assenze che continuano a condizionare le scelte di Gasperini. Il Genoa proverà a sfruttare il fattore campo e l’intensità tipica delle gare del Ferraris.

Le ultime dai campi

QUI GENOA – La squadra ligure dovrebbe disporsi con il 3-5-2. Davanti al portiere Bijlow, la difesa sarà composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sugli esterni spazio a Norton-Cuffy, in leggero dubbio per un fastidio muscolare, e Martin, mentre in mezzo al campo agiranno Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Vitinha e Colombo. Restano indisponibili Baldanzi, alle prese con noie muscolari, mentre Otoa è in dubbio per un problema alla caviglia. Nessuno squalificato; diffidati Marcandalli, Masini e Malinovskyi.

QUI ROMA – Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali e la linea difensiva composta da Mancini, N’Dicka e Ghilardi, quest’ultimo rilanciato dal primo minuto. Sugli esterni Celik agirà a destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Rensch e Tsimikas, con il primo leggermente favorito anche per la squalifica di Wesley. In mediana spazio a Cristante e Konè, mentre sulla trequarti Pisilli è avanti su Zaragoza per affiancare Pellegrini alle spalle di Malen. Ancora fuori Soulè, Hermoso, Dybala, Dovbyk e Ferguson. Diffidati Mancini, N’Dicka ed El Aynaoui.

Dove vederla in TV

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile tramite app e sito ufficiale su smart TV, smartphone, tablet e PC. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251, con streaming disponibile tramite Sky Go e NOW.

Quote e pronostico

Secondo i principali bookmaker la Roma parte favorita, con la vittoria giallorossa quotata intorno a 1.92. Il pareggio è offerto a circa 3.45, mentre il successo del Genoa sale fino a 4.35. I modelli previsionali indicano una gara equilibrata ma con maggiore qualità dalla parte della squadra di Gasperini. Il risultato più probabile resta una vittoria della Roma per 2-1 o 2-0, con i giallorossi che possono fare leva sulla solidità difensiva mostrata nel corso della stagione.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: Vieira

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Colombo

Assistenti: Rossi – Vecchi

IV uomo: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Manganiello

Giallorossi.net – G. Pinoli