FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 7 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Giuntoli, volata Roma-Tottenham

Rieccolo. Cristiano Giuntoli dopo l’anno fermo ai box post addio alla Juventus (che l’estate scorsa lo aveva esonerato) è pronto a tornare in pista. Il Tottenham ha sondato il terreno nei suoi confronti. In Italia occhio alla Roma: le frizioni tra Massara e Gasperini e la stima di quest’ultimo potrebbero tirargli la volata verso i giallorossi. (Il Giornale)

Ore 8:45 – Ballottaggio Tsimikas-Rensch a sinistra

Con Wesley out per squalifica, si apre il ballottaggio a sinistra: Rensch, autore di una bella prova contro la Juventus (ma a destra) appare favorito, anche se nelle ultime ore stanno riprendendo quota anche le chance di Tsimikas. (Il Tempo – Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…