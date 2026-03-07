Genoa-Roma: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Roma, gara valida per la 28ª giornata di Serie A in programma domani a Marassi. Ventidue giocatori a disposizione del tecnico giallorosso, con le assenze più pesanti concentrate nel reparto offensivo.

Fuori dai convocati Paulo Dybala e Matias Soulé, Gasperini dovrà affidarsi a Malen come riferimento offensivo e alle soluzioni alternative rappresentate da Venturino, Vaz, El Shaarawy e Zaragoza. Out anche Hermoso. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Pisilli.

Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

Redazione GR.net