Como, altra vittoria: Cagliari ko 2-1, aggancio Roma al quarto posto

Il Como manda un messaggio chiarissimo alla corsa Champions. La squadra di Cesc Fàbregas espugna il campo del Cagliari per 2-1 nel match delle 15 di questo sabato e conquista tre punti pesantissimi che la proiettano momentaneamente al quarto posto.

Alla Como basta una gara solida e cinica per piegare i sardi.

I lombardi passano in vantaggio già al 14′, quando Baturina trova il guizzo giusto per sbloccare la partita e portare avanti gli ospiti. Il Cagliari reagisce nella ripresa e riesce a trovare il pareggio con Esposito, che rimette tutto in equilibrio e riaccende le speranze dei rossoblù.

La gara sembra avviarsi verso un pareggio, ma nel finale arriva la giocata che decide l’incontro. A firmarla è Lucas Da Cunha, che pesca una magia dalla distanza: un bolide di sinistro che non lascia scampo al portiere e regala al Como tre punti di enorme valore.

Grazie a questo successo la squadra di Fàbregas sale a quota 51 punti, agganciando momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica. I giallorossi, però, devono ancora scendere in campo: domani saranno impegnati sul campo del Genoa.

Intanto il Como si conferma pienamente dentro la corsa Champions. E il calendario rende tutto ancora più intrigante: nel prossimo turno di campionato, infatti, i lombardi affronteranno proprio la Roma in uno scontro diretto che può pesare tantissimo nella volata europea. Un incrocio che, dopo la vittoria di oggi, promette scintille.

Giallorossi.net – T. De Cortis