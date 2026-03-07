LIVE! Gasperini: “Per Ferguson stagione finita, lui e Dovbyk sono depennati dalla lista” – VIDEO!

Alla vigilia di Genoa-Roma, Gian Piero Gasperini prende la parola per presentare una sfida delicata per i giallorossi. Domani, domenica 8 marzo alle ore 18, la Roma sarà di scena a Marassi contro il Genoa in una gara importante per la corsa alla zona Champions.

Il tecnico deve fare i conti con una vera emergenza in attacco tra infortuni e assenze pesanti, ma chiede una risposta alla squadra in un momento cruciale della stagione. La conferenza stampa dell’allenatore giallorosso arriva così alla vigilia di una partita che può pesare molto nella volata finale del campionato. Queste le sue parole.

Mancano quattro attaccanti: oltre Malen, Zaragoza può giocare dal primo minuto?

“Ormai è evidente che Dovbyk èp fermo da tanti mesi, e se va bene tornerà ad aprile o inizio maggio. Ferguson finirà la stagione qui perchè verrà operato. Entrambi sono depennati dalla lista. Gli altri sono quelli: abbiamo Dybala e Soulè fuori, ma c’è Malen, c’è Vaz, c’è Venturino, El Shaarawy è recuperato, Pellegrini, Zaragoza…abbiamo i numeri per continuare a giocare”.

Su Dybala e Dovbyk si è perso tempo sulle operazioni. Ferguson verrà operato. C’è qualcosa che non funziona nello staff medico?

“Sarebbe presuntuoso parlare di medicina, non possiamo competere con dei medici. È vero che si sono dovuti confrontare con casi limite, a cominciare da Ferguson che ha avuto grosse difficoltà iniziali: ha avuto un ottimo periodo a dicembre, poi ha avuto una ricaduta. Poi c’è stato il caso di Angelino, quello di Bailey, di Dovbyk, di Dybala. Non sono casi frequenti nel calcio, non sono muscolari. È pesante dover rinunciare a tutti i calciatori. Ma siamo arrivati fino a qui e andiamo avanti con i migliori propositi”.

Continua…



Redazione GR.net