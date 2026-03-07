Ferguson, stagione finita: si opera alla caviglia. Gasp resta con Vaz e Arena

Piove sul bagnato in casa Roma. L’attacco giallorosso perde un altro pezzo e le certezze evaporano una dopo l’altra. La conta degli uomini offensivi non torna più e per Gian Piero Gasperini arriva l’ennesima doccia fredda della stagione.
Per Evan Ferguson, infatti, il campionato è già finito. L’attaccante irlandese si trova a Brighton, dove si è sottoposto a un consulto medico per il persistente problema alla caviglia sinistra che lo tormenta da settimane. Il verdetto non ha lasciato spazio a interpretazioni: intervento chirurgico programmato per la prossima settimana e stop fino al termine della stagione.
Una vera mazzata per la Roma, che perde così un’altra alternativa nel reparto offensivo proprio nel momento più delicato del campionato. L’operazione servirà a risolvere definitivamente il problema alla caviglia, ma i tempi di recupero non consentiranno al centravanti di tornare in campo prima dell’estate.
Il nuovo stop complica ulteriormente i piani di Gasperini, già alle prese con un reparto avanzato ridotto all’osso. L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala, fermo dopo l’intervento al menisco, e di Artem Dovbyk, alle prese con problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane. Per il ruolo di vice-Malen restano solo i giovanissimi Vaz e Arena.
Fonte: Corriere dello Sport
Gli errori commessi nelle campagne acquisti estiva e invernale vengono al pettine.
In estate si è scommesso su giocatori con notori problemi fisici come Ferguson e Bailey, in inverno al netto dell’ottimo colpa Malen, hanno comprato a Gasp giocatori che forse potranno essere il futuro della Roma come Venturino e Vaz ma che ad oggi non sembrano servire molto viste le scelte che l’allenatore fa ogni domenica. Su Zaragoza non mi esprimo ma sembra davvero un Baldanzi bis.
peggio direi anche se spero ardentemente che baldanzi resti a genova
Quindi al netto degli errori , dobbiamo fare i miracoli, eppure Ranieri era stato chiaro : saranno due sessioni di calciomercato difficili ect.
In rosa abbiano 7 attaccanti.
Uno Dovbyk si è fatto male poco prima di essere ceduto , ( se è vero ciò che avevano scritto , compreso il post del suo procuratore) e forse avrebbe liberato il posto per un altro attaccante.
Ferguson lo ho visto in campo l’ultima volta quando ha preso la botta alla schiena , elsha e Dybala stavano bene in quel periodo.
Ora mi dici quanti attaccante avremmo dovuto avere a libro paga?
Resta sempre lo stesso problema , i nostri infortuni sono errori , quelli degli altri è sfortuna.
Ora , se qualcuno me lo consente, sempre se non devo fare una richiesta in carta bollata al ministero dello sport, vorrei fare , per l’ennesima volta , l”esempio del napoli, chiagnazzari di prima categoria , che per mesi si sono lamentati degli infortuni.
Quando vedo gente uscire dal campo mettendosi la mano dietro al muscolo che cosa significa?
Io , da ignorante , penso che sia stata colpa di Conte che li ha schiattati troppo di allenamenti, però in questo caso non è incompetenza .nooo.
E De Bruyne? Tira un rigore a inizio ottobre e sta ancora fuori..Stessa cosa, diceva un amico che gli è successa l’anno scorso , ma li è sfortuna ..
Perché parlo del napoli? E di chi devo fare gli esempi del Pisa? Con chi ci stiamo giocando , punto a punto la Champions? Segue..
come mai non lavori in serie A?
Forza Roma.
continua:
Il solo fatto che ci stiamo giocando punti a punti , la qualificazione Champions, con squadre che , a detta di tutti , sono nettamente superiori , nonostante gli errori , nonostante gli infortuni, nonostante i flop , Ferguson e Bayley su tutti , significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto ?
Per me quello che sta facendo la differenza fino adesso in classifica , sono i colpi di culxx , di vittorie oltre al 90 di alcune squadre, Milan su tutte, le porcherie arbitrali, che a turno ne hanno beneficiate tutte , tranne noi.
Perché vi sfido , carissimi a dirmi in quale partita siamo stati favoriti .
al netto di malen, il giocatore con più impatto nel mercato invernale di tutte le sessioni della serie a dai tempi di kaka
facile così.
si prende le cose andate male, si evidenziano, si levano quelle andate bene.
ma anche su quelle andate male si fa confusione, Bailey sta giocando in Premier. chi non prenderebbe a scatola chiusa uno che gioca nella squadra quarta in Premier?
non si è ambientato o non so cosa, ma tornato a casa ha ritrovato campo e minuti
Tanto per quello che ha prodotto. Non mi sembra una gran perdita. Tocca dare spazio hai nostri giovani, e quindi avanti con Vaz e Arena. L’altro è mister 8 milioni, in pratica a preso 7/800milaeuro a partita per fare la bella statuina. Questa estate Tocca fare un repulisti, via Dybala Dovbick El Saahrawy Pellegrini. Solo così risparmi una quarantina di milioni.
Ciao Gaetano fratello giallorosso campano. Non ti conosco ma mi sei molto simpatico. Daje
Difficile fare peggio di baldanzi. Schick, Belotti, Kluivert, under, Destro e Nonda superiori. ho fiducia nella coppia MALEN+ARENA=gol garantiti !
L’idea era che Dovbik sarebbe andato benone con Gasperini. E anche Ferguson aveva impressionato nelle prime uscite. Poi è andato tutto storto… ma col senno di poi siamo tutti bravi…
@Gaetano da Sarno Giallorossa
Sai cosa sta veramente facendo la differenza per la Roma e ci ha consentito di stare in competizione per il quarto posto?
1) un grande portiere come Svilar. Le sue parate ci hanno dato almeno 7-8 punti e forse mi sbaglio per difetto. E’ l’unico vero fuoriclasse che abbiamo in rosa.
2) un grande allenatore come Gasperini che sta cucinando un ottimo pranzo con gli ingredienti che ha (qui va dato un plauso alla società per averlo preso, ma in realtà lo hanno preso proprio per la sua capacità di trasformare la latta in oro).
Riguardo i paragoni con il Napoli scusa ma proprio non riesco a mettere sullo stesso piano De Bruyne con Ferguson, ma forse io di calcio non capisco niente.
ma io sarei curioso di conoscere i 41 che hanno messo pollice verso ad una disamina cronologicamente oggettiva…..
Gaetano da Sarno , certe cose non hanno attenuanti ed a me del Napoli che andrà sicuramente in champions non frega nulla. Almeno loro li dichiarano i loro infortunati… non diffondono diagnosi fallaci che si rivelano sempre sbagliate solo per prendere in giro la gente in attesa di momenti in cui la piazza è più calma. Ancora aspettiamo la riatleticizzazione di Angelino che dura da 2 mesi e mezzo quando una preparazione dura in media un mese scarso. Anche qua siamo in attesa della verità volutamente ovattata degli aloni di una esoterici che avvolgono trigoria.
P.s. Il “continua” che scrivi tra un messaggio e l’ altro 😁
Fergusson Dovbik, e Dybala stanno condizionando la stagione della Roma con le loro assenze, i primi due non sono utili per dare i ricambi in attacco perché infortunati di continuo, e di Dybala inutile parlarne,spero che ormai sia arrivato al capolinea con la Roma, non ci sono più margini per continuare un rapporto neanche a fronte di una riduzione d’ingaggio…
poi vi lamentate delle sostituzioni che fa gasp
Io contro la Juve avrei messo Venturino, ma io sono nessuno.
Ciao Alex , ti ringrazio , ma vedi io come tutti sbaglio , giudizi. valutazioni, pronostici ( per questo non ho più giocato alla Snai, e simili, dal lontano maggio 2010) .
Però , non posso continuare a leggere sempre la stessa cosa, che siamo incompetenti ect
Mente gli altri sono sfortunati .
Ciao Gianluca, per carità certo che sì deve migliorare nelle cose che si sbagliano, ma qua per alcuni quelle buone sembra che non contano niente.
Per il buon Paolo60, perché non sto in serie A?
Perché io di calcio non capisco niente.
Si può puntare al sesto posto con due soli attaccanti
Ma tu sei sempre così positivo nella vita?
FORZA ROMA
speriamo di salvarci😂😂😂😂😂😂.
ma li avete compiuti 10 anni?
certo che con bailey e ferguson sono stati
fatti due errori madornali. la colpa ,se così si può dire, è dello staff medico, di
massara, di qualche consigliere? mah……
comunque, come tentiamo di fare una
” scommessa ” ,a noi va sempre male.
ho l’impressione che al dio del calcio,
noi giallorossi stiamo un po sulle scatole,
parlando educatamente.
sfr.
Anni fa Sensi prese Lassisi , un intervento criminale di un giocatore del Boca Junior, durante la gara di presentazione all’Olimpico, gli distrusse il ginocchio , non lo abbiamo mai visto in campo.
Non ho mai avuto il piacere di sapere, che cosa avrebbe potuto dare alla nostra causa giallorossa.
Sfortuna o incompetenza?
Io dico sfortuna.
Forse con Bailey non con Ferguson. Bailey l ha voluto Gasperini
MAGARA …. questi i risultati
Poi era colpa dei giornalai quando facevano presente che Gasp si lamentava dello staff medico…era un complotto. Quasi due mesi dietro a terapie conservative inutili solo per dare la guazza alla gente per evitare di ammettere gli errori marchiani in sede di mercato. Esploso Malen si permettono la verità perché c’è una sorta di paracadute. A mio avviso incompetenti è vergognosi. Poi ad ognuno la sua idea , tanto si sa che pur di non ammettere gli sbagli di punterebbe il dito anche verso i mulini a vento.
E mettiamo una croce pure su quest’anno…
A me dispiace per il ragazzo che, da giovane promessa, a 21 anni si trova con un bilancio di almeno due anni passati fuori per infortuni, e che ne mettono in discussione il resto della carriera.
Gasperini ha voluto Bailey e voleva Sancho anche a costo di vendere Kone’, ha ignorato Salah Eddine che è titolare inamovibile del Psv e del Marocco e ad oggi lo sarebbe sulla fascia sx anche della Roma con Wesley a dx, ha voluto rivalutare Dybala mentre doveva essere lasciato in tribuna fino a gennaio e costringerlo ad andarsene, voleva Raspadori, a ognuno il suo compito e le sue competenze, Gasperini indeve allenare e lo fa strabene, Massara fa il DS e lo fa più che bene a mio parere, Venturino è nettamente meglio di Baldanzi, Zaragoza è una toppa ma con gli infortuni di Dovbyk e Ferguson non aveva margini di manovra.
domanda, ma è possibile prendere qualcuno tra gli svincolati o il regolamento non lo permette?
perché qualcuno per far rifiatare 15/20 minuti in una partita Malen, serve come il pane.
se non credi in Arena o Vaz, uno svincolato dal pelo sullo stomaco ci sarà o no? per 10 partite, mica 30.
lo puoi fare ma sono giocatori che, nella maggior parte dei casi, vanno “riatletizzati”, mentalmente e soprattutto fisicamente, rischiano di fernarsi per problemi muscolari dopo 2 allenamenti. Poi, ovviamente, cercano di prenderti per il collo cercando di estendere il contratto in ogni modo.
Ma hai visto che gente gira tra gli svincolati?
Gente che non giocherebbe una partita manco nel Cittadella.
Vaz in Europa League e Malen in campionato
un monumento a gasp se ci manda in champions
Ferguson è stata una scommessa, ma ci poteva stare.
Guadagna 1,8 mln netti ed almeno nella prima parte di stagione sembrava aver recuperato dai problemi che avevano reso necessario l’intervento chirurgico.
Purtroppo poi i problemi si sono ripresentati ed ora rendono necessario un nuovo intervento, ma questo era un azzardo che si poteva correre non avendo soldi per puntare all’acquisto definitivo della punta forte.
A gennaio stavamo recuperando la liquidità per un acquisto a titolo definitivo in quel ruolo vendendo Dovbyk in Turchia, ma si è rotto pure lui e ci è rimasto sul groppone.
A quel punto è stato bravo Massara a prendere Robinio Vaz, giocatore che per la giovane età non entra nei calcoli per il rispetto del PFP.
L’errore commesso col prestito di Bailey, restituendolo ai Villans contemporaneamente all’acquisto di Malen, è stato abbondantemente rimediato.
Pero gli errori successivi ce li potevamo risparmiare.
Attendere fino ad ora x l’operazione di Dybala, quando il luminare di St, Moritz consigliava l’intervento già 3 settimane fa, è stato un grave errore.
Si fosse intervenuti per tempo ora Paulo sarebbe in fase di ricupero e lo avremmo avuto pronto quantomeno dopo la sosta x le nazionali per il tour de force di aprile, quando se arriveremo ai quarti avremo con ogni probabilità andata e ritorno coi Villans a ridosso di partite come quelle con Inter ed Atalanta.
Altro errore l’inserimento di Ferguson in lista uefa.
L’accertamento sulle condizioni e quindi sulla necessità di un rimedio chirurgico andava fatto prima di consegnarla. Avremmo potuto inserire altri più utili allo scopo, tipo Arena, oppure Dovbyk che magari per l’eventuale semifinale sarebbe stato di nuovo in campo.
Tutto condivisibile, eccetto “ L’accertamento sulle condizioni e quindi sulla necessità di un rimedio chirurgico andava fatto prima di consegnarla”.
Se vedi l’esempio di Dybala: aveva dolore e fastidio, gli accertamenti li ha fatti nella forma di una risonanza, che non mostrava il problema. Per chiarirlo hanno dovuto fare un artroscopia. Tutto ciò considerando che presumibilmente sta lesione qualche mese fa non l’aveva. Perciò ti chiedo che accertamenti ti aspettavi che facessero? Facciamo un’artroscopia di controllo a tutti, che è un esame invasivo ?
Purtroppo la tecnologia per prevedere il futuro non esiste.
Ferguson, Bailey, Vaz, Venturino, Zaragoza.
Questo il chiamiamolo “parco attaccanti” messo a disposizione da massara ad un mister che chiede un esterno sinistro da un anno.
Un mister che, per disperazione, deve bypassare il ds, andare dal presidente, e comprarsi Malen da solo, perchè sennò chissà che altro pacco arrivava al posto suo.
E si vuole andare in champions.
Così.
Con qualcuno che dice “sbaglia i cambi”.
Ahah
Ok.
Io so sempre più del parere che se Gasperini riesce a centrare il quarto posto e a giocarsi fino all’ultimo la uefa league con tutti questi problemi legati alle assenze dove non puoi fare cambiamenti fa un miracolo sportivo. Però se sa che i miracoli ……lasciamo il tempo che trovano!!!
Mah? Io non so la Roma cosa possa fare a riguardo ma fosse per me l’operazione la fai dal primo luglio in poi. Operandoti ora rientra giusto giusto perla preparazione estiva, in pratica gli paghi a peso d’oro la convalescenza, facendolo operare a Luglio comprometteresti al Brighton una cessione in prestito o la prossima stagione. Perche’ fargli un favore? Pure il prestito oneroso gli abbiamo pagato pe’ sto pacco. Io a Dybala 5 settimane non credo piu’, lo considero un ex giocatore della Roma, lo stesso vale per Dobvyk che andava prestato e non tenuto. Massara in questo primo anno non ha fatto un buon lavoro.
Al di là della malasorte si può parlare di inettitudine del ns.DS al quale i Friedkin daranno il benservito a breve . Spendere 25 milioni di euro per un ragazzo di dubbie qualità tecniche quando sai bene delle difficoltà fisiche degli altri è stato l’ultimo atto che definirei criminale del calciomercato invernale . Spero solo che oggi Gasp non vuoti il sacco una volta per tutte in conferenza stampa e continui a tenersi il cosiddetto cecio in bocca .Altrimenti sarebbe lo sfascio…
Quello che mi lascia più perplesso è la vicenda Dybala. Qualche anno fa ho avuto lo stesso tipo di lesione al menisco accertata dopo una semplice risonanza magnetica. Programmato ed eseguito l’intervento dopo 5 giorni ho tolto le stampelle e camminavo, con le dovute attenzioni, normalemente. Dopo 30 giorni, senza aver fatto riabilitazione, facevo tutto normalmente anche una corsetta leggera. Possibile che si sia aspettato tutto questo tempo per decidere l’intervento per un atleta di 32 anni che può essere seguito 24h da fisioterapisti, preparatori, staff medico? Per me è incomprensibile… p.s. All’epoca avevo 55 anni e non aggiungo altro
dybala non si voleva operare. Era stato informato, ma ha voluto resistere fino all’ultimo.
da vendere tutti i giocatori soggetti a infortuni e comprare giocatori sani e giovani come Wesley e Kone. sacrificabili Shaarawy, Dybala,Soule,Mancini ,Dovbjk e Pellegrini.Se vendi caro e compri bene ci portiamo lo scudo con Gasp
Dybala è rotto da 1 mese e adesso si sveglia .. . Ferguson nn ne parliamo. Gasperini aveva detto in una conferenza stampa che tutti gli infortunati nn sapevano quando potevano rientrare a questo punto anche soule rischia di stare fuori ancora per molto. per me l attacco va smantellato il prima possibile pellegrini Dybala Ferguson dovbyk elsha Zaragozza via
Capirai tra questo e Dovbik non ne fanno mezzo, sai che perdita.
Da chiedere i danni al Brighton semmai.
clap clap clap , mago massara.
dopo bailey , ci voleva il bis. che drago.
meno telefonate…e più lettura cartelle e trascorsi d infortunio.
clap clap clap. spplausi.
vorrà dire che vinceremo con loro. sarà ancora più bello!
ASR
Bryan Zaragoza e Antonio Arena sono due nomi che sembrano usciti direttamente da “Quei bravi ragazzi”
In questo momento metto da parte la questione Ferguson-Roma (ca va sans dire!) e penso al ragazzo….
Mi dispiace davvero, di cuore, che un talento con un fisico mostruoso per la sua professione, si veda “tradito” proprio dalla sua più evidente virtù, tramutatasi drammaticamente in un grande limite.
Caro Ferguson ti auguro di rimetterti DEFINITIVAMENTE per una brillanta carriera.
L’augurio è che ciò che è perso oggi possa divenire, una volta TOTALMENTE RISTABILITO, il fuoco del successo venturo.
Forza e determinazione, se c’è una cosa che la vita insegna a tutti è che ti dà sempre nuove possibilità, soprattutto per un giovane.
Personalmente sei stato una di quelle storie: avrebbe potuto essere ma non è stato.
MA SENZA COLPA!
Una cosa è quando uno ci mette del suo, in negativo, un’altra è quando situazioni di forza maggiore (infortuni) ti negano il successo.
Accetta questa prova della vita e guarda avanti, senza deprimerti, il futuro è roseo ed ancora tutto da scrivere.
E se mai dovessimo rincontrarci in una sfida, ricordati delle mie parole per te….
NU TOCCA’ LA ROMA 😉
UN ABBRACCIO
FORZA ROMA
al netto delle prestazioni praticamente sempre insufficiente di quest’anno, in tutti gli articoli in cui si elenca la lista attaccanti si continua a scrivere, alle prese con i problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego.
Dobvik è stato operato al tendine a gennaio con almeno due mesi di prognosi.
continuo a pensare che ormai gli articoli li scrivano con una AI pure poco informata
bisogna andare sul mercato degli svincolati e c è un certo Sterling che potrebbe far comodo fino alla fine del campionato
Ci aggrappiamo al mister, perché fosse per la rosa non avremmo speranze…
Rispetto lo scorso anno hai due titolari: Wesley preso ad agosto e Malen preso a gennaio, con Pisilli cresciuto moltissimo….poi una serie di giocatori che nel migliore dei casi sono riserve ( EA, Ghilardi, il polacco)…altri sono giocatori futuribili che un giorno forse ci invidieranno e che qualche tifoso già sogna di vendersi (Venturino,Vaz,Arena) ….nei casi peggiori abbiamo giocatori inutili e/o infortunati cronici … in più hai perso Angelino da inizio stagione e Soulè con la pubalgia (altri due titolari dello scorso anno) ora sfortuna o non sfortuna, incapacità o meno…questa è la Roma…e sta comunque lottando per un posto in Champions e secondo me le va reso merito.
Ma qualora per l’ennesimo anno ci dovesse sfuggire sta benedetta Champions non vorrei il solito tiro al bersaglio verso l’allenatore di turno che malgrado tutti gli sforzi profusi dalla società e tutti i fenomeni in rosa non arriva tra le prime quattro.
Visto che ritorna la coppa …l’impresa è molto difficile, ma non impossibile.
da cambiare immediatamente medico sociale.
…x colpa di Ferguson abbiamo tolto pure lo slot UEFA a Dovbik che tra un mesetto poteva tornarci utile
Credo che Malen abbia l’età migliore e la forza fisica per giocare 11 partite di campionato e da 2 a 7 di Europa League (mi auguro 7 dal profondo del cuore giallorosso). Nelle partite in cui sarà possibile Gasperini gli farà evitare di fare tutti i 90 minuti inserendo Vaz che proprio una sega non dovrebbe essere. Inoltre nelle ultime 3-4 partite di campionato e, se ci saremo ancora, per le semifinali di Europa League sarà rientrato il tanto vituperato Dovbyk. Quello che quasi senza giocare quest’ anno ha fatto comunque 3 gol. Quindi io non mi allarmerei e farei drammi. L’unico vero grande problema sarebbe un infortunio di Malen, ma a quel punto io non imputerei nulla alla Società ma alla grandissima sfiga che ci accompagna storicamente.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.