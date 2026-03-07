Ferguson, stagione finita: si opera alla caviglia. Gasp resta con Vaz e Arena

Piove sul bagnato in casa Roma. L’attacco giallorosso perde un altro pezzo e le certezze evaporano una dopo l’altra. La conta degli uomini offensivi non torna più e per Gian Piero Gasperini arriva l’ennesima doccia fredda della stagione.

Per Evan Ferguson, infatti, il campionato è già finito. L’attaccante irlandese si trova a Brighton, dove si è sottoposto a un consulto medico per il persistente problema alla caviglia sinistra che lo tormenta da settimane. Il verdetto non ha lasciato spazio a interpretazioni: intervento chirurgico programmato per la prossima settimana e stop fino al termine della stagione.

Una vera mazzata per la Roma, che perde così un’altra alternativa nel reparto offensivo proprio nel momento più delicato del campionato. L’operazione servirà a risolvere definitivamente il problema alla caviglia, ma i tempi di recupero non consentiranno al centravanti di tornare in campo prima dell’estate.

Il nuovo stop complica ulteriormente i piani di Gasperini, già alle prese con un reparto avanzato ridotto all’osso. L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala, fermo dopo l’intervento al menisco, e di Artem Dovbyk, alle prese con problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane. Per il ruolo di vice-Malen restano solo i giovanissimi Vaz e Arena.

