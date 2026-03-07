Dybala può tornare contro l’Atalanta. Gasperini chiama Friedkin

L’infortunio e l’operazione segnano probabilmente anche l’ultimo capitolo dell’avventura di Paulo Dybala con la Roma. Dopo l’artroscopia al ginocchio eseguita ieri per ricostruire il menisco esterno rotto, l’argentino dovrà restare fermo circa un mese e mezzo. Uno stop che cambia inevitabilmente le prospettive del finale di stagione.

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il rientro in campo della Joya può essere ipotizzato intorno al 19 aprile, nella sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta. A quel punto al termine del campionato mancherà poco più di un mese, con il numero 21 che potrebbe tornare soltanto nella fase conclusiva della stagione.

Parallelamente si avvicina anche la fine del rapporto con il club. Il rinnovo di contratto appare ormai fuori discussione: in questi mesi la Roma non ha mai avviato contatti con gli agenti del giocatore, segnale chiaro della volontà di non proseguire insieme e di considerare concluso il ciclo dell’argentino in giallorosso.

Nel frattempo Gian Piero Gasperini è chiamato a gestire l’emergenza offensiva. L’allenatore dovrà fare a meno non solo di Dybala, ma anche di Evan Ferguson e Artem Dovbyk, indisponibili almeno fino agli ultimi giorni di aprile. Una situazione che obbliga il tecnico a trovare soluzioni alternative per restare in corsa per il quarto posto.

Le opzioni offensive diventano quindi Lorenzo Venturino, Robino Vaz e Bryan Zaragoza, chiamati a garantire rotazioni e supporto all’attacco in una fase decisiva della stagione.

Intanto, mentre la squadra prepara la trasferta contro il Genoa di Daniele De Rossi, arrivano segnali anche sul fronte societario. Secondo quanto riferito da Il Tempo, Gasperini ha avuto nei giorni scorsi un contatto diretto con i proprietari della Roma, i Dan e Ryan Friedkin. Una call utile per fare il punto sulla situazione del club tra presente e prospettive future.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo