Venturino o Zaragoza: Gasp in emergenza costruisce la nuova trequarti

La Roma si prepara alla trasferta di Genova con l’attacco ancora in piena emergenza. Paulo Dybala resterà fuori a lungo dopo l’intervento al ginocchio, mentre Matías Soulé è ancora alle prese con la pubalgia. Due assenze pesanti che costringono Gian Piero Gasperini a ridisegnare nuovamente la trequarti in vista della sfida contro il Genoa.
La soluzione più probabile porta a un ballottaggio tra Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino: nell’allenamento di ieri il tecnico li ha alternati accanto a Lorenzo Pellegrini alle spalle dell’unica punta Donyell Malen.
Lo spagnolo al momento sembra leggermente avanti nelle gerarchie, ma Venturino rappresenta una soluzione da non sottovalutare. Il giovane attaccante, infatti, conosce bene l’ambiente di Marassi e il Genoa, fattore che potrebbe pesare nelle scelte finali dello staff tecnico. Inoltre non essendo in lista Uefa, non potrebbe essere impiegato contro il Bologna (al contrario dello spagnolo): quale occasione migliore per testarlo nella trasferta meno complicata delle prossimi tre?
C’è poi una terza opzione che porta a Niccolò Pisilli, anche se la mancanza di Wesley potrebbe spingere Gasp a scegliere un esterno di ruolo piuttosto che un altro centrocampista che toglierebbe propulsione alle fasce. A quel punto l’ex primavera andrebbe a contendere una maglia a Cristante e Konè in mezzo al campo.
