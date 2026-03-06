Calciomercato Roma: sondaggio del Barcellona per Ndicka

Il Barcellona mette nel mirino Evan Ndicka. Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione secondo cui il club blaugrana sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Iñigo Martínez e tra i nomi osservati ci sarebbe anche quello del centrale ivoriano della Roma.
Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, la società giallorossa avrebbe però chiarito di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale da parte del club spagnolo. Al momento, dunque, si tratterebbe soltanto di sondaggi esplorativi.
Il nome di Ndicka sarebbe finito nella lista dei possibili rinforzi per la difesa del Barcellona, ma la situazione non è andata oltre un primo monitoraggio. Nessuna trattativa avviata, tutto rinviato, semmai, in estate.
Fonte: Sport.es
