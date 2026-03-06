FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Tarantino torna alla guida del settore giovanile

La Roma è pronta ad affidare il settore giovanile a Massimo Tarantino, reduce da quasi tre anni nello stesso ruolo all’Inter. Per lui è pronto un contratto quinquennale e si tratterebbe di un ritorno nella Capitale dopo l’esperienza in giallorosso dal 2013 al 2019. Da Appiano Gentile è già arrivato l’ok alla partenza. Lo riferisce il giornalista Pasquale Guarro su X.

Ore 9:30 – Buffon: “Potevo venire alla Roma. Svilar tra i migliori”

Gigi Buffon parla della sliding door con la Roma: “Sì, potevo venire. Mi chiamavano tutte le radio, parlavo con chiunque. Mi sarei trovato bene”. L’ex portiere azzurro era in campo anche nel giorno dello scudetto giallorosso in Roma-Parma: “Ricordo quel giorno, che delirio”. Sulla squadra di oggi: “Stravedo per Gasperini, non pensavo potesse portarla a quel livello così in fretta. Contro la Juve partita da squadra ambiziosa, da Champions”. E su Svilar: “Per continuità è tra i migliori, livello alto come Maignan”. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Genoa, effetto Ferraris contro la Roma: ipotesi 3-5-2

Il Genoa cerca un’impresa contro la Roma puntando sul Ferraris, dove nelle ultime due sfide di campionato ha raccolto quattro punti (4-1 nel 2023 e 1-1 nel 2024, nell’ultima panchina giallorossa di De Rossi). Attesi oltre 32mila spettatori per il tutto esaurito. Senza Baldanzi si valuta il 3-5-2: Martin possibile esterno sinistro, con Ellertsson a centrocampo accanto a Frendrup e Malinovskyi. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – Soulé lavora per rientrare: obiettivo Como

Matias Soulé combatte da tre settimane con la pubalgia tra terapie, massaggi e lavoro in palestra, lontano dal gruppo dopo lo spezzone giocato a Napoli il 15 febbraio. L’argentino si sta affidando ai fisioterapisti del club e al suo osteopata personale per recuperare. Il piano prevede il ritorno in gruppo lunedì, con l’obiettivo di essere disponibile per la sfida di Como del 15 marzo. (Corriere dello Sport)

