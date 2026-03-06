Dybala, parla il prof. Mariani: “Trovata una rottura del menisco a manico di secchio. E sui tempi di recupero…”

Intervento al ginocchio sinistro per Paulo Dybala, operato oggi nella clinica romana Villa Stuart. A eseguire l’operazione è stato il professor Pierpaolo Mariani, specialista di riferimento nella chirurgia del ginocchio e nella traumatologia dello sport. Al termine dell’intervento, il medico ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando le ragioni che hanno portato alla scelta dell’artroscopia diagnostica e illustrando le condizioni del giocatore e i primi possibili tempi di recupero.

Ci spiega perché c’è stato l’intervento sul ginocchio di Dybala e come è andato?

“L’intervento è stato deciso ieri dopo un consulto con il Dottor Petrucci. La sua prima diagnosi era stata quella di una lesione meniscale. A questo, però, non si associavano chiari segni alla risonanza magnetica e quindi c’era un attimo di dubbio e perplessità. Ieri abbiamo deciso, con il Dottor Petrucci, di fare un’artroscopia diagnostica e nel contempo chirurgico”.

Quali saranno i tempi di recupero?

“Abbiamo trovato una rottura del menisco esterno, rottura longitudinale completa, noi la chiamiamo ‘a manico di secchio’, come un’ansa che si sposta all’interno del ginocchio. Era quello che dava la sensazione al giocatore di qualcosa che si muovesse. I tempi di recupero sono di 45 giorni di area ortopedica, poi l’utilizzo e il ritorno in campo mi auguro sia veloce ma verrà deciso dallo staff medico della Roma, dallo staff medico dei preparatori e in ultimo dal mister”.

Fonte: Sky Sport