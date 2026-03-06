Saelemaekers: “I fischi dei romanisti? Li capisco, lo avrei fatto anche io…”

5
104

Dopo il ritorno allo Stadio Olimpico da avversario, Alexis Saelemaekers torna a parlare del rapporto con i tifosi della Roma. L’esterno belga, intervenuto oggi ai microfoni di DAZN, ha commentato i fischi ricevuti dal pubblico giallorosso nel suo incrocio da ex.

Il giocatore ha mostrato comprensione verso la reazione dei romanisti, spiegando come l’episodio sia stato probabilmente legato alla percezione del suo atteggiamento in campo nel match dell’andata a San Siro.

“I fischi dei romanisti? Non hanno accettato il mio atteggiamento, pensando fosse qualcosa contro di loro. Lo capisco, probabilmente anche io al loro posto avrei reagito così. Ai tifosi della Roma, oggi, vorrei dire che li ringrazio tantissimo, non ho mai avuto un pensiero negativo nei loro confronti. Ho sempre fatto il massimo per la maglia che indossavo”.

Fonte: DAZN

5 Commenti

  1. A me ha fatto incavolare parecchio ma perdonato dai! E’ uno che non ne fa una questione di rancori, gioca e provaca sempre al limite contro chiunque giochi e non ci ha fatto sconti come forse e’ giusto che sia.

    • Anche se fosse così ha giocato provacandk giocstori e tifosi che poco tempo prima serviva viveva e giocava. Una bandierina che si muove col vento, nessuno cerca sconti ma un po di rispetto e coerenza nella vita ci vuole, oer primo a se stessi. Biffonvello. Regalato. Inutile.

      Forza Roma

