Saelemaekers: “I fischi dei romanisti? Li capisco, lo avrei fatto anche io…”

Dopo il ritorno allo Stadio Olimpico da avversario, Alexis Saelemaekers torna a parlare del rapporto con i tifosi della Roma. L’esterno belga, intervenuto oggi ai microfoni di DAZN, ha commentato i fischi ricevuti dal pubblico giallorosso nel suo incrocio da ex.

Il giocatore ha mostrato comprensione verso la reazione dei romanisti, spiegando come l’episodio sia stato probabilmente legato alla percezione del suo atteggiamento in campo nel match dell’andata a San Siro.

“I fischi dei romanisti? Non hanno accettato il mio atteggiamento, pensando fosse qualcosa contro di loro. Lo capisco, probabilmente anche io al loro posto avrei reagito così. Ai tifosi della Roma, oggi, vorrei dire che li ringrazio tantissimo, non ho mai avuto un pensiero negativo nei loro confronti. Ho sempre fatto il massimo per la maglia che indossavo”.

Fonte: DAZN