LIVE! Dybala, l’intervento ha evidenziato una lesione parziale del menisco: stop di 5 settimane

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Paulo Dybala è stato sottoposto ad intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non avevano evidenziato patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane. Lo fa sapere la Roma in questi minuti.

AGGIORNAMENTO – Questa mattina Paulo Dybala si opererà al ginocchio in artroscopia, intervento effettuato dal professor Mariani. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio. Il giocatore è già a Villa Stuart, dove è stato avvistato anche Francesco Totti.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto fa sapere la Roma, oggi Dybala si sottoporrà a un intervento esplorativo in artroscopia al ginocchio per capire qual è il suo problema. Dopo tante ecografie e risonanze che non avevano evidenziato nulla, tre delle quali solo negli ultimi giorni, giocatore e club hanno deciso di intervenire per capire una volta per tutte il motivo del suo problema.

AGGIORNAMENTO – Secondo il portale del Corriere dello Sport, Dybala e la Roma sperano che dall’intervento di oggi arrivino buone notizie sulle condizioni del ginocchio dell’argentino: se tutto andrà bene, la Joya potrebbe tornare in campo a inizio aprile, dopo la sosta delle nazionali.

Speranza, meraviglia, pazienza. Tre parole che raccontano il rapporto tra Paulo Dybala e la Roma negli ultimi anni. La speranza che aveva accompagnato il suo arrivo nella Capitale nell’estate del 2022, quando uno dei talenti più brillanti del calcio europeo sbarcò all’Olimpico tra entusiasmo e grandi aspettative. Poi la meraviglia, quella regalata soprattutto nelle prime due stagioni con giocate e gol capaci di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Infine la pazienza, diventata negli ultimi mesi la parola più ricorrente.

La stagione dell’argentino è stata infatti segnata ancora una volta dagli stop fisici. Dybala si è fermato di nuovo proprio quando sembrava pronto a dare l’ultimo contributo in questo finale di campionato. Il problema riguarda ancora il ginocchio, lo stesso che lo tormenta da oltre un mese e che oggi lo porterà sotto i ferri, racconta Il Tempo.

Il dolore accompagna l’attaccante dalla partita contro il Milan del 25 gennaio. Da allora ha saltato cinque gare di campionato e sarà costretto a restare fuori anche per la trasferta contro il Genoa, squadra allenata da Daniele De Rossi. Una situazione che riapre inevitabilmente i dubbi sul futuro.

Il rinnovo di contratto, discusso a lungo nel corso della stagione, appare sempre più difficile. A pesare sono diversi fattori: lo stipendio da 8,3 milioni netti percepito in questa stagione e soprattutto una condizione fisica che continua a limitarne la continuità.

Gli esami effettuati dopo l’infiammazione di fine gennaio avevano escluso lesioni gravi, ma il dolore non è mai scomparso del tutto. Per questo si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente, scelta che fino a poche settimane fa era stata esclusa. I tempi di recupero non sono ancora certi: tutto dipenderà dal tipo di intervento e dalla risposta del ginocchio.

L’obiettivo di Dybala resta quello di tornare in campo prima della fine della stagione e provare a chiudere la sua avventura romanista sul terreno di gioco. Evitare un addio amaro è la speranza del numero 21, anche se il finale della storia sembra ormai avvicinarsi.

Fonte: Il Tempo