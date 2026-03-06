LIVE! Dybala, l’intervento ha evidenziato una lesione parziale del menisco: stop di 5 settimane

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Paulo Dybala è stato sottoposto ad intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non avevano evidenziato patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane. Lo fa sapere la Roma in questi minuti.
AGGIORNAMENTO – Questa mattina Paulo Dybala si opererà al ginocchio in artroscopia, intervento effettuato dal professor Mariani. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio. Il giocatore è già a Villa Stuart, dove è stato avvistato anche Francesco Totti.
AGGIORNAMENTO – Stando a quanto fa sapere la Roma, oggi Dybala si sottoporrà a un intervento esplorativo in artroscopia al ginocchio per capire qual è il suo problema. Dopo tante ecografie e risonanze che non avevano evidenziato nulla, tre delle quali solo negli ultimi giorni, giocatore e club hanno deciso di intervenire per capire una volta per tutte il motivo del suo problema.
AGGIORNAMENTO – Secondo il portale del Corriere dello Sport, Dybala e la Roma sperano che dall’intervento di oggi arrivino buone notizie sulle condizioni del ginocchio dell’argentino: se tutto andrà bene, la Joya potrebbe tornare in campo a inizio aprile, dopo la sosta delle nazionali.
Speranza, meraviglia, pazienza. Tre parole che raccontano il rapporto tra Paulo Dybala e la Roma negli ultimi anni. La speranza che aveva accompagnato il suo arrivo nella Capitale nell’estate del 2022, quando uno dei talenti più brillanti del calcio europeo sbarcò all’Olimpico tra entusiasmo e grandi aspettative. Poi la meraviglia, quella regalata soprattutto nelle prime due stagioni con giocate e gol capaci di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Infine la pazienza, diventata negli ultimi mesi la parola più ricorrente.
La stagione dell’argentino è stata infatti segnata ancora una volta dagli stop fisici. Dybala si è fermato di nuovo proprio quando sembrava pronto a dare l’ultimo contributo in questo finale di campionato. Il problema riguarda ancora il ginocchio, lo stesso che lo tormenta da oltre un mese e che oggi lo porterà sotto i ferri, racconta Il Tempo.
Il dolore accompagna l’attaccante dalla partita contro il Milan del 25 gennaio. Da allora ha saltato cinque gare di campionato e sarà costretto a restare fuori anche per la trasferta contro il Genoa, squadra allenata da Daniele De Rossi. Una situazione che riapre inevitabilmente i dubbi sul futuro.
Il rinnovo di contratto, discusso a lungo nel corso della stagione, appare sempre più difficile. A pesare sono diversi fattori: lo stipendio da 8,3 milioni netti percepito in questa stagione e soprattutto una condizione fisica che continua a limitarne la continuità.
Gli esami effettuati dopo l’infiammazione di fine gennaio avevano escluso lesioni gravi, ma il dolore non è mai scomparso del tutto. Per questo si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente, scelta che fino a poche settimane fa era stata esclusa. I tempi di recupero non sono ancora certi: tutto dipenderà dal tipo di intervento e dalla risposta del ginocchio.
L’obiettivo di Dybala resta quello di tornare in campo prima della fine della stagione e provare a chiudere la sua avventura romanista sul terreno di gioco. Evitare un addio amaro è la speranza del numero 21, anche se il finale della storia sembra ormai avvicinarsi.
game over. Inboccalupo di pronto recupero
Belle storielle… Vorrei proprio sapere perché non si è operato subito allora. Il bello è che la stragrande maggioranza dei tifosi si auspica un suo rinnovo…
Mettendola in battuta, si potrebbe davvero pensare che la Roma prenda una stecca da Villa Stuart, se pensiamo quanti nostri calciatori presi nonostante i noti problemi fisici si sono operati li nel corso degli ultimi anni.
Facciamoci una risata sopra altrimenti c’è solo da piangere.
con tutto l’affetto del mondo, ma dubbi sul futuro proprio non ci dovrebbero essere… grazie mille, un bacio alla pupetta e buon viaggio…
Ovviamente è così,
ma a me lascia interdetto come oggi il problema pare essere Dybala,
il cui stato di salute conosciamo dal 2022 (non è che la Juve lo ha lasciato
andare via perchè si erano distratti, e solo per quello abbiamo potuto prenderlo
noi, altrimenti sarebbe finito in squadre più potenti economicamente).
Dybala aveva una prospettiva di 3 anni, per me fino alla scorsa primavera
è andata anche bene, purtroppo poi, come altri campioni (Batistuta, Van Basten, Vieri)
sta pagando il contro troppo presto.
Alla fine si è esteso di un anno il contratto, ma non mi pare questo finimondo-
Il problema è per me che la Roma, sapendolo, già all’inizio dell’anno scorso
aveva preso il sostituto: Soulè.
E il problema adesso è che il sostituto che dovrebbe essere il titolarissimo è fuori e non
si sa quando torna. A 23 anni, non 33.
Ma no, se abbiamo problemi di formazione la causa è Dybala, non Soulè.
Boh.
Non ci sono. Non verrà rinnovato. Neanche Pellegrini.
La pubalgia è un problema che accomuna un gran numero di giocatori, come ad esempio Hermoso, Soulè è fisicamente integro a differenza di Dybala, sino ad ora. Cerchiamo di non mischiare pere e noci.
Giorgio, Hermoso non ha 23 anni,
a 23 anni non aveva la Pubalgia.
NOn ce l’aveva Dybala.
Non ce l’aveva Pellegrini, e manco Dovbyk.
A 23 anni la pubalgia non è comune per niente.
Se è vera sta notizia, così finì.
Speriamo di recuperare almeno Soule ‘ed Elsha, perché sarebbe dura finire la stagione con i soli Malen, Vaz e Arena.
Quello che mi manda al manicomio è che, mentre in altre piazze ci sta gente che chiagne ( a partire dal loro guru) gne gne teniamo gli infortunati , siamo sfortunati.
Qua a Roma non è sfortuna ma sinonimo di incompetenza.
Esempio Ferguson sempre rotto è incompetenza.
De Bruyne si rompe per tirare un rigore a inizio ottobre, stiamo a marzo non è
rientrato ancora è sfortuna.
rientrato
L’esempio che fai è sbagliato.
Dybala non è sfortuna, perché seppur relativamente giovane aveva un pregresso di infortuni per cui la Juventus aveva preferito lasciar scadere il contratto e nessun grande club gli aveva proposto l’ingaggio, solo la Roma si è accollata il rischio e la scommessa è stata persa.
De Bruyne invece non aveva mai avuto infortuni così gravi per cui si può parlare di sfortuna anche se quando sei alla fine di una carriera logorante possono capitare.
Ciao Gaetano, perdonami ma non sono d’accordo con il tuo commento e ti spiego perché. L’anno prima di venire a Roma Ferguson aveva accumulato minuti per un totale di 6 partite, a causa di una pregressa rottura del crociato e di problemi alla cartilagine della caviglia. Insomma lo storico c’era eccome e non potevi non sapere che il rischio era alto. Dybala idem, se ci pensi bene ogni anno ha illuminato la scena per un paio di mesi poi presenze ad intermittenza e col contagocce. Anche qui lo storico era impietoso, infortunio col lecce per un rigore, rottura di un tendine per un colpo di tacco, infortunio col Milan per una botta al ginocchio. E tutta una serie di problemi muscolari cronici per cui ” se stava bene non veniva alla Roma “cit. La sfortuna c’entra poco, anche con De Bruyne spesso fuori anche in premier . Le squadre si costruiscono col cinismo non col romanticismo. Poi c’è chi “chiagne” e chi no ma le chiacchiere stanno a zero, se non rendi te ne vai a maggior ragione se guadagni quelle cifre.
Esatto, fai un paragone sbagliato.
Lo stesso dicasi per Ferguson e Bailey, un pregresso di infortuni c’era. Insomma si sapeva che erano scelte discutibili.
Diciamo che a Roma c’è sempre stata la tendenza a scommettere su giocatori fragili.
Il motivo mi sfugge a pensar bene. A pensar male invece sembrerebbero acquisti mirati solo a tener buona la piazza facendo vedere che hai preso il grande giocatore.
DoppioRhum De Bruyne stagione 23 /24 fuori 128 giorni per lo stesso infortunio patito a Napoli strappo al bicipite femorale.
Pensi sempre esclusivamente al Napoli. Ma non hai pensato di avere qualche problema? Di farti ascoltare da qualcuno bravo?
strano però che nessuno ha mai detto :”te pare che se De Briyne era bono andava ar napoli ?”. C’è chi è già stato da uno bravo….e ha saputo che non c’è niente da fare . Buona domenica.
È stata una grande incompiuta. Peccato.
Quindi aveva ragione il Romanista. Tanti auguri al Boca a meno che la As Roma non abbia contratto la Sindrome di Stoccolma
Sì evidentemente i “giornalai” avevano ragione, e vedrai che a fine anno avranno ragione anche riguardo a Massara…
Era nell’aria, speriamo almeno che si riprenda in fretta Soulè. Certo che anche quest’anno una centellinata ma costante ‘decimazione’ dei giocatori. 4 attaccanti in meno + Hermoso che pure lui….Non riusciamo a dare costanza alle formazioni che devono giocare le partite e in più non abbiamo cambi all’altezza o non li abbiamo affatto. Poi dice che Gasperini si confonde ai cambi ed è indeciso. Grazie al c..o !! A gennaio pure a parte il ‘miracolo’ Malen (pensa se non erano riusciti a prenderlo) non è arrivato nessuno che può dare una mano in questo momento. Vaz sarà (speriamo) il futuro, Zaragoza per ora non pervenuto….Speriamo di arrivare in fondo. SFR!!
Basta. Chiudiamo sta storia il prima possibile.
Abbiamo bisogno di atleti.
Magnifico giocatore ma che con un fisico diverso avrebbe potuto fare molto di più in carriera w forse mai vedere Roma.
Con questa operazione potrebbe farcela per fine campionato o essere direttamente un addio.
Per sicurezza dico che è stato un piacere avere un giocatore dalla classe immensa come lui!
Dico prima non si poteva fare?
In bocca al lupo, ma De Rossi aveva ragione a spingerlo via da Trigoria verso gli Arabi, ma De Rossi è un incompetente dicevate..
Per Dybala carriera finita da un tot di tempo, soldi buttati via come quelli che diamo a Pellegrini.
Forza ROMA !
E tuttavia Pellegrini quando non è infortunato gioca sempre. Gasp preferisce adattare lui in attacco e addirittura Cristante piuttosto che schierare i vari Vaz Venturino e Zaragoza che gli ha preso la società. Lascio a ognuno le proprie considerazioni…..
92 minuti di applausi.
mio malgrado credo che stiamo vedendo i titoli di coda…
Auguro a Paulo di risolvere il problema e tornare un giocatore di calcio.
Però resto basito da questo attendismo.
Possibile che si sia dovuto aspettare marzo x questo responso?
Il ginocchio lo tormenta da tempo, ma già da fine gennaio lo aveva messo definitivamente fuori gioco.
Fossero intervenuti subito magari ora sarebbe in fase di rientro per dare il suo fondamentale contributo a fine stagione.
Ora rischia seriamente di finire alla Pastore la sua esperienza in giallorosso.
e anche quest’anno non ci sarà dybala nel momento clou. Menomale che è finita
Giocatore più pagato della rosa e tra i più pagati della serie a
Tanto spazio salariale che si libera tra lui ferguson pellegrini e il faraone
Concordo anche se El Shaarawy prende 2,5 milioni solo dodicesimo nel monte ingaggi e rinnoverebbe a cifre inferiori.
Ferguson guadagna poco, 1,8 mln netti.
Certo ad oggi sono soldi buttati anche quelli, ma non è un elemento che pesa sulle nostre casse, a differenza di Paulo e Lorenzo che in due si pappano 23 mln lordi, circa un quinto del monte ingaggi complessivo.
Comunque vicenda gestita male.
Il professorone di st. Moritz aveva consigliato l’operazione già 3 settimane fa.
Lo avesse fatto ad oggi Paulo sarebbe in fase di recupero e con ogni probabilità di nuovo in campo quantomeno per il tour de force di inizio aprile.
Torna per farci vincere la finale di EL e ci abbracciamo.
Risorse spese malissimo , non conosciamo i retroscena di tutte le operazioni di mercato fatte sotto traccia con favori ricambiati per ovviare a chissà quale impedimento burocratico… costretti a riempire le rose negli anni di giocatori zoppi per poter provare a stare sul pezzo! L’elenco dei giocatori è infinito e questi non sono errori ma scommesse autorizzate dalla proprietà per forza di cose. Ma siamo sulla buona strada…forse… se Gasp e la squadra riusciranno nell’impresa Champions nonostante financial f. p. ed infortuni dalla prossima stagione potremmo cominciare a divertirci ma tutto passa inevitabilmente dalla qualificazione eventuale! Non sono molto fiducioso solo perché sembriamo avere la coperta corta … se si ferma Malen siamo fot. ti. Che la buona sorte ci assista. Forza Roma.
Era chiaro a tutti che era fatto di pocellana e che andava ceduto.
Solo qui dentro e parte del tifo gillorosso voleva praticare il martirio in caso di cessione.
Proprio una bella fine, 9mln per una decina di partite.
Fenomeni.
E il bello è che oltre ai milioni buttati per Dybala aggiungici i 23 per Le Fèe, i 100 milioni per Abraham, Shomurodov e Dovbyk, e poi dicono che abbiamo ancora le mani legate al FPF per i debiti ereditati da Pallotta…
In estate fuori: Dybala, Ferguson, Dovbyk, Pellegrini, El Shaarawy, Tsimikas, Celik.
mamma Mia finalmente aria fresca 💛❤️
L’unico pallone che Dybala oggi riesce a colpire è “la palla al balzo” della nascita della figlia.
Quale migliore occasione (per lui) per fermarsi…
Visto da padre di famiglia ci sta.
Ma da professionista è giunta la definitiva “chiusura di ogni discorso”.
Grazie per quei (pochi) momenti sublimi e per la persona intelligente che sei.
Ti auguro un giorno di rivederti come dirigente: ho visto pochi giocatori col tuo sale in zucca.
FORZA ROMA
io so in malafede..ma mi viene da pensare che sia stato fatto apposta da parte del giocatore, se si fosse operato prima avrebbe dovuto gioca sti mesi..invece cosi ha finito e ad fine anno tutto bello pettinato e in buona salute se trova il suo ultimo ingaggio….mi dispiace ma anche la Roma c ha grosse colpe, io nn gli devo più un euro, ad uno cosi qlk clausola relativo al suo stato di salute andava messa..
In pratica stagione finita o quasi. Quando tornerà ormai i giochi saranno belli che fatti, che sia in positivo o negativo.
Zenone 😎
5 Marzo 2026 At 15:18
Quando il menisco é “pizzicato”, l’unica soluzione è l’intervento in artroscopia. Lo dico per esperienza personale. Il trattamento conservativo è soltanto una perdita di tempo.
Ieri l’avevo scritto,oggi salta fuori che si dovrà operare ,pur non avendo a disposizione la cartella clinica dell’argentino.
Peccato che un menisco ‘pizzicato’ si vede in una rmn….
Probabilmente intervengono per vedere in loco qual’è il problema reale visto che nessuno è riuscito a capirlo (almeno da quello che è stato scritto sui giornali)
Aspetteremo bollettino medico ufficiale per vedere se le tue previsioni erano reali
FORZA ROMA SEMPRE!
Vedi @Lee, la diagnosi di menisco volgarmente detto “pizzicato” ,si può fare anche soltanto in base ai sintomi presentati dal giocatore,con un doloretto che va e viene,che sembra svanire e poi si ripresenta al momento di forzare.
Ci fosse stata una lesione netta ( a manico di secchio o dei corni meniscali) ci sarebbe stato un blocco articolare che avrebbe impedito l’articolazione del ginocchio.
Una persona corretta, che percepisce un ingaggio superiore a tutti gli altri senza aver praticamente giocato, accetta un rinnovo a gettone oppure a stipendio minimo come forma di gratitudine. Ma nel calcio queste persone sono mosche bianche e a fine carriera…diventano sindaco di Verona
Di Damiano TOMMASI in giro non ce ne sono !
Ripeto Dybala alla Roma in questo periodo storico societario è stato bello e lussuoso ma solo perché mezzo rotto da anni altrimenti avrebbe deliziato altri palcoscenici Barcellona Madrid Manchester in bocca al lupo campione
via tutti i fardelli non se ne può più, aria fresca serve.
Ha la moglie che vuole ritornare in Argentina e dybala ha un vivo di uno che comanda a casa !. Sono sicuro che farà del tutto per giocare almeno la fine della stagione. Per il resto sono state fatte valutazioni sbagliate in estate si doveva prendere uno pronto e non zaragoza de turno sapendo dei problemi fisici anche suoi . Ma la domanda Angelino che caspita ha? ci devono dire se può giocare ancora a pallone o è un altro lazzaro e se fosse così altra colpa di Massara non aver preso un terzino . Il 4 posto che non è un trofeo ricordo passerà per non aver mai avuto la rosa di attaccanti al completo e un terzino titolare che non si sa che ha quando criticate Gasperini ricordatevi questo che non ha mai avuto la rosa al completo e voleva altri giocatori rispetto a questi Rios e kristovic su tutti e se ritrova a far giocare pellegrini e cristante per mancanza di alternative valide .
Il caso Angelino è di una certa gravità e si è stesa una censura mai vista. Non si capisce come uno che l’anno prima arava la fascia di competenza facendosi tutte le partite, dico tutte, con la nuova gestione anche più intensa è scoppiato. Mistero. Non venir con la storia della bronchite asmatica che mi nonno a 80 anni l’ ha superata in due mesi. Eppure al contrario Zappacosta all’Atalanta era resuscitato.
il primo giocatore chiesto era stato de cuiper terzino sx belga, ora in Inghilterra. poi rios. morale nessuno dei 2, per fortuna ci ha detto bene con wesley che cmq alla fine è costato più di de cuiper e così così con ela costato poco meno di rios (che gioca la Champions col benfica insieme al nostro ex terzino sx t.dahl)
Il calcio non dovrebbe essere solo puro consumismo come purtroppo tutto il mondo, soprattutto quei paesi avanzati, cerca o di imporre è seguire. Leggo alcuni commenti su dybala come da buttarewnella spazzatura, dybala , con tutti I suoi difetti come ogni uomo ha, va ricordato e parlato è supportato in modo positivo è costruttivo. È una risorsa della Roma è x questo va supportata. È’ nei momenti difficili che si vedono gli uomini è dybala sta lottando x tornare leader è x quello che ha fatto, come giocatore tre come uomo va rispettato. Ce una Roma con è senza dybala è chi parla male di lui, non aiuta il sistema Dybala è Roma. Forza Dybala, sei il meglio Ed alcuni romamisti aspettano il tuo ritorno in campo, averne dei dybala che giocano tutti I secondo tempi. Grande giocatore r grande uomo. Con ranieri allenatore non avresti probabilmente fatto questa sfortunata andata, aiutato dalla gestione gasperini
capita quando acquisti ‘fenomeni” usurati e a fine carriera. Non paghi il cartellino e solo pagando un ingaggio lussuoso tieni buona la piazza. Poi grande presentazione stile Hollywood e intanto continui a finire al quinto sesto posto. The Friedkin way of life……
Come una Ferrari senza le ruote anteriori. Inutilizzabile. Frustrante. Costoso. Basta.
A chi invita al rispetto per un’icona del calcio moderno come lui, ci tengo a ricordare che oltre ad una cerimonia di arrivo in salsa Hollywoodiana e a qualche bella giocata, Paulo ci ha dato poco o niente. Non ci ha portato a vincere nulla, non ci ha mai dato la spinta necessaria per raggiungere il quarto posto, è quasi sempre mancato nei momenti importanti e prende uno stipendio non indifferente.
Dico, fosse uno che ha avuto un rapporto intenso coi tifosi (il Nainggolan di turno) avrei capito benissimo il discorso di “portare rispetto” per chi ha mostrato passione nel giocare con noi (pure se non ha portato trofei). Ebbene, non so voi ma a me Paulo non ha mai dato l’impressione di essersi appassionato così tanto alla Roma. Sicuro, gli piacerà Roma come città e tutto quanto, ma da lì a creare un rapporto vero coi tifosi ce ne passa.
Probabilmente il fatto di essere un tipo abbastanza riservato non gioca a suo favore da sto punto di vista, lo riconosco…
Comunque, quello che intendo dire è che non vedo come si possa criticare chi ad oggi è arcistufo di continuare a supportare un quasi ex-professionista che non ha lasciato praticamente nessuna impronta nella nostra storia.
Neanche a dirlo, non c’è bisogno di passare agli insulti o peggio, ma dire semplicemente che è stato una gran delusione, anche con tono lievemente sardonico, mi pare più che accettabile.
aviolineas argentinas…e gira gira l’elica , romba il motor
addio paulo. tornerai utile al Boca il 15 giugno a campionato finito ed andrai in panca con l’argentina ai mondiali
ce ne voglio 4-6 di settimane se tutto va bene poi bisogna portarlo ad un adeguato livello atletico……tradotto se tutto va per il meglio ci vogliono 2 mesi
Ce lo vedo proprio che si opera al ginocchio e per inizio aprile sarà già pronto. Sarà pronto per il ritiro estivo, ovviamente in un’altra squadra
Sì, per quella degli Ospedali Riuniti…
Al di la dei problemi del giocatore e della sua fragilità articolare io sono convinto che all’A.S. ROMA ci sia un serio problema di competenza medica.
Calmi è solo un artroscopia….ci metti una settimana a riprendere a correre se nn toccano niente.
È un peccato. Si sapeva e la scommessa è stata poterlo usare il massimo possibile. Una Roma con e senza Dybala sono due squadre diverse. Ma i giocatori di talento vanno sempre tutelati e ci si deve costruire la squadra intorno. D’altronde il gegen pressing sfonda, soprattutto i fantasisti. Vedremo un calcio sempre più di robotini, come è stato detto. Molta corsa e poca intelligenza.
Totti nel 2024 su Dybala: “È un top ma fa 15 partite l’anno, fossi un dirigente una riflessione la farei”
8,3 netti. Prendiamoci al suo posto Tel del tottenham ormai quasi retrocesso e Saibari, un 10 fuoriclasse del PSV che ha intensita, tiro, fisicita e creativita, e ti rimangono ancora 3-4 millioni per un altro top.
El sharaawy gia un giocatore finito da 5 anni. Dobbiamo iniziare a scremare i giocatori.
Troppa beneficenza qua a Roma, dopo i vari hummels, ferguson, robocop
Dybala è ancora un giocatore della Roma, pertanto va tutelato e rispettato!!
Forza Pauletto ❤️🩹
Probabilmente Dybala non sarà più un giocatore della Roma il prossimo anno quello che più mi preoccupa è che questi non lo sostituiranno adeguatamente sul mercato
Dybala quest’ anno non c’è stato perciò non c’è nulla da sostituire. Speriamo in Soulè e Venturino quest’ anno. Per il prossimo… c’è tempo
Con 8.3 ml di ingaggio ci paghi chi te pare, grazie di tutto paolo pensa al futuro
Ricordiamo che non abbiamo pagato il cartellino ma solo l’ingaggio inoltre ha contribuito a farci vincere un trofeo
A questo punto andrebbero benone anche 4 settimane prima di vederlo in campo, tanto c’è la sosta per le nazionali e se così fosse rientrerebbe giusto giusto per il tour del force di aprile quando, se passeremo gli ottavi col Bologna, ai quarti ci ritroveremo probabilmente i Villans in un’andata e ritorno per decidere la favorita x la vittoria in EL, piazzata in mezzo alle sfide con Inter ed Atalanta in campionato.
Certo però che se avessero dato retta sin da subito al luminare di St. Moritz, il quale aveva suggerito l’operazione 3 settimane fa, ad ora Paulo sarebbe in fase di rientro e magari già arruolabile x la decisiva sfida contro il Como.
Se il decorso va bene tornerà ad allenarsi seriamente fra un mese e mezzo o due e sarà in grado di giocare a metà maggio. Ogni forzatura comporterà un nuovo problema. Dybala è questo. Fortissimo ma dal fisico ormai problematico. Ha lasciato la Juve per questa ragione. La stagione è andata quasi del tutto. La domanda è: che si fa con il contratto di Dybala?
mah, io non rinnoverei a Dybala ovviamente te ma non vedo soule come suo sostituto,se ci fosse una buona offerta meglio vendere pure lui e prendere uno più strutturato alla dekatelere
Dybala…Fergusson…Dovbyk….rimaniamo con Malen e con il diciottenne Vaz…nel mercato degli svincolati non è rimasto nessuno? Penso sia quasi impossibile competere su due fronti così….speriamo che Gasp s’inventi qualcosa…..
Sempre Forza Roma 💛❤️!!!!
L’intervento ha evidenziato la lesione… secondo me avevano già il sentore l’artroscopia non avrebbe risolto, ecco il perché del ritardo. Meglio così. Forza.
Poi un giorno parleremo anche del grande Staff medico di Trigoria…
Siamo questi e Paulo e” stato práticamente ininfluente. Non cI piangiamo adosso e iniziamo con vincere domenica a Génova magari con un gol all último minuto. Crediamoci FRS
