Roma, 35 milioni dal nuovo sponsor: ecco come verrà risolto il nodo Decreto Dignità

La Roma accelera sul fronte commerciale e chiude la partita più attesa: il main sponsor. L’accordo con Eurobet.live è stato definito una settimana fa, dopo mesi di contatti, incontri e rifiniture contrattuali. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma il percorso è ormai tracciato.

L’intesa è significativa: oltre 35 milioni di euro complessivi per un contratto della durata di tre anni e quattro mesi, con ricavi annuali tra 12 e 16 milioni, bonus inclusi. Un’operazione che segna un passaggio strategico per la crescita dei ricavi del club e consolida il serbatoio commerciale giallorosso.

Non è solo questione economica: il marchio Eurobet.live comparirà sulle maglie già nelle ultime gare di questa stagione e sarà protagonista anche del centenario della Roma nel 2027, ricorrenza che il club intende celebrare con partner di livello internazionale.

Vista la normativa italiana, che vieta la presenza diretta di brand legati al gioco d’azzardo sulle maglie, la Roma ha adottato una soluzione già sperimentata da altri club: il marchio sponsorizzerà un sito correlato dedicato ai risultati in tempo reale, di proprietà della stessa azienda, aggirando il divieto senza violare la legge.

Il debutto ufficiale del nuovo sponsor sarà nella trasferta contro il Como, chiudendo così un lungo periodo senza un partner principale stabile sulla parte frontale della maglia. L’evento di presentazione è fissato per venerdì e vedrà la partecipazione dell’intera squadra.

Fonti: Corsport / Il Messaggero / Il Tempo