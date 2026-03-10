Roma, 35 milioni dal nuovo sponsor: ecco come verrà risolto il nodo Decreto Dignità

La Roma accelera sul fronte commerciale e chiude la partita più attesa: il main sponsor. L’accordo con Eurobet.live è stato definito una settimana fa, dopo mesi di contatti, incontri e rifiniture contrattuali. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma il percorso è ormai tracciato.
L’intesa è significativa: oltre 35 milioni di euro complessivi per un contratto della durata di tre anni e quattro mesi, con ricavi annuali tra 12 e 16 milioni, bonus inclusi. Un’operazione che segna un passaggio strategico per la crescita dei ricavi del club e consolida il serbatoio commerciale giallorosso.
Non è solo questione economica: il marchio Eurobet.live comparirà sulle maglie già nelle ultime gare di questa stagione e sarà protagonista anche del centenario della Roma nel 2027, ricorrenza che il club intende celebrare con partner di livello internazionale.
Vista la normativa italiana, che vieta la presenza diretta di brand legati al gioco d’azzardo sulle maglie, la Roma ha adottato una soluzione già sperimentata da altri club: il marchio sponsorizzerà un sito correlato dedicato ai risultati in tempo reale, di proprietà della stessa azienda, aggirando il divieto senza violare la legge.
Il debutto ufficiale del nuovo sponsor sarà nella trasferta contro il Como, chiudendo così un lungo periodo senza un partner principale stabile sulla parte frontale della maglia. L’evento di presentazione è fissato per venerdì e vedrà la partecipazione dell’intera squadra.
Fa ridere come “aggirando il divieto senza violare la legge” diventi una cosa virtuosa, da furbi, come se le leggi fossero messe cosí, per disturbare le persone.
35 milioni che serviranno per il rinnovo di pellegrini fino al 2087
Metodi generalizzati e indegni ma (purtroppo) legali
35 milioni (70 miliardi) quelli spesi per Dovbyk
le scommesse non mi piacciono possono alterare i risultati
Non capisco chi si indigna-
L’inter ha Betsson e nessuno dice nulla-
Meglio gruppi che producono anche armi (Juve?)-
O vogliamo parlare del fondo sovrano che possiede l’Emirates sponsor del Milan?
Che ha anche Bitpanda, criptovalute, che non so quanto siano più etiche di una tris.
Bet365scores sponsorizza 4 squadre solo in A,
e il Cagliari ha un marchio di alcolici, che dovrebbe porre gli stessi problemi.
Ma no, è un problema solo per la Roma.
Boh.
Ps: pare che anche la Formellese avrà presto uno sponsor del settore-
una tabaccheria di Velletri che fa anche da punto Sisal.
