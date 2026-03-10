Quarto posto, Roma e Juve fuori: secondo Opta in Champions ci va il Como

La corsa alla Champions entra nella sua fase decisiva e le proiezioni statistiche iniziano a delineare scenari inattesi. In prima pagina oggi il Corriere dello Sport titola “Roma e Juve fuori”, riportando le simulazioni elaborate da Opta sulla lotta per il quarto posto: secondo i calcoli del noto provider di dati, a sorpresa il favorito per chiudere la stagione in zona Champions sarebbe il Como di Cesc Fabregas.

Mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato e il calendario propone ancora 18 big match tra le squadre di alta classifica. Un finale apertissimo, dunque, ma le percentuali attuali indicano una tendenza chiara: il Como avrebbe il 37,78% di possibilità di chiudere al quarto posto, risultando la squadra con le maggiori probabilità di centrare l’obiettivo.

Alle spalle dei lombardi c’è la squadra allenata da Luciano Spalletti, accreditata del 34,57%, mentre la Roma – che in questo momento condivide proprio con il Como la quarta posizione in classifica – scivola leggermente indietro nelle simulazioni. I giallorossi, infatti, secondo i modelli statistici di Opta avrebbero il 33,91% di probabilità di concludere la stagione in zona Champions.

Numeri che fotografano una lotta serratissima e che rendono ancora più pesante la sfida in programma domenica prossima: Como-Roma potrebbe diventare uno snodo chiave nella corsa al quarto posto, uno scontro diretto che, alla luce di queste proiezioni, vale molto più dei tre punti in palio.

Fonte: Corriere dello Sport