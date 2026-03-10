Quarto posto, Roma e Juve fuori: secondo Opta in Champions ci va il Como

La corsa alla Champions entra nella sua fase decisiva e le proiezioni statistiche iniziano a delineare scenari inattesi. In prima pagina oggi il Corriere dello Sport titola “Roma e Juve fuori”, riportando le simulazioni elaborate da Opta sulla lotta per il quarto posto: secondo i calcoli del noto provider di dati, a sorpresa il favorito per chiudere la stagione in zona Champions sarebbe il Como di Cesc Fabregas.
Mancano ancora dieci giornate alla fine del campionato e il calendario propone ancora 18 big match tra le squadre di alta classifica. Un finale apertissimo, dunque, ma le percentuali attuali indicano una tendenza chiara: il Como avrebbe il 37,78% di possibilità di chiudere al quarto posto, risultando la squadra con le maggiori probabilità di centrare l’obiettivo.
Alle spalle dei lombardi c’è la squadra allenata da Luciano Spalletti, accreditata del 34,57%, mentre la Roma – che in questo momento condivide proprio con il Como la quarta posizione in classifica – scivola leggermente indietro nelle simulazioni. I giallorossi, infatti, secondo i modelli statistici di Opta avrebbero il 33,91% di probabilità di concludere la stagione in zona Champions.
Numeri che fotografano una lotta serratissima e che rendono ancora più pesante la sfida in programma domenica prossima: Como-Roma potrebbe diventare uno snodo chiave nella corsa al quarto posto, uno scontro diretto che, alla luce di queste proiezioni, vale molto più dei tre punti in palio.
LEGGI ANCHE – Roma, Massara in bilico tra scelte azzeccate e grandi lacune
Fonte: Corriere dello Sport
Prima bisognava preoccuparsi di atalanta e Bologna adesso pure del como
Il Como ha coraggio, gioco e ragazzi che giocsno con cuore e p@lle.
Meno di un mese fa, il Como ha perso in casa contro la Fiorentina.
All’andata in casa, seppur soffrendo, contro di loro abbiamo vinto. Quindi non sono imbattibili. Così come contro la Juventus il futuro è nelle nostre mani.
il Como.bello.tutto ,ma mi rode un po, arriva callo.callo.ha i soldi va a fare la comparsa,perche quello fara’ …
Quando sui giornali uscì la lista allenatori di Ranieri, ho fatto il tifo per Cesc. Sono comunque contento del Gasp, ora però deve battere Fabregas!
Mah, pensavo peggio.
Guardando al calendario, agli infortunati ed al doppio impegno campionato-EL, dopo la vittoria buttata coi gobbi e la sconfitta col Genoa non ci avrei dato più del 20% di possibilità di arrivare in champions tramite il campionato.
Per me la favorita resta la Rubentus, sia per i tanti punti recuperati da quando c’è Spalletti sulla panca, sia per i sortiti tentativi si acchittamento salva brand, tipo la parata di Malinosky di domenica, ovvero l’intervento di Nicolussi Caviglia all’ultima dell’anno scorso.
Non è favola è realtà, oltretutto ha una rosa profonda ed efficiente guidata da un TOP come ex calciatore che ha avuto grandi maestri allenatori in carriera e una società forte alle spalle, credo la più ricca della serie A (diciamo da Premier) non sarebbe uno scandalo, in fondo lo ha dimostrato sul campo e senza favoritismi arbitrali… anzi, subendo qualcosa…
Noi con il Como all’andata abbiamo vinto nettamente, quindi domenica diventa essenziale almeno pareggiare. Avere il vantaggio degli scontri diretti è come avere un punto in più e non è cosa da poco. Poi le partite vanno giocate, anche all’andata dicevano che il Como fosse favorito ed invece non gli abbiamo fatto toccare palla
tanti si scordano che la vera Roma del Gasp si vedrà la prossima stagione. Dategli I giocatori che chiede lui. Non I burini che prende Massara.
Sarà anche così ma Gasperini ha voluto dimostrare che si può lottare per la Champions giocando in 10 contro 11. Un grande
Tocca batte il Como, fine.
per come gioca il Como c’è del terreno fertile per il buon malen, occhio alla possibile sorpresa a Como
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.