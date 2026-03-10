Italia, Pisilli insidia Frattesi: Gattuso pensa alla convocazione per i playoff

Niccolò Pisilli potrebbe guadagnarsi una convocazione per i playoff mondiali con l’Italia, in programma contro l’Irlanda del Nord e, in caso di passaggio del turno, per l’eventuale finale.
Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma è in vantaggio su Davide Frattesi nella corsa per l’ultimo slot del reparto. La lista dei convocati, che comprenderà sei centrocampisti (con possibilità di ampliarla a sette), sarà diramata venerdì 20 marzo. Pisilli si gioca la possibilità di aggiungersi alla lista di cui fanno parte di sicuro Locatelli, Cristante, Barella, Tonali e Verratti.
Le partite decisive saranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, in caso di qualificazione, martedì 31 marzo in finale contro Galles o Bosnia, a seconda dei risultati delle altre semifinali.
Il CT Rino Gattuso valuterà lo stato di forma e le prestazioni dei due centrocampisti anche durante il prossimo weekend di Serie A: sarà infatti in tribuna a San Siro per Inter-Atalanta e al Sinigaglia per Como-Roma, incontri che potrebbero essere decisivi per chiudere la scelta finale tra Pisilli e Frattesi.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma: sarà addio tra Frattesi e l’Inter, Massara prepara l’assalto
Fonte: Corriere dello Sport
Fuori Cristante dentro Pusilli. Ha fatto anche troppa panchina il ragazzo d’oro alle spalle di giocatori involuti e costosi.
Nello stato di forma attuale fra Pisilli e Frattesi non c’è confronto,il romanista si fa preferire per distacco.
Solo che Frattesi ha la maglia a strisce.
Ma Frattesi in tutto questo? Seriamente c’è il dubbio fra chi scegliere…
Pisilli più giovane di cinque anni e nello stesso numero di partite ha segnato un goal e fornito due assist, per carità non tantissimo, ma almeno ha fatto qualcosa.
Gli stessi interisti danno per Frattesi un fantasma…
A volte è proprio vero che si guarda solo alle squadre del Nord…
Ma si può convocare uno come Frattesi che non gioca mai o uno come Verratti che sta in pensione?
Ormai non siamo manco più alla frutta, ma direttamente all’ammazzacaffè
mi dicono che la Roma per frattesi abbia offerto kone’ + 30k ma l’inter fa muro 80k solo cash……
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ad un ct che chiama Verratti io non risponderei mai “ok ci sono”.
Beh se Frattesi ce lo hanno sempre “spacciato” per 35-40mln nonostante avessimo una percentuale sulla rivendita, direi che Pisilli oggi possa serenamente valerne 50-55, o no?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.