Italia, Pisilli insidia Frattesi: Gattuso pensa alla convocazione per i playoff

Niccolò Pisilli potrebbe guadagnarsi una convocazione per i playoff mondiali con l’Italia, in programma contro l’Irlanda del Nord e, in caso di passaggio del turno, per l’eventuale finale.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma è in vantaggio su Davide Frattesi nella corsa per l’ultimo slot del reparto. La lista dei convocati, che comprenderà sei centrocampisti (con possibilità di ampliarla a sette), sarà diramata venerdì 20 marzo. Pisilli si gioca la possibilità di aggiungersi alla lista di cui fanno parte di sicuro Locatelli, Cristante, Barella, Tonali e Verratti.

Le partite decisive saranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, in caso di qualificazione, martedì 31 marzo in finale contro Galles o Bosnia, a seconda dei risultati delle altre semifinali.

Il CT Rino Gattuso valuterà lo stato di forma e le prestazioni dei due centrocampisti anche durante il prossimo weekend di Serie A: sarà infatti in tribuna a San Siro per Inter-Atalanta e al Sinigaglia per Como-Roma, incontri che potrebbero essere decisivi per chiudere la scelta finale tra Pisilli e Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport