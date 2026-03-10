Lazio, lo sfogo di Sarri: “Non so nemmeno io perchè sto ancora qui”

Maurizio Sarri perde la pazienza. L’allenatore della Lazio, alle prese con una situazione difficilissima da gestire tra risultati deludenti, un mercato complicato e uno stadio perennemente vuoto, si lascia andare a uno sfogo a tutto campo che fotografa un momento di profonda crisi nell’ambiente biancoceleste.
Si parte con l’affondo sulla gestione del mercato: “L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane, ha delle qualità, vediamolo in campo”. Si parla di Edoardo Motta, che a 21 anni, dopo l’esperienza alla Reggiana, si trova a giocare titolare: “Più parlo, più lo metto sotto pressione”.
Ma è sul tema stadio vuoto che Sarri diventa durissimo: “Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Penso sia il momento di fare qualcosa da parte della società. Abbiamo dei numeri diversi fra la domenica e il mercoledì che non si spiegano, la differenza sta nell’atteggiamento mentale diverso. È un errore, bisogna avere sempre grande motivazione”.
La frase più pesante arriva a stretto giro: “È da giugno che dico che sono rimasto per il popolo laziale. E ora non lo so neanche io perché sono rimasto. Qualcosa va fatto, non certo da me: non so nemmeno io perché sono ancora qui“.
Una dichiarazione che suona come un atto d’accusa verso la società e che lascia trapelare tutta la frustrazione di un allenatore che si sente evidentemente isolato. Sulla domanda su cosa fare per riportare i tifosi allo stadio, Sarri risponde senza giri di parole: “Non lo so, è una situazione sicuramente non facile e penso che la società debba intraprendere delle iniziative per riportarli allo stadio, perché per noi sono importanti. Non so quali, non ho mai fatto il dirigente, loro hanno le idee molto più chiare di me, la storia va avanti da tempo”.
Redazione GR.net
Caro Sarri una volta ti stimavo, ma la decisione di ritornare alla Lazio mi ha profondamente deluso. Potevi rimanere fermo e qualche contratto da qualche società seria l’avresti trovato, invece hai preferito prendere la bandiera laziale non si sa perché
Comunque è un grande allenatore, per come la vedo io.
Anzi è proprio lui che tiene la baracca…
La Lazio ormai è il nulla cosmico.
Io lo dico dalla scorsa estate: lui è andato alla lazio proprio perché aveva paura di restare a spasso e andare in pensione anzitempo. Forse si aspettava qualcosa di meglio in estate, ma alla fine ha dovuto ripiegare su quel poco che gli si è presentato.
In ogni caso tutta questa situazione ha giocato a suo favore perché a prescindere lui ne esce bene: se la squadra fa pietà lui ne esce pulito perché non ha responsabilità (anzi diventa un santo, l’uomo che ha fatto tutto per amore dei tifosi nonostante gli smontassero la squadra), se va bene ha fatto il miracolo.
Poi certo uno con un minimo di dignità o amor proprio avrebbe chiuso baracca e burattini da un pezzo
è rimasto per il popolo lazziale… e ci credo, a quale altro popolo potrebbe garbare lo scaccolamento compulsivo? 😂😂
Non è affar nostro e va bene che state un botto di punti sotto con una classifica penosa. Ma che si sei tornato a fare ? Er pinguino non ti era servito di lezione ? Penosi dal 1900. Spiaze !
“Povero Maurizio” (detto col tono di “Povero Silvio” di Cornacchione).
