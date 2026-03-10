ULTIME DA TRIGORIA – Differenziato in campo per Soulè, terapie per Dybala e Dovbyk

Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria in vista dei prossimi impegni stagionali. Nel pomeriggio di oggi la squadra è scesa in campo per una nuova seduta di allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini.
Sul fronte dell’infermeria arrivano alcuni aggiornamenti. Matías Soulé ha svolto lavoro differenziato in campo, proseguendo nel percorso di recupero e aumentando gradualmente i carichi.
Sessione invece dedicata a fisioterapia e terapie per Paulo Dybala e Artem Dovbyk, che continuano il programma di recupero dai rispettivi problemi fisici. Lo staff medico monitorerà giorno dopo giorno le condizioni dei tre giocatori per capire quando potranno tornare pienamente a disposizione del tecnico giallorosso. A disposizione Hermoso, che punta a giocare titolare contro il Bologna al posto dello squalificato Mancini.
Redazione GR.net