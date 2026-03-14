Matic: “Amo i romanisti, meritano molto di più. Me ne andai per colpa dei dirigenti”

Nemanja Matic torna a parlare della sua esperienza alla Roma. Il centrocampista del Sassuolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso il suo periodo in giallorosso, soffermandosi sia sul legame con i tifosi sia sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia.
Il giocatore serbo ha espresso parole di grande affetto per l’ambiente romanista, sottolineando la passione del pubblico dell’Olimpico e le ambizioni che, a suo avviso, un club come la Roma dovrebbe avere. “Amo i tifosi giallorossi. E meritano molto di più“, ha detto Matic.
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“Lo stadio è sempre pieno, un club così dovrebbe lottare per il titolo ogni anno. Io andai via solo per la mancanza di rispetto dei dirigenti che non tennero fede alla parola che mi avevano dato. Troppi rinvii al momento di rinnovare. Fu una questione di principio”.
Nel corso dell’intervista Matic è tornato anche sulla finale di Europa League giocata contro il Siviglia, una partita ancora oggi molto discussa. Mourinho si sentì derubato, Nemanja la pensa così: “Le chiedo: quello era rigore? Vent’anni fa sicuramente no, ma oggi li fischiano. José, che personaggio… Mi ha allenato al Chelsea, allo United e alla Roma. In giallorosso era più tranquillo. Mou ha capito che le nuove generazioni sono diverse dalla nostra”.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Per me è stato sempre un piacere vederlo giocare. Sulla questione del perché andò via non ho elementi per valutare. Ma l’isteresi della Roma nel prendere decisioni è reale.
Peccato che l’intervista qui sia “tagliata” e limitata ai contenuti giallorossi. Dice diverse cose interessanti.
In ogni caso una domanda sorge spontanea: non era andato via per colpa dello spogliatoio?
Boh
Io sinceramente non riuscii a capire.
Da quale parte fosse il torto e la
ragione.
Quello era rigore 30 anni fa,
20 anni fa,
10 anni fa,
3 anni fa,
oggi.
Braccio staccato dal corpo che blocca il passaggio della palla verso il centro dell’area.
Ma una cosa: per me Taylor è un cerco con palco da guinness,
ma ancora peggio l’omino al VAR-
perchè se a velocità normale è anche tollerabile che il movimento sfugga,
al replay mai e poi mai.
“e chi se ne..”?
La colpa è sempre degli altri.
gran bel giocatore.
“le nuove generazioni sono diverse dalla nostra”?
figurate dalla mia…
Giocatore fantastico, tecnica, posizionamento, senso tattico, intelligenza sportiva…
Se amavi Roma ed il proprio pubblico, perché andarsene per pochi stupidi..??
Forse hai capito che quello che più ci ha rimesso sei tu..??
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.