Konè, gli esami escludono lesioni: oggi il test decisivo per il Como

Arrivano segnali rassicuranti sulle condizioni di Manu Koné. Gli esami svolti ieri hanno escluso lesioni muscolari: il centrocampista francese ha accusato soltanto un affaticamento alla coscia al termine della rifinitura di mercoledì, un fastidio che aveva spinto lo staff tecnico a scegliere la linea della prudenza alla vigilia della sfida con il Bologna.

Per questo motivo Gasperini aveva deciso di non rischiarlo, lasciandolo in tribuna nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. L’obiettivo era evitare complicazioni in un momento particolarmente delicato della stagione, con due partite cruciali all’orizzonte: la trasferta di domani a Como e il ritorno europeo con il Bologna in programma la prossima settimana.

Ieri Koné ha svolto lavoro individuale, mentre oggi sosterrà il test decisivo che chiarirà se potrà essere convocato e messo a disposizione per lo scontro diretto in campionato. Se le sensazioni saranno positive, il numero 17 giallorosso è pronto a riprendere le chiavi del centrocampo proprio in una gara pesante per la corsa alla Champions League.

Il suo compito potrebbe essere chiaro: limitare la principale fonte di gioco del Como, che può alternare in cabina di regia Perrone o Sergi Roberto. Koné dovrà lavorare soprattutto in pressione, togliendo tempo e spazio alla costruzione avversaria e provando a indirizzare l’impostazione verso il portiere Butez, evitando che la manovra dei lombardi si sviluppi con continuità dal basso.

Fonte: Il Messaggero