Roma, cresce il 3-5-2: Gasp pensa al tandem Vaz-Malen

Senza esterni offensivi efficaci, la Roma di Gasperini perde una parte fondamentale della propria identità. Il sistema dell’allenatore si regge da sempre su qualità e incisività negli ultimi venti metri: una punta centrale affiancata da due trequartisti o attaccanti capaci di saltare l’uomo, dialogare tra loro e creare superiorità. È da lì che parte tutto il resto.

Oggi però quello schema si è progressivamente svuotato. Dopo l’arrivo di Malen è rimasto poco altro su cui costruire il reparto offensivo. Tra chi è appena arrivato e ha bisogno di tempo per adattarsi, come Zaragoza, chi è ancora giovanissimo, come Venturino, e chi invece sta attraversando una fase complicata dal punto di vista fisico o di rendimento – El Shaarawy, Soulé e Dybala – Gasperini si ritrova con un solo riferimento stabile là davanti.

Non è poco, perché l’impatto dell’olandese è stato evidente: negli ultimi quindici gol segnati dalla Roma, sette portano la sua firma o comunque il suo contributo diretto. Ma non può bastare per sostenere da solo il peso dell’attacco. Per questo motivo l’allenatore ha iniziato a cercare soluzioni alternative. A Bologna, ad esempio, ha riproposto e allargato un esperimento visto solo per pochi minuti a Marassi: Robinio Vaz accanto a Malen, con una disposizione più vicina al 3-5-2.

Il paragone con le grandi coppie d’attacco del passato resta ovviamente lontano, ma qualcosa si è mosso. Il giovane francese, che ha compiuto 19 anni da meno di un mese, ha mostrato segnali incoraggianti. Ha lottato, ha commesso anche qualche errore, ma ha compensato con corsa, intensità e disponibilità al sacrificio.

Un atteggiamento che ha aiutato la squadra soprattutto in una fase delicata della partita, quando la priorità era tenere il pallone lontano dalla propria area e alleggerire la pressione del Bologna dalle parti di Svilar. Non una soluzione definitiva, ma un indizio su come Gasperini stia provando a reinventare il suo attacco in piena emergenza.

Fonte: Il Messaggero