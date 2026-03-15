Como-Roma, le ultime: tocca a El Shaarawy, il Faraone parte dal 1′

Occasione per Stephan El Shaarawy, pronto a tornare titolare tra poche ore nel match contro il Como che la Roma giocherà tra una manciata di minuti.

Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, Gasperini ha deciso di puntare sul Faraone, in campo dal primo minuto, per dare più sostanza alle corsie esterne d’attacco, orfane ormai da tempo sia di Dybala che di Soulè.

Partirà quindi dalla panchina Robinio Vaz, dato in ballottaggio con Elsha per una maglia accanto a Pellegrini e Malen: Gasp non sceglie le due punte, soluzione possibile però a partita in corso.

Redazione GR.net