La mossa di Gasp: uno tra El Shaarawy e Vaz per far sentire Malen meno solo

Gian Piero Gasperini scioglierà gli ultimi nodi soltanto a ridosso del calcio d’inizio, ma la Roma che oggi alle 18 affronterà il Como al Sinigaglia ha già una struttura abbastanza definita.

Il tecnico giallorosso deve fare i conti con alcune assenze pesanti. La più evidente è quella di Ndicka, fermato dalla squalifica, mentre davanti la coperta resta corta. Un contesto che obbliga Gasperini a trovare il modo migliore per sostenere Malen, ormai punto fermo dell’attacco.

Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’olandese sarà ancora il riferimento offensivo e dovrebbe essere affiancato da Stephan El Shaarawy, favorito nel ballottaggio con il giovane Robinio Vaz. Quest’ultimo resta comunque una tentazione per Gasperini, soprattutto dopo i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, ma l’esperienza del Faraone potrebbe pesare in una partita così delicata. Alle spalle delle due punte dovrebbe agire Pellegrini, chiamato a garantire qualità negli ultimi metri.

In mezzo al campo Koné sembra destinato a tornare titolare dopo l’allarme dei giorni scorsi. Il francese dovrebbe fare coppia con Cristante, mentre Pisilli appare destinato inizialmente alla panchina per rifiatare dopo le fatiche europee.

Anche in difesa restano alcune valutazioni da fare. Mancini guiderà il reparto arretrato e dovrebbe agire al centro della linea a tre, con Ghilardi sul centrodestra. Il vero dubbio riguarda Hermoso: lo spagnolo è recuperato ma non è ancora al top della condizione. Se non dovesse partire titolare, Gasperini potrebbe arretrare Celik nel terzetto difensivo, con uno tra Rensch e Tsimikas pronto ad occupare l’esterno.

Le indicazioni dei quotidiani convergono quasi tutte su una Roma schierata con il 3-4-1-2, con Svilar tra i pali, Ghilardi, Mancini e Hermoso davanti a lui, Celik e Wesley sugli esterni, Cristante e Koné in mezzo, Pellegrini sulla trequarti e Malen in attacco con uno tra El Shaarawy e Vaz.

Fonti: Corsport / Gasport / Il Romanista / Il Tempo / Il Messaggero