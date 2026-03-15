FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 15 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Como-Roma, sfida tra i proprietari più ricchi della A

Como-Roma mette di fronte anche le due proprietà più ricche del campionato secondo Forbes: i fratelli Hartono, proprietari del Como, con 38,5 miliardi di dollari (posizioni 139 e 149), e Dan Friedkin, numero 279 con 11,4 miliardi. La sfida vale molto anche in chiave Champions (circa 40 milioni). I Friedkin hanno investito oltre 1 miliardo nella Roma senza ancora centrare la qualificazione, mentre il Como ha chiuso l’ultimo bilancio con 105 milioni di perdita. (Corriere della Sera)

LEGGI ANCHE – Obiettivo Friedkin: scudetto Roma in tre anni

Ore 8:40 – Sinigaglia, Fabregas punta sull’effetto “Bombonera”

Stadio Sinigaglia tutto esaurito per la sfida Champions contro la Roma: biglietti esauriti già a inizio settimana. Fabregas punta sul calore del pubblico, il suo “effetto Bombonera”. In dubbio Perrone dopo la botta presa a Cagliari, mentre l’uomo più in forma è Baturina, protagonista nel 2026 con tre reti e tre assist. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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2 Commenti

  1. Ma chi scrive sti articoli per far vedere che il coso è meglio della Roma scrivono che i proprietari so più ricchi di quelli della Roma, un giorno i nostri hanno un basket un altro so più poveri.

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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