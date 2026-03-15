Massara: “Partita importante per la classifica. La Champions? Impatto molto grande sui ricavi”

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Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Como-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Gara fondamentale…
“Partita molto importante per la classifica, i punti in palio pesano molto. Il campionato è lungo, ma siamo pronti ad affrontare questa gara”.

La Champions condiziona il mercato?
“Come per tutte le squadre del mondo l’impatto dei ricavi della Champions è molto grande e può aiutare. La Roma farà sempre mercati coerenti con le proprie ambizioni e il prestigio del club grazie alla proprietà”.

Come sta il parco attaccanti? Stanno arrivando le risorse per accompagnare Malen?
“Malen riesce a combinare bene con diversi giocatori e questo aiuta. L’attacco soffre di tanti infortuni, ma abbiamo altri giocatori disponibili e il rientro di El Shaarawy è importante”.

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Redazione GR.net

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