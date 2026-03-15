Massara: “Partita importante per la classifica. La Champions? Impatto molto grande sui ricavi”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Como-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Gara fondamentale…

“Partita molto importante per la classifica, i punti in palio pesano molto. Il campionato è lungo, ma siamo pronti ad affrontare questa gara”.

La Champions condiziona il mercato?

“Come per tutte le squadre del mondo l’impatto dei ricavi della Champions è molto grande e può aiutare. La Roma farà sempre mercati coerenti con le proprie ambizioni e il prestigio del club grazie alla proprietà”.

Come sta il parco attaccanti? Stanno arrivando le risorse per accompagnare Malen?

“Malen riesce a combinare bene con diversi giocatori e questo aiuta. L’attacco soffre di tanti infortuni, ma abbiamo altri giocatori disponibili e il rientro di El Shaarawy è importante”.

Redazione GR.net