LIVE! Como-Roma: le probabili formazioni

Alle 18 la Roma scende in campo al Sinigaglia per affrontare il Como in uno scontro diretto pesantissimo nella corsa alla Champions League. Le due squadre arrivano alla sfida appaiate a quota 51 punti, ma con la Juventus che ieri ha vinto a Udine portandosi momentaneamente al quarto posto.
Per i giallorossi di Gasperini è dunque una partita da non sbagliare, anche alla luce di un calendario serrato e delle diverse assenze che stanno condizionando soprattutto il reparto offensivo. Formazioni, scelte dell’ultimo minuto, cronaca in tempo reale e tutte le reazioni a caldo: segui il live di Como-Roma su Giallorossi.net.
IL PREPARTITA LIVE DAL SINIGAGLIA
Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso con leggera pioggia sopra Como, ma durante il match le precipitazioni dovrebbero cessare. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: Gasperini punta sul rilancio di El Shaarawy dal 1′.
COMO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; El Shaarawy, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: Davide Massa (Imperia)
Assistenti: Meli – Alassio
IV uomo: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini