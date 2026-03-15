Como-Roma 2-1: le pagelle

La Roma perde lo scontro Champions, rimontata dal Como nella ripresa dopo aver chiuso avanti il primo tempo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Sinigaglia per affrontare i lariani nel match valido per la 29ª giornata di campionato:
Svilar 6 – Miracoloso su Paz nel primo tempo. Tutt’altro che impeccabile sul tiro di Douvikas, prendendo gol sul suo palo. L’errore c’è, ma per il resto para tutto evitando un passivo peggiore.
Ghilardi 5,5 – Il Como gioca a ritmi altissimi, lui non si fa impressionare e regge con personalità. Poi però finisce anche lui per naufragare con il resto della squadra.
Mancini 4,5 – Occupa il ruolo di vice Ndicka in mezzo alla difesa. Fischiatissimo dal pubblico avversario per lo screzio avuto con Fabregas nella gara di andata. Tanti errori di precisione, nella ripresa sparisce dal campo.
Hermoso 5 – Torna titolare e si cala subito nel ruolo di leader difensivo. Il secondo tempo però è un vero calvario. Si perde Douvikas in occasione del gol che cambia la partita. Dal 70′ Ziolkowski sv.
Celik 5 – Prestazione anonima, senza qualità. Dal 70′ Tsimikas 4,5 – Errori imbarazzanti.
Koné 4,5 – La partita si gioca su ritmi frenetici, e lui soffre. Un passaggio errato nella propria metà campo permette al Como di andare vicinissimo al gol con Nico Paz, ma fortunatamente Svilar salva tutto. Nella ripresa vaga per il campo senza meta né costrutto.
Cristante 5 – Il calcio non può essere solo fisico e gioco aereo.
Wesley 6,5 – L’unico a giocare sopra la media. Espulso ingiustamente da Massa, sarà ancora una volta un’assenza pesantissima.
Pellegrini 5,5 – Prestazione leggera in una posizione che non può essergli congeniale. Dal 68′ Pisilli 5,5 – Si vede poco.
El Shaarawy 6 – Bravo a procurarsi il rigore del vantaggio. Lavora tantissimo in copertura. Dal 55′ Rensch 5 – Ingresso in campo senza lasciare traccia.
Malen 6,5 – Freddissimo dal dischetto, esegue un rigore perfetto spiazzando Butez. Poi però viene abbandonato a sé stesso da una squadra che non costruisce più nulla. Nella ripresa sbaglia un contropiede fallendo una buona chance. Dal 68′ Vaz 5,5 – Entra nel momento peggiore del match, non gli si può di certo buttare la croce addosso.
GIAN PIERO GASPERINI 5 – Non riesce a trovare le contromosse giuste per fronteggiare un periodo difficilissimo. I cambi non pagano, gli scontri diretti restano un tabù. Ora la corsa Champions si fa drammaticamente in salita.
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Finita la stagione.
Pareva sempre di più la brutta copia della Roma di Mourinho.
Dopo il 3-3 con la Juve qualcosa s’è rotto.
Possiamo pure ritrovarci tutti qui direttamente a Settembre.
per me siete solo in malafede.
la rosa è falcidiata.
sinceramente conviene mollare il campionato e puntare sulla coppa.
Hai sempre in bocca Mourinho..
Mourinho con Malen vinceva coppa e terzo posto.
Il mio voto va ai Friedkin che per il sesto (6) anno consecutivo non riusciranno a portare la Roma in Champions League.
Nell’arco di questi anni ci sono andati Atalanta, Bologna, Lazio, forse ora il Como. Mai la Roma.
Voto 4,5
@Ms44
e invece agli arbitri che voto dai?
sei generoso
Vi ricordo che i soldi per gli stipendi li cacciano sempre loro mica voi
@Ms44
purtroppo l’alibi è pronto anche quest’anno niente Champions, niente introiti e mercato fatto di tanto fumo e poco arrosto.
Ranieri ci metterà la faccia e tutti contenti.
PS. prima di pensare agli acquisti la società dovrebbe pensare ai rinnovi. oltre Dybala, Pellegrini, Celik guardasse il resto della rosa. se arrivi arrivi sempre sesto la rosa è da sesto posto.
Aò, se ne stanno finalmente a accorge in parecchi che er problema sono i presidents
Non sono d’accordo: voto 2. E Massara improponibile. Tolti Wesley e Malena, e appena un po’ Ghilardi e Ziolkowsky, campagna acquisti pessima.
Aridaje co’ ‘sta Malena da correttore! Malen.
concordo
Brutta prestazione di tutta la squadra ma, se non sbaglio, il VAR sarebbe potuto intervenire sull’espulsione perché è previsto che in caso di ammonizione per scambio di persona (il fallo lo commette Rensch) il VAR può richiamare l’arbitro.
non lo dire Claudio perché qui si puo solo dare addosso a cristante e pellegrini.
Purtroppo dopo Juve-genoa-como era preventivabile trovarsi in questa situazione. Certo è che c’è modo e modo di perdere o comunque non vincere le partite. La squadra ormai è cotta, da un mese a questa parte non ci siamo più. Cerchiamo di fare una degna Europa league e basta, manco se si suicidano Juve e Como arrivi quarto ormai.
di solito l’atalanta calava a febbraio, noi a marzo. ma è nelle corde di gasperini. il problema è che abbiamo buttato punti con udinese Cagliari Torino e mettiamoci pure il Genoa. 9 o 12 punti in più e il periodo nero magari era grigio. un pò di colpe le do anche a gasperini, a volte per errore di formazione iniziale a volte per cambi sbagliati. resta il fatto che con la squadra più scarsa lo scorso anno Ranieri ha fatto meglio. due domande me le farei. e la piazza non voleva allegri.. vabbè
svilar il sei non lo ha meritato. la palla gli passa sotto le gambe.
ghilardi ce l’ha messa tutta (6) e purtroppo il Mancini mascherato non è lui…4
Koné non c’è e nemmeno El Anaouy 3 +3
allora espulsione esagerata e li la partita e finita , perche dopo cerano altri gialli da dare a giocatori della Roma e si è guardato bene da darli, purtroppo non era facile gia dall’inizio,siamo andati in vantaggio e li non siamo riusciti a raddoppiare e le occasioni le abbiamo avute.
Espulsione esagerata ok, ma quali sarebbero le occasioni avute?
Rigore rimediate per uno svarione difensivo. Altro svarione fotocopia nel secondo tempo ma buttato nel cesso per incapacità conclamata. Un contropiede buttato da Malen che perde due ore palla al piede invece di Pellegrini che aveva 30mt di vuoto davanti.
Vuoi il resto?
Eccolo: 7-1 gli angoli – 7-1 i tiri in porta – 65 a 35 possesso palla.
Io mi sono davvero rotterca’ di sentire giustificazioni da sindrome persecutoria, quando per 90 minuti ci hanno fatto una capoccia come un tamburo.
Sulle fasce abbiamo gente ridicola come Rensch, Tsimikas e Celik che non giocherebbero manco con la Cremonese.
E mi raccomando, se qualcuno ci chiede uno dei mooolto presunti top players chiediamo 100 milioni chè ci li danno di corsa, perchè li nostri so li ppiu fforti der monno!!!
Friedkin: 3, come il mese di marzo, il mese in cui, grazie alla lungimiranza di questi magnato e dei loro collaboratori la squadra arriva incerottata, convalescente e corta, corta, corta.
Massa: 2 come le ammonizioni scientifiche all’unico che stava funzionando un mezzo al campo.
Forza Roma
paghi l’errore di tenere dibala ,di prendere un Ferguson che è un ex giocatore
poi per carità angelino dovbik è in più soule è vera sfiga.
il prossimo mercato devi prendere due attaccanti un centrocampista con i piedi e due terzini…sai quanto serve ? almeno 120 milioni
finché si riempie lo stadio a questi della Roma nu je frega gnente
Abbiamo avuto una sfiga enorme con gli infortuni in attacco, c’è poco da fare. Soulè, Dybala, Ferguson, Dovbik… tutti in insieme. La cosa è stata un po’ mascherata dal miracolo Malen (che arriva in un campionato nuovo, squadra nuova… e bum, un gol a partita)… ma la realtà è che non puoi prendere tre giocatori a gennaio (Vaz, Venturino, Zaragoza), che non hanno mai giocato con te, e sperare che subito si ambientino in una nuova squadra che ha un particolare modo di giocare (tra l’altro, Vaz e Zaragoza nemmeno hanno mai giocato in Serie A). Se poi ci mettiamo il fatto di aver giocato giovedì sera, e l’espulsione completamente inesistente di Wes…
prima di malen avevamo un ritmo quasi da scudetto. il problema è che so cotti, la preparazione e il gioco di gasperini sfiancano i giocatori, soprattutto questi giocatori. cosa non successa con Ranieri, e infatti i risultati li abbiamo visti. quest’anno è andata
In base ad alcune statistiche, il Como avrebbe effettuato ben 27 tiri verso la nostra porta. La Roma soltanto 1 Direi che la sintesi sia tutta qui. A Svilar avrei dato mezzo voto in piu’, se non era per alcuni suoi interventi poteva finire molto peggio Centrocampo e fase difensiva da dimenticare Pellegrini, Cristante, Mancini e Celik i peggiori Ma quelli abbiamo…
Dopo la rimonta Juve dal 3 a 1 al 3 a 3 non riusciamo più a vincere, anzi le perdiamo e di brutto. Stiamo a pezzi , e l’assenza combinata di Dybala e Soulè si sente eccome se si sente, Malen fa il possibile ma non c’è più nessuno che gli passa i palloni buoni . Pellegrini corre corre corre, povero ragazzo, come dica Gasp, ma alla fine ? Mancini è buono quando ha vicino uno che riflette (ndikta) se gli metti gente come lui tutto fisico e volontà come Ghilardi e Hermoso, le imbucate sono una regola, poi contro il Como una sentenza.
Pisilli rimandato, è entrato ma voi lo avete visto prendere un pallone e portarselo avanti come faceva Ghilardi che almeno ci ha provato? Attenuante ch eravamo già in dieci. Si mette male per la champions perchè le altre corrono e noi stiamo frenando proprio sul più bello.
Oggi il Bologna ha vinto con le riserve e giovedì metterà in campo la migliore formazione, noi ci siamo spomnpati con i titolari e non abbiamo sostituzioni di livello. Giovedì ci vuole il miracolo.
parliamoci chiaro. il comò è una signora squadra gioca un calcio moderno,veloce e con giocatori con una ottima tecnica. Il Comò ha meritato la vittoria , i giocatori li ha voluti Fabregas e si merita di andare in Champions e state attenti che questi hanno le idee chiare e tra un paio d’anni potrebbero vincere lo scudetto. La Roma? puntiamo tutto sull’Europa League e incrociamo le dita. Poi per il mercato servono gente giovane ,tecnica veloce nel gioco.
E c’e’ anche chi si risente quando qualcuno dice che dobbiamo fare un upgrade alla banda del sesto posto. Ma al di la del risultato non lo vedete a che ritmo vanno gli altri e che Cristante, Pellegrini e Celik non reiscono neanche ad avvicinarli gli avversari almeno che non gli vanno a sbattere contro? Semplicemente non sono compatibili con una Roma ambiziosa, e ringraziamo che Wesley e Malen corrono per tutto il resto della squadra se no anche banda del non posto mi sa. Io non so cosa sia successo a Gasperini a cui sono sempre piaciuti i giocatori esplosivi e offensivi in ogni parte del campo!
mo famo lo stadio l’importante è quello no?
si è colpa della società perché in campo vanno loro oggi sia per le assenze che per la scarsità agonistica due su tutti Kone e Pellegrini abbiano perso la partita in più Massa ha pensato bene di togliere dal campo Wesley. fino a quel momento il miglior giocatore della squadra
É riduttivo addossare la responsabilità di questa nuova sconfitta ai soliti noti. Le loro carenze si conoscono a memoria, ma anche Kone’ ha fatto una prestazione deludente (e non è la prima in questo arco di tempo).
Quando all’inizio non ho visto in campo Pisilli, ho pensato ad un infortunio nel riscaldamento, ma così non era.
Rimane un mistero la sua esclusione, visto il suo stato di forma recente.
Certo che è una bella botta uscire dai giochi che contano a metà marzo e giovedì c’è una partita da ultima spiaggia.
Ribadisco un concetto che ho recentemente espresso, cioè che Gasperini mi ha deluso, per le elevate aspettative che riponevo nella sua conduzione tecnica. Attenuanti ne ha anche lui, ma allora che dovremmo dire di Mourinho?
io me so stufato
e anche quest’anno……..
Avrei voluto vedere le due squadre, con i colori delle maglie invertite.
Si cambiano allenatori DS e la posizione in classifica resta sempre la stessa, poi a giugno quando c’è da rinforzare la squadra ricominciamo col Fair play finanziario le cessioni eccellenti e i giovani di belle speranze
Un momento non molto fortunato per la Roma, alcune decisioni arbitrali non felici, una condizione fisica non eccellente, ora i ragazzi debbono fare gruppo, e si deve pensare a giovedi’ prossimo.
Ragazzi la roma è cotta da un mese.
Non so come affronteremo queste 9 partite che restano e l Europa league.
A questo punto se esci dall Europa preferisco nn fare coppe perché si rischia pure l Europa league… Juve e Como corrono e nn li prendi più.
Se stiamo un anno senza coppe e meglio che fare la conference
Possiamo metterci tutti gli infortuni che volete, il mercato…ma sono 10 sconfitte… Non si è mai visto un gioco in un intera partita… Non facile allenare dopo Ranieri uno che ne sa… E fa andare chi ha.. Cmq sono 11 le sconfitte contando il 3.1 Che avevi con la Juve al 75 esimo.. E per beffa la Juve va in Champions con boga.. Quello che nessuno voleva.. Nemmeno io… Perché fermo da mesi… Sono le comiche…. Che poi tutti i fenomeni che aveva Gasperini a Bergamo…via da lì zero… In teoria dovrebbe crearli sti fenomeni…. Infatti lo stiamo vedendo..
giocando così giovedì le prendiamo pure dal Bologna ma forse sarebbe meglio così mi dite con questa squadra dove ci presentiamo a quarti, contro l’aston villa che ci riempie di gol.
Regá, HALMA… e non lo dico a caso. Allegri ci può fare questo regalo: battere la Juve e forse il Como. Il Como ha partite parecchio toste, la Juve ha solo il Milan proibitivo. Noi l’Inter.
siamo al terzo errore arbitrale contrario consecutivo…….adesso che sei sesto finiranno gli errori….vedo che le simulazioni vengono premiate e male ha fatto Malen a non buttarsi sulla spinta di Kelly in Roma Juve…..più grave è il completo assenteismo nel farlo notare è l’unica cosa che non riesco a comprendere alla società
pensiamo ad rinnovare certi giocatori .poi ogni anno ci chiediamo perchè non si va in champion
Malen 5 quella palla si da di sinistro in corsa senza aspettare il ritorno dei difensori.
Lord è colpa degli arbitri se nelle ultime 3 artite ufficiali hai fatto 3 tiri nello specchio? La primavera magari le perdeva 5 a zero ma qualche tiro in porta in più lo avrebbe fatto.
Non si salva nessuno, tutti insufficienti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.