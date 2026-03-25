Gasp può sorridere: Soulé è tornato e adesso punta l’Inter

La notizia che Gasperini aspettava da oltre un mese. Matias Soulé è tornato ad allenarsi con il gruppo a Trigoria, e l’obiettivo è averlo a disposizione per il big match di Pasqua in casa dell’Inter. Non è ancora una certezza, ma è già una speranza concreta.

L’argentino si era fermato il 15 febbraio, nel secondo tempo di Napoli-Roma: troppo dolore alla zona pubica, prestazioni in calo, la decisione condivisa con lo staff medico di fermarsi e lavorare in modo specifico. L’ultimo gol risaliva al 10 gennaio contro il Sassuolo, poi il buio. Ieri, alla ripresa degli allenamenti post-Lecce, il classe 2003 ha svolto quasi per intero la seduta a buon ritmo. Un segnale incoraggiante, ma i giorni della verità arriveranno la prossima settimana, quando i nazionali rientreranno a Trigoria e si inizierà a preparare sul serio la trasferta di San Siro.

Il rientro di Soulé sarebbe prezioso quanto mai. Fino all’arrivo di Malen era stato il giocatore più prolifico della Roma, trascinatore continuo dell’attacco giallorosso per tutto il 2025. Con Gasperini aveva trovato una collocazione più centrale, più dentro al gioco offensivo, prima che la pubalgia lo bloccasse sul più bello. Nel frattempo, alla sua assenza si erano sommati i problemi di Dybala — operato al menisco il 6 marzo — e quelli di Ferguson e Dovbyk, per i quali la stagione è di fatto già chiusa.

Qualche spiraglio era arrivato dal rientro di El Shaarawy, fermo per oltre un mese per un’infiammazione al tendine d’Achille. Ma il ritorno di Soulé è un’altra cosa. La brillantezza non potrà essere immediata, è ovvio, ma la sua qualità può cambiare le sorti di una Roma che in zona gol ha sofferto enormemente nelle ultime settimane. E in un finale di stagione in cui ogni punto vale doppio, ritrovarlo sarebbe come aggiungere un’arma in più in un arsenale rimasto troppo a lungo quasi vuoto.

Fonte: Il Tempo