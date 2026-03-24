Robinio Vaz, il futuro è adesso: lotta, segna e rilancia la Roma

Il talento è un bagliore improvviso, istintivo. E Robinio Vaz, a 19 anni appena, sta dimostrando di saper tenere quella luce accesa nel momento più delicato della stagione giallorossa.

Il gol contro il Lecce — il primo in Serie A, quello che ha rotto un mese di digiuno e riacceso le speranze Champions — non è arrivato per caso. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante francese aveva già mostrato il suo valore al Marsiglia: in soli 373 minuti in Ligue 1 aveva collezionato 4 gol e 2 assist, con medie ogni 90 minuti di assoluto rispetto. Numeri che avevano convinto il direttore sportivo Frederic Massara a investire 20 milioni per strapparlo alla concorrenza agguerrita del Bayer Leverkusen e di mezza Premier League.

Un acquisto che, con il senno di poi, appare sempre più azzeccato. In 240 minuti con la maglia giallorossa, Vaz ha già lasciato il segno in due occasioni chiave: prima rimettendo in piedi la gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, poi decidendo la partita contro il Lecce con il colpo di testa che ha ridato ossigeno alla Roma in classifica. Due interventi da subentrante, con la sfrontatezza di chi non sente il peso della situazione e sa impattare le partite senza bisogno di riscaldamento.

Fisicamente, impressiona. Lo hanno capito anche difensori di livello come Lucumi e Tiago Gabriel, costretti a fare i conti con l’energia e la forza di un ragazzo che a 19 anni non ha paura di nessuno. In molti già lo paragonano, per caratteristiche e fiuto del gol, a Victor Osimhen — anche se lui, da buon francese, ha un idolo diverso: Zinedine Zidane.

In un mercato internazionale in cui i prezzi dei giovani talenti lievitano a velocità vertiginosa, Massara ha visto lungo. La Roma si è assicurata un classe 2007 di talento vero, un centravanti del futuro che però vuole già contare nel presente. Laddove Dovbyk e Ferguson hanno faticato, prima Malen e ora Vaz stanno tenendo viva la rincorsa verso la Champions. Il treno non aspetta nessuno. E lui, ultimo arrivato ma con le idee chiarissime sottoporta, non ha nessuna intenzione di perderlo.

Fonte: Gazzetta dello Sport