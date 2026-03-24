Gasperini-Roma, è crisi vera: il tecnico pensa all’addio, tensioni con Massara e Ranieri

Certi silenzi fanno rumore più di mille parole. E quello di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Lecce ha squarciato un velo che a Trigoria, in realtà, stava diventando sempre più sottile. La tensione tra l’allenatore e la dirigenza esiste, è concreta, e rischia di condizionare non solo il finale di stagione ma anche il futuro del progetto tecnico giallorosso.

A far esplodere la situazione, scrive oggi Leggo, sono stati i confronti accesi della scorsa settimana e, soprattutto, le dichiarazioni di Frederic Massara nel pre-partita di domenica. Il direttore sportivo, interpellato sugli infortuni, aveva sottolineato che nonostante le assenze il tecnico disponeva comunque di alternative per far bene. Un messaggio che, tradotto, puntava il dito sull’operato dell’allenatore. Parole che avrebbero mandato su tutte le furie Gasperini, al punto che a fine partita sarebbe stato proprio lui a invitare Massara a presentarsi davanti ai microfoni al suo posto.

Il rapporto tra i due è da tempo in bilico. Le divergenze sul mercato sono note e documentate, ma non si fermano lì. Sul tavolo dei dissapori sono emerse anche le questioni legate al recupero degli infortunati, ai rinnovi ancora in bilico e ai rapporti con una parte dello spogliatoio. Un quadro complessivo che ha spinto Gasperini ad aspettarsi maggiore copertura da parte di Claudio Ranieri — l’uomo che lo aveva scelto in estate per rilanciare un progetto che, a maggio, rischia di naufragare prima ancora di aver trovato la sua forma definitiva.

Ed è proprio in questo contesto che emerge la notizia più pesante: Gasperini starebbe maturando concretamente l’idea di lasciare la Roma al termine della stagione. Una situazione bollente, in parte raffreddata dalla sosta e dal gol di Vaz domenica — il diciottenne che ha guidato un attacco baby mai visto prima, in quello che in molti hanno letto come l’ennesimo segnale dell’allenatore alla dirigenza: arrangiatevi, questi sono quelli che ho.

Sullo sfondo, come sempre, c’è la piazza. Spaccata, come è naturale che sia in momenti simili, ma con un punto di convergenza che accomuna quasi tutti: dopo Mourinho e De Rossi, ora Gasperini. Una sequenza che impone una riflessione che va ben oltre l’allenatore di turno. Non può essere sempre colpa di chi siede in panchina. E su questo, obiettivamente, è difficile dargli torto.

Fonte: Leggo