Gasperini-Roma, è crisi vera: il tecnico pensa all’addio, tensioni con Massara e Ranieri

Certi silenzi fanno rumore più di mille parole. E quello di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Lecce ha squarciato un velo che a Trigoria, in realtà, stava diventando sempre più sottile. La tensione tra l’allenatore e la dirigenza esiste, è concreta, e rischia di condizionare non solo il finale di stagione ma anche il futuro del progetto tecnico giallorosso.
A far esplodere la situazione, scrive oggi Leggo, sono stati i confronti accesi della scorsa settimana e, soprattutto, le dichiarazioni di Frederic Massara nel pre-partita di domenica. Il direttore sportivo, interpellato sugli infortuni, aveva sottolineato che nonostante le assenze il tecnico disponeva comunque di alternative per far bene. Un messaggio che, tradotto, puntava il dito sull’operato dell’allenatore. Parole che avrebbero mandato su tutte le furie Gasperini, al punto che a fine partita sarebbe stato proprio lui a invitare Massara a presentarsi davanti ai microfoni al suo posto.
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Il rapporto tra i due è da tempo in bilico. Le divergenze sul mercato sono note e documentate, ma non si fermano lì. Sul tavolo dei dissapori sono emerse anche le questioni legate al recupero degli infortunati, ai rinnovi ancora in bilico e ai rapporti con una parte dello spogliatoio. Un quadro complessivo che ha spinto Gasperini ad aspettarsi maggiore copertura da parte di Claudio Ranieri — l’uomo che lo aveva scelto in estate per rilanciare un progetto che, a maggio, rischia di naufragare prima ancora di aver trovato la sua forma definitiva.
Ed è proprio in questo contesto che emerge la notizia più pesante: Gasperini starebbe maturando concretamente l’idea di lasciare la Roma al termine della stagione. Una situazione bollente, in parte raffreddata dalla sosta e dal gol di Vaz domenica — il diciottenne che ha guidato un attacco baby mai visto prima, in quello che in molti hanno letto come l’ennesimo segnale dell’allenatore alla dirigenza: arrangiatevi, questi sono quelli che ho.
Sullo sfondo, come sempre, c’è la piazza. Spaccata, come è naturale che sia in momenti simili, ma con un punto di convergenza che accomuna quasi tutti: dopo Mourinho e De Rossi, ora Gasperini. Una sequenza che impone una riflessione che va ben oltre l’allenatore di turno. Non può essere sempre colpa di chi siede in panchina. E su questo, obiettivamente, è difficile dargli torto.
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Fonte: Leggo
Se fosse vero, saremmo di fronte ad una società davvero ridicola.
Gasp tutta la vita.
Non è GASP a dover abbassare i toni. Ma sono i Friedkin che devono decidere se VOGLIONO vincere o no.
E per avere una possibilità di vittoria anche parziale ( tra i primi 4 in Italia) bisogna INVESTIRE più soldi. Comprando giocatori VERI.
Anche quest’anno, l’ennesimo, abbiamo OBBIETTIVAMENTE la squadra più scarsa delle solite quattro…
E i risultati sono quelli che vediamo TUTTI.
Ma bastaaaaaa! Non capite che ‘ste robe le fomenta la stampa solo da noi? Quando le cose non vanno bene qualche attrito c’è sempre… Io lo devo ancora vedere un allenatore che rinuncia a 3 ricchi anni di contratto e se lo fa, non è per dissapori, ma perché ha avuto un’offertona da un’altra parte. Smettiamola please di prendere le difese di uno o di un altro. Tutti fanno i loro interessi e il risultato è sempre un compromesso tra le varie parti. A Roma negli ultimi anni hanno fallito tutti, indipendentemente dalla società, l’allenatore, il DS, ecc. ecc. e storicamente NONOSTANTE l’enorme passione del tifo, abbiamo vinto pochissimo anche quando avevamo la squadra più forte. Indovinate allora qual è il vero problema…
Caro Noa, hai ragione ma se fosse il Gasp ha rassegnare le dimissioni?
“a” rassegnare le dimissioni? Sorry.
Nelle situazioni di Mourinho, De Rossi e Gasperini (ipotizziamo che le frizioni siano reali, cosa possibile date le dichiarazioni del tecnico) ci sono enormi differenze: Mou e Gasp si lamentano e attaccano la dirigenza a più riprese; DDR no, anzi lodava la qualità dalla propria rosa ma, semplicemente, non accettava imposizioni sul suo lavoro da parte di una matta greca. Se il rapporto con Gasperini fosse in crisi sarebbe assolutamente normale. Voi come lo vedreste un collega di azienda che dice continuamente che il problema dell’ azienda è il vostro lavoro anche se fata il massimo possibile? Ricordo che la Roma di Gasperini è la squadra che ha investito più di tutte (il problema è che la Rosa sarebbe stata da cambiare quasi totalmente per il gioco di Gasperini… infatti il mister non sarebbe proprio stato da ingaggiare). Allo stesso modo, come può essere visto, da chi ha messo di tasca propria decine di milioni di euro, chi per liberarsi da ogni responsabilità, dice di non avere giocatori e da dei taccagni ai proprietari (più Mou che Gasperini) e dell’ incompetente al DS?
Sarebbe folli cambiare Gasp
Non hai capito se ne va lui.
c’è mancava solo.leggo
di recente ho visto un dato e cioè la classifica dell’anno solare 2025 che recita cosi:
roma 82
inter 77
Napoli 75
i numeri parlano chiaro, come si può definire scarsa una squadra che ha totalizzato 82 punti in 37 partite?
un altro dato dice che la media punti di Ranieri che non si è mai lamentato, è notevolmente migliore di quella di gasp
allora che è successo?
a) troppi infortuni
b) gasp, che ho sostenuto e sosterrò fino alla fine da integralista quale è qualche errore lo ha commesso, vedi l’ultima sostituzione col Bologna.
quindi? testa bassa e pedalare, mancano 8 partite e poi si vedrà, ma secondo me tornerà dura
*tornerà ddr
ma subito però!
Appena abbiamo riagganciato la Juve al quarto posto ci massacrano
Per quanto sia dura prenderne atto (anche quest’anno) si tratta di un copione fisso della serie A.
Con un po’ di fortuna nel recupero di giocatori importanti (e, per la parte che ancora conta, si devono intendere Soulé, Angelino e lo stesso Wesley…e forse Koné prima della fine di aprile) ed il consolidarsi della possibilità di affiancare o sostituire Malen con Vaz, la rincorsa è possibile. Non probabile, ma possibile; riuscire ad essere più forti delle manipolazioni arbitrali passa per il fatto di riuscire a segnare di più mantenendo una difesa al suo meglio.
Ora c’è la pausa, che capita “a cecio” per rinforzare fisicamente e mentalmente la condizione.
parole, parole, parole
Stesso film visto con Mou , Gasp avra’ fatto anche i suoi errori ( vedi sostituzioni ) , ma Massara e’ stato un mezzo disastro e Ranieri si e’ sentito solo per la carnevalata su Totti…
Massara ottimo DS, ha sbagliato solo qualche prestito che ritornerà al mittente (Tsimikas, Ferguson per motivi solo fisici, Bailey per motivi fisici, forse Zaragoza che in realtà non ha avuto chance ed è stato bocciato dal tecnico) senza gravare troppo sul bilancio. Viceversa ha acquistato bene Malen, Vaz, Venturino, Wesley, Ghilardi, Ziolkoski e anche El Ainoui limitato dalla coppa d’Africa (al momento dell’ acquisto non giocava in nazionale…).
Un Ds così manca da anni. Per il gioco estremista di Gasp la rosa era da cambiare interamente, cosa non possibile, infatti Gasperini non andava ingaggiato.
E te pareva che a Roma tutto e subito
Tutto e subito che sono 6 anni che non vai in Champions !
Ah no, era un progetto triennale, come quello di Mourinho…
Perché siamo abituati bene. Non è che mo arriva Gasp e dobbiamo aspettare per vincere.
I suoi 5/6 predecessori hanno vinto tutto e subito, anche se così su due piedi non ricordo esattamente cosa, tra l’altro sono rimasti i senatori storici degli anni precedenti e abbiamo inserito fior di ragazzini (tutti di belle speranze, sia chiaro) presi direttamente dall’asilo. Come possiamo non pretendere che abbiano esperienza e continuità dei giocatori più affermati?
Abbiamo un ruolo scoperto da due anni, è stato preso Zaragoza (dopo due anni, appunto), nota come il nuovo Bale (o forse Bailey?), com’è possibile che Gasp non sia riuscito a farlo rendere come nelle altre squadre?
No, non importa se mancano Dybala e Soulè (che ricordo a tutti essere una pippa al sugo, perchè non siamo mai contenti, però vogliamo il rinnovo di Celik). se Kone ha saltato tutto il girone di ritorno, se EA è bollito dalla Coppa d’Africa (e a parer mio anche Ndicka adesso vive un po’ di espedienti), se Mancini s’è rotto il naso e da li in poi è calato di brutto, se Celik dopo la notizia dell’accordo con la Juve (sarà vero?) è tornato il vero Celik… (continua, ma n’altra volta)
fonte? Leggo! ok a posto…
Sarà, ma a me sembra che stiano apparecchiando il ritorno di DDR per il centenario. Vedremo.
se fosse vero che ha mandato in campo i ragazzini per ripicca, quando eravamo ancora solo uno a zero, rischiando di far pareggiare il Lecce, per me quella è la porta. Di prime donne ne abbiamo già avute troppe: prima viene la Roma, poi il vostro orgoglio da omuncoli
Se va via pure lui, difficilmente un tecnico di spessore vorrà venire a Roma. I soldi fanno la differenza?vero, ma a livello emotivo già sai che non duri. Ne ho lette e sentite tante in giro su Gasperini, a Roma facciamo passare per scemo anche lui, a questo punto anche in società. Gli sono stati dati 3 anni, nonostante tutte le sventure di quest’anno, grazie a lui siamo a 3 punti dal quarto posto. La Roma tra infortuni, scelte errate sul mercato, senza Salamandra, Shomu e Paredes non è migliore dello scorso anno, ma siamo lì, solo che per l’ambiente romano non va mai bene nulla. Qua diventerebbe un salame pure Klopp, ne sono sicuro.
Gasp deve rimanere semmai e’massara a fare le valige e’ possibile che in questa società è sempre colpa dei tecnici che susseguono? (Mou De rossi Gasp)?
Le nozze coi fichi secchi.
Le nozze sono l’Atalanta di Gasperini, quella che in Champions League batteva il Liverpool all’Anfield Road, quella che batteva i neocampioni di Germania 3-0 in finale di Europa League;
i fichi secchi sono passare tutta una estate con Dovbyk da vendere, non riuscirci e poi tirare fuori dal cilindro Ferguson.
Ma no sono tutte chiacchiere dei “giornalai” così come erano chiacchiere la cacciata di Mourinho, quella di De Rossi, l’arrivo del grande Juric ecc.ecc.
praticamente chi nn ha fatto nnte come massara e Ranieri sono saldi invece gasp che lavora è in bilico ? se fosse così bisogna contestare come fa il tifoso laziale ,perché se le cose vanno male è perché nn comprano giocatori forti,
5 anni e mezzo fa i Friedkin si sono presentati con questa dichiarazione “vogliamo rendere la Roma uno dei principali club al mondo” se i risultati sono questi dire che hanno preso in giro tutti e che hanno fallito non è sbagliato
In generale, nel normale senso delle parole, uno che sta “maturando un’idea” sta compiendo una riflessione interiore, non percepibile in pensieri espressi pubblicamente.
Si tratta di mere deduzioni basate, a loro volta, su altre deduzioni (cioè l’effetto di questa o quella dichiarazione di Massara o di, non riscontrabili, “silenzi” di Ranieri nei confronti di Gasperini).
L’arrivo di questa pausa per la nazionale non può essere l’ennesima e ricorrente occasione per una sistematica destabilizzazione, bombardando dall’esterno, dei rapporti dentro Trigoria.
Certo, Gasp è dotato di un carattere forte e la società non brilla per comunicazione e chiarezza di intenti. Ma creare in continuazione questi casi gioca solo alle concorrenti nell’eventuale rientro nella lotta per la Champions e ad alimentare un hype mediatico commercialmente lucroso per chi lo promuove.
Fosse solo per questi motivi, c’è da tifare ancora di più e sperare che la Roma trovi la forma e la concentrazione per una buon finale di campionato, lottando fino in fondo col suo allenatore. Un finale “A la Gasperini”, d’altra parte.
Gasperini deve avere un ruolo alla Ferguson cioè deve essere leader indiscusso. Viceversa verrà fatto fuori dal fuoco amico. all’Atalanta funzionava così ed ha funzionato bene.
Gasperini lo ha fatto capire in tutti i modi che non è contento dell’ operato di massara e che non vuole un progetto giovani, quindi a fine stagione dirà o me o lui
In questo scenario ci sono tante cose che non tornano:
– Ranieri ad inizio stagione aveva detto chiaramente che sarebbe stato un anno di transizione non essendoci grandi margini di manovra. Non si capisce quindi fino in fondo la sorpresa di Gasperini.
– ciò nonostante, i soldi sono stati spesi. Male? Probabilmente si. Potevano essere spesi meglio? Probabilmente si. Va detto che due punti fermi li hai presi, Wesley e Malen e un buon prospetto in difesa, Ghilardi, che diventerà titolare il prossimo anno. A centrocampo El Aynoui prima della coppa d’Africa sembrava un buon giocatore. In attacco invece male male. Non mi esprimo su Vaz, ma Saragoza e Venturino boh. Poi certo perdi Dovbyk Ferguson e Soule per mesi e le cose si complicano. Però anche qui non si capisce perché Gasperini debba infuriarsi con la proprietà al netto dell’esterno sinistro mai preso. Ti ha detto sfortuna, Ferguson a parte, che era prevedibile.
Quello che voglio dire è che assumere questi atteggiamenti il primo anno mi sembra eccessivo soprattutto perché Ranieri lo aveva detto e nessuno pretendeva da Gasp risultati immediati. Quest’anno doveva servire per prendere le misure ai problemi e affrontarli a partire dal secondo anno in poi.
Se anche il prossimo anno l’andazzo rimane questo, prendi e te ne vai. Esasperare gli animi ora mi sembra strumentale e forse è questo che sta facendo innervosire Ranieri e la proprietà.
io sto con gasp e mi dispiace dirlo ma mi aspettavo di più da Ranieri, a massara invece non so come la società possa dargli tutto questo credito. i friedkin dovrebbero stare dalla parte dell’allenatore, che nonostante una rosa decisamente scarsa ha fatto miracoli fino a quando ha potuto
Ozzy hai fatto una analisi perfetta! quoto in tutto
Ozzy…fose hai ragione ci sta il tuo cmmento
Solito tram tram,,i giornalisti si impossessano di notizie e dati fasulli per destabilizzare l’ambiente, tifosi e squadra devono unirsi possiamo entrare ancora tra le prime quattro.
Possibile che non si capisca che queste polemiche vengono innescate e/o alimentate da chi ce vole male.
Visto che a dispetto degli infortuni siamo ancora in corsa per l’obbiettivo conteso alla Rubentus, ecco che la stampa fa il suo nel provare a destabilizzare l’ambiente.
Cosa avrebbe dovuto dire Massara nel pre partita: “Siamo rimasti senza mezza squadra titolare quindi la vedo male”?
Da agosto si parla di un progetto pluriennale. L’hanno detto sia Massara che Ranieri e Gasperini e lo dimostra l’investimento fatto su giocatori giovani e di prospettiva.
Ovviamente l’obbiettivo era e resta la Champions, come peraltro detto da Massara nel prepartita, perché con i soldi derivanti dalla qualificazione in quella competizione sarebbe molto più facile rinforzare la squadra nel prossimo mercato estivo senza dover sacrificare qualche big.
Però le pretendenti sono tante e trovarti a giocare senza Dybala, Soulè, Koné, Wesley, Ferguson e Dovbyk non può non condizionare.
Dopodichè, se per alcuni di questi la fragilità era nota e la cosa andava messa in preventivo, certo non si poteva prevedere la prolungata assenza di Soulè, il nuovo infortunio a Koné, nonché il fatto che entrambe le punte centrali, attese al rientro ad aprile, alzassero bandiera bianca fino a fine stagione.
Penso che qualche responsabilità dello staff medico emerga con evidenza e che sia tra le cosa a cui mettere mano a fine stagione, ma adesso, per favore, non facciamo il gioco di chi ce vole male, rimaniamo compatti e determinati allo scopo e speriamo di poter recuperare, al rientro dalla sosta, almeno Soulè e Celik.
e te pareva saluta il tecnico de turno, poi toccherà al ds…..stesso film da diversi…Comun denominatore una proprietà che di vincere nn interessa proprio…
Lo hanno capito tutti che Gasperini andrà via,non serve che lo riporti Leggo.
Alla fine prenderanno un allenatore che gli va bene tutto perché gli allenatori bravi vogliono giocatori bravi e no chiacchiere
se è vero è ribadisco se è vero, la società dimostrerebbe che la realtà è che per loro conta solo lo stadio e non un progetto serio per portare la squadra ai vertici calcistici.
Gasperini avrà fatto errori ma la rosa a sua disposizione non é per lottare per stare nell’alta classifica.
Articolo da verificare, ma se non vai d’accordo con nessuno allora vattene. Mi sembra che squadre più scarse di noi hanno vinto con le big e subito meno sconfitte, non è solo colpa degli altri, anche l’ allenatore ha responsabilità e basta osannarlo per partito preso. Lo sapeva tutto il mondo che doveva essere un anno di costruzione, e allora costruisci non distruggere.
spiace ma qsto è il Gasp…l’errore l’ha fatto ranieri nello sceglierlo. fin troppo ha fatto per qllo che conosco- progetto sbagliato fin dall’inizio e facilmente pronosticabile il fallimento (sia sul piano tattico rigido ed integralista che necessità di interpreti ben definiti e modalità di allenamento e comunicativa).
la roma ha investito sui giovani, da ghilardi, arena, zio, vaz, pisilli, Rensch, wesley, soulè, venturino, senza dimenticare i vecchi giovani come svilar, kone e eleynaui…la rosa va arricchita con esperienza e giocatori di livello top come malen, tutti i n mano ad un allenatore che li sappia crescere e valorizzare…da ora bisogna programmare e fare le scelte per il prossimo anno…nn si può perdere più tempo. ora il compito a massara e ranieri
il pesce puzza sempre dalla testa….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.