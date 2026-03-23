Gasp-Roma, nuove tensioni: il tecnico non parla, ma che urla negli spogliatoi

La voce ufficiale parla di abbassamento di voce, di un’indisposizione che ha impedito a Gian Piero Gasperini di presentarsi davanti ai microfoni dopo l’1-0 sul Lecce. Ma quello che raccontano i corridoi dell’Olimpico è qualcosa di diverso. Nello spogliatoio, riferisce la Gazzetta dello Sport, i decibel si sarebbero invece alzati eccome. Un silenzio assordante fuori, rumore dentro: la fotografia di un momento di tensione che va oltre il risultato di una singola partita.

Gasperini ha lasciato l’Olimpico quasi subito, nervoso, senza fermarsi. Una scelta che, alla luce di quanto scrive Il Messaggero, trova una spiegazione più articolata di un semplice abbassamento di voce. Già venerdì, a Trigoria, si era tenuta una riunione in cui la proprietà avrebbe richiamato il tecnico a comportamenti più sobri sul piano della comunicazione. Un invito esplicito a tenere un profilo più basso, soprattutto nei momenti di difficoltà. E ieri, forse, Gasperini ha scelto di prendere alla lettera quella richiesta — a modo suo.

A complicare ulteriormente il quadro, le parole pronunciate da Massara nel pre-partita a Dazn. Il direttore sportivo, interpellato sulle numerose assenze, aveva risposto con pragmatismo: gli infortuni capitano a tutti in questa fase della stagione, la Roma ha le risorse per uscirne. Un messaggio che, tradotto, suonava come un invito a non cercare alibi. Messaggio che, secondo quanto filtra, non sarebbe stato gradito dall’allenatore.

Non è la prima volta che emergono frizioni sul mercato. La storia di questa prima stagione di Gasperini alla Roma è costellata di sfoghi legati alle campagne acquisti: dai casi emblematici di Sancho e Fabio Silva a quelli più recenti di Raspadori e Zirkzee, il tecnico ha più volte manifestato insofferenza per i mancati colpi che riteneva fondamentali. L’arrivo di Malen aveva temporaneamente riportato il sereno, coincidendo con un periodo positivo della squadra e con lo slancio verso la Champions. Ma il mese di marzo — con la frenata in campionato e l’eliminazione agli ottavi di Europa League — ha fatto risalire la temperatura a Trigoria.

Adesso la situazione va risolta. Perché arrivare in fondo a questa stagione è ancora possibile, e la qualificazione Champions resta un obiettivo concreto dopo i tre punti conquistati contro il Lecce e l’aggancio alla Juventus al quinto posto — con il Como a soli tre punti. Ma immaginare di replicare questo clima anche nella prossima stagione, come scrive il Messaggero, è un’altra storia. Le frizioni tra Gasperini e il tandem Ranieri-Massara esistono, sono state messe temporaneamente da parte nella riunione di venerdì, ma non sono state risolte. Il rettilineo finale dirà molto sul futuro di questo progetto. Sul campo e fuori.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero