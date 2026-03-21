Roma, vertice a Trigoria: tensione con Gasperini e futuro in bilico

Clima pesante a Trigoria. Quella che doveva essere una stagione di transizione si è trasformata in un momento di forte difficoltà, certificato da numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: due vittorie nelle ultime undici partite, eliminazione da tutte le coppe e una classifica che vede la Roma scivolare al sesto posto.

Dopo il ko europeo contro il Bologna e i fischi dell’Olimpico, la proprietà ha deciso di intervenire direttamente. Nelle scorse ore è andato in scena un vertice nel centro sportivo giallorosso con la presenza di Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Frederic Massara.

Il vicepresidente ha espresso chiaramente tutta la sua amarezza per l’eliminazione in Europa League, chiedendo una reazione immediata per salvare il finale di stagione e tentare l’assalto al quarto posto nelle ultime nove giornate. Un obiettivo che, alla luce del momento, appare complicato ma ancora matematicamente alla portata.

Durante il confronto sono emerse però divergenze significative. Gasperini ha ribadito le proprie perplessità sulla costruzione della rosa, sottolineando le difficoltà incontrate sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Dall’altra parte, la società ha ricordato come il passaggio del turno europeo fosse considerato un traguardo minimo e come lo stesso tecnico, nel corso della stagione, avesse alzato le aspettative parlando apertamente di qualificazione alla prossima Champions League.

Non si è arrivati a uno scontro diretto, ma le distanze restano evidenti. La sensazione è che il rapporto tra le parti, già messo alla prova dai risultati, sia sempre più fragile. Le tensioni riguardano anche altri aspetti, come la gestione delle energie e il rapporto tra staff tecnico e area medica, elementi che hanno inciso su un rendimento calato drasticamente nelle ultime settimane.

Al di là delle assenze pesanti in attacco, il dato che preoccupa maggiormente è quello difensivo: dodici gol subiti nelle ultime cinque partite e un totale di quattordici sconfitte stagionali che pesa come un macigno nella corsa Champions.

Il futuro, inevitabilmente, resta in bilico. Al termine della stagione la proprietà sarà chiamata a una scelta: proseguire con Gasperini, magari intervenendo sull’area sportiva per creare maggiore sintonia, oppure avviare un nuovo cambio in panchina. Molto dipenderà dal finale di campionato.

In caso di mancato quarto posto, lo scenario potrebbe essere ancora più radicale, con il rischio concreto di un nuovo “anno zero” e la necessità di cessioni importanti per riequilibrare il progetto.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera