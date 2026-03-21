Roma, vertice a Trigoria: tensione con Gasperini e futuro in bilico

Clima pesante a Trigoria. Quella che doveva essere una stagione di transizione si è trasformata in un momento di forte difficoltà, certificato da numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: due vittorie nelle ultime undici partite, eliminazione da tutte le coppe e una classifica che vede la Roma scivolare al sesto posto.
Dopo il ko europeo contro il Bologna e i fischi dell’Olimpico, la proprietà ha deciso di intervenire direttamente. Nelle scorse ore è andato in scena un vertice nel centro sportivo giallorosso con la presenza di Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Frederic Massara.
Il vicepresidente ha espresso chiaramente tutta la sua amarezza per l’eliminazione in Europa League, chiedendo una reazione immediata per salvare il finale di stagione e tentare l’assalto al quarto posto nelle ultime nove giornate. Un obiettivo che, alla luce del momento, appare complicato ma ancora matematicamente alla portata.
Durante il confronto sono emerse però divergenze significative. Gasperini ha ribadito le proprie perplessità sulla costruzione della rosa, sottolineando le difficoltà incontrate sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Dall’altra parte, la società ha ricordato come il passaggio del turno europeo fosse considerato un traguardo minimo e come lo stesso tecnico, nel corso della stagione, avesse alzato le aspettative parlando apertamente di qualificazione alla prossima Champions League.
Non si è arrivati a uno scontro diretto, ma le distanze restano evidenti. La sensazione è che il rapporto tra le parti, già messo alla prova dai risultati, sia sempre più fragile. Le tensioni riguardano anche altri aspetti, come la gestione delle energie e il rapporto tra staff tecnico e area medica, elementi che hanno inciso su un rendimento calato drasticamente nelle ultime settimane.
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Al di là delle assenze pesanti in attacco, il dato che preoccupa maggiormente è quello difensivo: dodici gol subiti nelle ultime cinque partite e un totale di quattordici sconfitte stagionali che pesa come un macigno nella corsa Champions.
Il futuro, inevitabilmente, resta in bilico. Al termine della stagione la proprietà sarà chiamata a una scelta: proseguire con Gasperini, magari intervenendo sull’area sportiva per creare maggiore sintonia, oppure avviare un nuovo cambio in panchina. Molto dipenderà dal finale di campionato.
In caso di mancato quarto posto, lo scenario potrebbe essere ancora più radicale, con il rischio concreto di un nuovo “anno zero” e la necessità di cessioni importanti per riequilibrare il progetto.
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Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera
Ve la prendete con Gasperini e con Pellegrini, Cristante, Mancini e il faraone ma la società ha comprato giocatori più forti in 6 anni? No, che poi Gasperini fosse più uno Zeman che un Ranieri si sapeva dall’ inizio
A Roma è sempre il giorno della marmotta. Da due decenni.
Si parte con promesse di progetti duraturi poi, appena le cose vanno male, la società scarica sull’allenatore di turno le proprie colpe ed i propri errori e lo caccia. Solo guardando gli ultimi anni è quello che è successo con Mourinho e De Rossi e, c’è da giurarci, è quello che accadrà anche con Gasp.
Duole rilevare però che tutto questo avviene con la complicità della tifoseria. Si continua a riempire lo stadio nonostante siamo palesemente di fronte ad una società che ci prende per i fondelli.
Sarebbe ora che i tifosi cambino registro come per esempio hanno fatto i laziali. Nelle prossime gare di campionato lo stadio dovrebbe essere vuoto, per far capire a questi americani che non portiamo l’anello al naso. Se vogliono speculare sull’affare stadio gli effetti collaterali del loro business per noi non possono essere così scarsi, qualcosa devono vincere.
che poi ,probabilmente, tutte ste tensioni sono solo sulla carta stampata è anche un sospetto piuttosto forte.
Guardate la foto ,scattata quasi sicuramente questa estate, sembra che Gasp e Ranieri stiano discutendo preoccupati.
La mia interpretazione è che siano discutendo sulla preparazione della carbonara, Gasp: “ci metti la pancetta o il guanciale”;
Ranieri: “il guanciale tutta la vita e se la vuoi spale metteci il guanciale di Amatrice, speciale”.
Che la cosa non funzioni ormai è una verità assodata. La logica ci dice che tra tutte le componenti ( Proprietà, allenatori, DS e calciatori) l’UNICA che in questi sei anni senza Champions è stata un elemento fisso è la Proprietà.
E quindi se le cose non funzionano il demerito maggiore è il loro.
Nel Calcio non ci vuole Einstein per capire come puoi avere una possibilità per vincere. BISOGNA INVESTIRE TANTI SOLDI.
E questi americani, che non possono NON SAPERLO, non lo hanno MAI fatto. PUNTO.
Perché EVIDENTEMENTE il loro Business non lo prevede.
E quindi sono venuti a Roma con altre intenzioni. E il fatto che non si siano MAI ESPRESSI sull’argomento la dice lunga…
E magari faranno quello che ho sempre pensato fin da principio. Aspettano lo stadio e vendono tutto il pacchetto.
E noi continueremo a farci prendere in giro continuando a riempire lo stadio.
basta fenomeno sperimentale contromano e presuntuoso. pure i cambi sbaglia e i tempi. basta. con ranieri 6 punti in piu e quarti di finale. basta .
lasciate stare l’allenatore e la squadra. andate via media e giornalisti sciacalli. state lontani.
a quanto siamo? al 6 allenatore! x i detrattori di Gasperini, sara’ musica,pero’ magari si domandassero anche, il perche’ ,e non x partito preso
Nessun detrattore di Gasperini,
erano sicuramente molto di più quelli di Mourinho o di Fonseca,
MA:
se Gasperini dovesse fare risultati peggiori di quelli, che facciamo?
La rosa non è sicuramente da Champions: le milanesi, la juve, il napoli sono più forti.
Ma da V posto sì.
E anche da poter battere il Bologna in casa senza prendere 4 gol.
Tu avevi la squadra che veniva da un grandioso girone di ritorno,
i più forti (Svilar, Ndicka, Kone, Soulè, ma mettiamoci anche Dybala) sono rimasti,
è vero che hai perso Saelaemakers (che non è Yamal eh) ma è arrivato Wesley.
Da Gennaio hai Malen.
Vogliamo dire che abbiamo una rosa inferiore a Como, Atalanta, Bologna?
No.
E se con questa rosa vai fuori agli ottavi perdendo in casa,
arrivi settimo, rischi di finire fuori dalle coppe dopo un’eternità,
che vogliamo dirgli bravo a Gasperini?
Atalanta e Juve dimostrano che l’allenatore conta molto.
Thiago Motta era stato magistrale a Bologna, un disastro a Torino.
Tudor molto bene con la Lazio, male a Torino.
Juric a Torino s’era fatto un nome, appena uscito una tragedia dovunque.
Io non dico che Gasperini va esonerato,
ma dire che non ha colpe negli ultimi 2 mesi mi sembra molto sbagliato.
Poi è chiaro che senza Soulè, Dybala, con Kone che ultimamente entra e esce,
con molti spremuti (e che però lui non cambia, Ndicka e Cristante sono stanchissimi,
ma mai mai mai far giocare gente più giovane eh,,,),
qualche alibi c’è.
Ma una rosa di 30 giocatori non ce l’ha nessuno in serie A.
In pratica è una società da ricostruire.
Approfitto scusandomi se posso, per un off topic dove vorrei dire due parole su Ottavio Bianchi e su Fiorentina – Crystal Palace. Mi spiego: ieri nei tantissimi commenti dopo la sconfitta col Bologna, molti hanno ritirato fuori il ritornello delle “due finali in due anni una vinta e una rubata” , ebbene giusto per dare il giusto peso a quelle due finali così tanto sbandierate, ma qualcuno ha mai esaltato Ottavio Bianchi perché ci ha fatto giocare quella finale persa di Coppa Uefa ? Assolutamente no. Quanto al valore della Conference League, Fiorentina – Crystal Palace sarà il quarto di finale, una è 16° l’altra è 14° in campionato, roba da retrocessione.
se va via anche questo basta
se gli prometti mare e monti poi lo porti in pineta la colpa non è dell’allenatore
via Mancini Cristante Pellegrini elsha Dibala
vendi tutti e riparti da zero
un anno fuori dalle coppe e basta e riparti da zero
Alla Roma serve un uomo forte.
La società i soldi li mette, lo ha sempre fatto.
Il FPF finisce a breve.
Manca la mentalità vincente.
Abbiamo vinto solo con Capello, Niels e Mou, tutti leaders e vincenti.
Gasp non lo è.
Non lo è Ranieri.
In due hanno vinto poco o nulla.
A Roma serve uno come Conte, pur se fastidioso o Allegri ( pure peggio).
Conte sarebbe quello giusto, tanto andrà via da Napoli.
Il Fair play finanziario gli americani lo faranno durare altri 30 anni vedrai
Il Fair play finanziario gli americani lo faranno durare altri 30 anni
Ma che soldi ha messo scusa? In 6 anni sempre i stessi giocatori, hai preso gente a zero, 7 milioni celik e dovbyk a 35, vaz lo prendi a rate in 5 anni, malen 2 milioni ora e poi se lo riscattano ad una spesa totale di 14, questo è fare una rosa? Gli allenatori vengono e non possono avere i giocatori che chiedono, c’è riuscito gasperini solo per wesley, gli altri tre mesi per prenderli e poi manco sono arrivati, senza avere alternative valide.
I Friedkin chiedono a Beppe riso chi prendere… dai è una barzelletta!
Il FFP non finisce mai. E’ applicabile a tutti coloro che, in qualsiasi stagione, partecipino alle coppe dell’UEFA.
Il settlement agreement AVREBBE dovuto finire con l’aggiustamento del saldo triennale raggiungibile, al 31.12.2026, soprattutto con le entrate aggiuntive da partecipazione alla CL.
Si andrà verosimilmente, dunque, ad una sua proroga al 31.12.2027 (sempre condizionata a certi risultati sportivi e, DUNQUE, finanziari), con prospettive, in caso di “traiettoria” inalterata (mancata qualificazione in CL e impossibilità di agire sul mercato, nelle varie sessioni future, senza garantire un saldo positivo tra entrate e uscite) fino al termine del 2028.
adesso é il momento di usare la testa
domanda…
questo tipo di riunioni accadono ovunque e il contenuto rimane ovviamente segreto fino a decisioni prese
Pazzetta e Usciere …caxxio sanno di cosa e come se lo sono detto?
giusto per puntualizzare
la Zozzetta dello Sport sa bene come mettere zizzania nella Roma, è il suo sport preferito.
Ma si ricominciamo da capo tanto che cambia ! Er giorno della marmotta a questi je fa na bella p..pa!!
il nuovo anno zero, il nuovo progetto è così dal dopo rosella sensi
daje che Gasperini lo avete preso per fargli valorizzazione i giovani e poi rivenderli a peso d’oro in modello pallotta
Qui tutti i soggetti hanno delle colpe perché tutti hanno commesso degli errori, quindi chiudere la bocca, abbassare la testa e lavorare. Il progetto è triennale.
Ma, vendete la proprietà è andatevene non è di vostro interesse vincere e me lo avete dimostrato con Maurinho…
Voi andate bene per società come sossuolo, Bari, Cagliari… Non conoscete la storia e la gloria che ha Roma, qui si DEVE lottare per vincere, quantomeno tenere questo atteggiamento, a voi basta partecipare…
Da quando siete presidenti, non solo non abbiamo vinto niente ma, avete fatto incetta di 6 posti…!!!
Andate a Madrid a fare ste cose, ve linciano..!!!
E Roma è molto più di Madrid, studiate la storia e capirete Roma cosa merita…!!!
il circo dei Friedkin continua
ma non poteva capitare a noi la proprietà del Como ?
Ma quale quarto posto ?
Già oggi la Juve giocherà( eufemismo) contro quello che resta del Sassuolo, stranamente con 7/8 titolari colpiti dalla pertosse,
Quindi un semplice allenamento.
Purtroppo hanno avuto ragione quei tifosi che hanno detto , che abbiamo buttato l’occasione sul 3-1 nello scontro diretto.
A cui io aggiungo , se permettete, le schifezze arbitrali di Genova e Como.
Noi non vi qualificheremo nemmeno per la conference, e non è detto che sia un male , almeno giocheremo una volta a settimana , e forse sarà un bene.
a me sembra più il riassunto di cose risapute….non credo proprio che gazzetta e corriere sappiano niente
si parla di Maresca ex chelsea. ma chi deve lasciare per primo è il Ds che ha commesso errori gravissimi nelle due finestre di mercato. totalmente inadeguato.
Poi, spero che Gasperini resti, ma la vedo dura.
Gente che vive de carcio da n’esistenza intera, che ricopre incarichi importanti in società, programma le stagioni no su n’biennio o n’triennio, no, ma in base a li risurtati, partita dopo partita. 4 vittorie de seguito, prolungamento de contratto. 4 risurtati negativi, esonero imminente….
Er bello che è che questi so’ giornalisti sportivi. Manco a dì esperti de finanza che s’arangiano a scrive de pallone
Ahhahaha ennesimo progetto e anno zero
Ultime 8 partite largo ai giovani per provarli con continuità e valorizzarli
Quest estate rivoluzione
Fuori
Mancini
Hermoso
Celik
Angelino
Cristante
Pellegrini
Tmisikas
Zaragoza
Dybala
Ferguson
Dobvik
El sharawy
Acquisti mirati e incroci le dita di azzeccarne almeno 7/8
Quattro top player titolari
Un difensore
Un wesley a sinistra
Un mediano
Un esterno sinistro
Altrimenti vedi cn il progetto stadio approvato e ciao
Comunque se mi è possibile , ieri ci hanno lasciato un grande attore , na soprattutto un GRANDE atleta ( 6 volte campione del mondo ) CHUK Norris .
Il suo combattimento contro Bruce Lee all’interno del Colosseo resterà negli annali della storia del cinema.
E vi ha lasciato anche Tsutomu Shibayama , il papà di Doraemon.
R.i.P.
Il problema adesso è Gasperini e non i giocatori mediocri che abbiamo e la campagna acquisti sbagliata fatta da massara e i suoi seguaci societari. Bastava riscattare Saelemekers dal Milan a due soldi (10/15 milioni) e acquistare giocatori più forti, purtroppo però la società ha messo a disposizione pochi soldi, troppo pochi per rifare una squadra che naviga da anni intorno al sesto posto. Se la Roma avesse avuto i panchinari del napoli a questo punto eravamo primi, il problema non è il mister sono i troppi calciatori mediocri che abbiamo in rosa.
articoli Gazzetta dello sport e corriere della sera? come al solito nel momento di difficoltà scrivono appunto questi articoli
Gasperini devi imparare a diventare più pragmatico, ha preso una Roma lasciata da Ranieri che non segnava ( per colpa di attaccanti molto scarsi) ma era rocciosa in difesa e, difatti, grazie a queta difesa e nonostante i pochi gol segnati, la Roma ha fatto un giorne d’andata eccezzionale. Tuttavia senza una rosa ricca , con scarsi ricambi validi , il gioco di Gasp ha usurato molti giocatori che non hanno potuto tirare il fiato, e a questo punto che serve un allenatore pragmatico che comprende la situazione e non insiste nel voler giocare con una difesa a centrocampo e con un gioco difensivo dell’uno contro uno perchè , oggi, i difensori disponibili non riescono a vincere duelli con avversari rapidi che ti prendono d’infilata. Morale, Gasperini deve adattare il gioco della squadra all’attuale situazione, difesa coperta e attacco limitato alle capacita degli uomini a disposizione e penso che Malen Vaz e Soulè , con El Sharawy e Saragozza che gli fanno tirare il fiato , sia un buon attacco, sufficente a fare almeno un ,due gol a partita e se riesci a non prenderne come a inizio campionato, porti a casa un finale di stagione decente. Per il resto era un anno di transizione e deve esserlo quindi Gasperini non è in discussione mentre tante scelte della campagna acquisti da correggere nella prossima SI.
vorrei sapere la fonte di queste informazioni sul contenuto del vertice: una cimice o uno dei partecipanti? oppure si tratta di una semplice a “deduzione” dell’autore dell’articolo? personalmente propendo per quest’ultima versione, il che vuol dire che trattasi di una non notizia
chi lavora o ha lavorato in aziende ben organizzate sa che per gestire realtà complesse ed economicamente importanti è necessario tra l’altro criterio gestionale e managent. ora si sente dire che a trigoria al posto di un DG o AD presente e del settore c’è uno che strilla da lontano sui soldi ed un pensionato non si sa con quali incarichi. poi si sente dire che non c’è comunicazione che lo staff medico no funziona che allenatori e ds sono scelti col bussolotto che comandano i procurstori etc.: è questa una società organizzata?
Per risollevare questa squadra devono affidarsi a maggi e chiromanti.Magari gli leggono le carte e faranno la giusta programmazione!.
mi gioco la vita che è un articolo completamente inventato. Gasperini ha un contratto di 3 anni. Se cambiamo allenatore ogni 6 mesi finiremo in Serie B, perché arriverà uno che farà affondare la barca (Come ci ha provato Ivan Juric)
se le cose che scrivono stanno così siamo arrivati al capolinea spero sempre che per il bene della mia Roma facciano piazza pulita di questa gente che non a dimostrato che cosa vuol dire amare i nostri colori Giallorosso da qualche giocatore allo staff medico da Massara ed ad altri componenti della società io spero che il Presidente ci dia delle spiegazioni ! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Una società forte si vede nei momenti di burrasca e non in quelli di gloria ( qui latitante da tempo immemorabile). Cambiare tanto per cambiare significa essere deboli. Se si è scelta una rotta con Gasperini, bisogna portarla avanti anche se c’è burrasca.La sua sostituzione ( alquanto dolorosa economicamente) vorrebbe dire sconfessare pure Ranieri ,che lo ha scelto.
La realtà è che quella attuale è una squadra costruita male e gestita altrettanto,ma questo primo anno di panchina per il Gasp può essere d’insegnamento per tutti,Massara in primis.
Poi se toccherà vendere qualche giocatore importante ( ho i miei grossi dubbi su tanti presunti big locali ) amen. L’importante è sostituirli con giocatori meno costosi e promettenti.
Nel calcio serve continuità! Altrimenti ti stai affidando ai congiungimenti astrali, o meglio, botte di culo!
mai visto una serie di allenatori bruciati cosi da questa società che sbaglia scelte su scelte: che siano giocatori, allenatori, ds, dirigenti, medici, imbianchini o parcheggiatori è tutto uno sperpero di soldi buttati al vento…meno male sono i vostri ma che spreco di soldi e tempo
Cambiare per l’ennesima volta tutto avrebbe del ridicolo. Lo sapevi prima che Gasperini ha bisogno di 2-3 anni e che necessità di un certo tipo di giocatori.
Se volevi qualcosa di pronto all’uso dovevi prendere un altro tipo di.allenatore.
Se si cambia di nuovo il problema è oggettivamente la proprietà che non sa cosa fare e va a caso.
ridicoli in un anno se gli prendi Venturino e l altro nano ma dove vuoi andare ,se costretto a fare giocare la mummia da esterno ,ma siamo seri
Gasp non si tocca! La squadra sono anni che fallisce gli obiettivi anche cambiando allenatori su allenatori forse allora è il momento di cambiarne una marea di giocatori!
Ranieri x le uktime 9 giornate no? I giocatori hanno bisogno di aria nuova è gasperini non si è rivelato adatto al progetto è la scelta sbagliata è anche Della societa che lo ha preso. Poi lui ha I suoi difetti è si Sono visti. Io lo esonererei
Si certo prendiamola con Gasperini, con giocatori che sono al margine della pensione.
Società dategli una squadra che un allenatore c’è l’abbiamo
Hanno preso Vaz Zaragoza e Venturino e poi sono delusi?
allora ma jr lo sa che esistono gli infortuni…lo sa che se te prendi giocatori con una cartella clinica di uno di 90 anni hanno più possibilità di rompersi…la conosce la differenza fra un salah e un zaragoza…ma basta anche fra malen e dovbyk…e poi tante altre cose superflue, ecco se jr non ne capisce un tubo , ranieri a trigoria che cosa sta a fare se dopo un anno ancora parliamo di aspettative che qua mancano proprio le basi…questa società è la Vs ricca di quella di palotta che se pensa di essere più furba perché nn si espongono…ma alla fine il risultato è anche peggiore…
sinceramente l’unico che non toccherei è proprio lui. tutto il resto si può tranquillamente cambiare. ma gli allenatori seri e competenti che chiedono di vincere, a Roma durano poco.
Pazzetta e Usciere con i loro commenti sono come le zanzare di notte…..
Sempre Forza Roma
Massara è un incapace, lo hanno cacciato pure da Milano. In autonomia è un disastro. E non è il solo responsabile. La presidenza è ridicola. E assente
Quando hanno preso Gasperini, sapevano benissimo che tipo di allenatore e che tipo di gioco faceva quindi, Ranieri che Lo ha voluto, non aveva capito che avrebbero dovuto cambiare parecchi giocatori sicuramente non adatti a quel tipo di gioco???????!!!!!!
Ma solo alla Roma, dormono sempre tutti da piedi?????!!!!!!
Sono anni che con alcuni di questi giocatori si toppano i risultati!!!!! Ancora non hanno capito che, oltre al problema tecnico c’è anche quello
di una mentalità ormai consolidata mai vincente?????
Mi raccomando, rinnovate ancora i contratti a questi!!!!!! Voglio proprio vedere quanti rinnoveranno l’abbonamento!!!!! Non se ne può piuuuuu!!!!!!
Sto con Gasp. Un anno senza coppe e spendiamo tutto lo spendibile. Abbiamo giovani forti, e poi Svilar, Wesley, El Alanawi, Kone, Pisilli, Malen, Soule’…FRS.
Troppo disfattismo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.