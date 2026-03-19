Calciomercato Roma, il Lens vuole riscattare Saud. E Massara…

Da oggetto misterioso a protagonista. Saud Abdulhamid sta vivendo al Lens una stagione di rilancio, guadagnandosi spazio e continuità fino a finire sotto i riflettori di L’Équipe.
Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, il laterale saudita aveva trovato poco spazio in giallorosso nella scorsa stagione, chiusa con appena 8 presenze complessive dopo il trasferimento dall’Al-Hilal per 2,5 milioni di euro. In Francia, però, il copione è cambiato.
Con la maglia del Lens, Abdulhamid si è progressivamente ritagliato un ruolo sempre più importante, fino a diventare una pedina stabile. Contro l’Angers raggiungerà la decima partita da titolare e la ventesima presenza in campionato, segnale evidente di una crescita costante.
I numeri raccontano solo in parte il suo impatto: due assist, un rigore procurato e un gol — arrivato contro il Metz due settimane fa — a cui si aggiunge una rete in Coppa. Dati che fotografano una stagione positiva, ma che non rendono completamente l’idea dell’incidenza del giocatore nel sistema della squadra.
Per la Roma resta una situazione da monitorare. Il diritto di riscatto (fissato intorno ai 3,5 milioni) potrebbe trasformarsi in una scelta concreta, alla luce di un rendimento che ha cambiato la percezione del giocatore dopo un primo passaggio nella Capitale poco incisivo. Ma Massara potrebbe comunque esercitare il controriscatto (stabilito in 4 milioni, quindi un premio di valorizzazione di circa 500mila euro), presente nell’accordo, qualora volesse riportare il terzino a Trigoria.
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Redazione GR.net