Calciomercato: Roma e Benfica su Regula. Il presidente: “Se arriva una buona offerta andrà via”

Nuovo nome per il futuro dell’attacco della Roma. Dal mercato internazionale emerge il profilo di Marcel Regula, jolly offensivo polacco classe 2006 dello Zaglebie Lubin, finito nel radar giallorosso. A confermare l’interesse è stato direttamente il presidente del club, Pawel Jez, intervenuto ai microfoni di TVP Sport.

“Regula ha tutto il necessario perché lui abbia successo. Dopodiché, è difficile influenzare ciò che accade al giocatore. Vogliamo scommettere su di lui, dargli una possibilità e poi monetizzare con la cessione. Roma e Benfica stanno tenendo d’occhio Marcel. Non dovremmo lasciarlo andare in Portogallo? Certo che lo faremo se arriverà un’offerta concreta”, le parole del dirigente.

Diciannove anni, grande duttilità e margini di crescita: Regula è in grado di ricoprire tutte le posizioni offensive, dal ruolo di trequartista a quello di esterno, fino alla seconda punta. Un identikit che si sposa con la ricerca della Roma di profili giovani, dinamici e con prospettiva.

La valutazione attuale del talento polacco si aggira intorno ai 5 milioni di euro, cifra accessibile ma destinata a salire in caso di concorrenza. Sul giocatore, infatti, resta forte anche l’interesse del Benfica, pronto a inserirsi in quella che potrebbe diventare una vera sfida di mercato.

Redazione GR.net