Calciomercato: Roma e Benfica su Regula. Il presidente: “Se arriva una buona offerta andrà via”

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Nuovo nome per il futuro dell’attacco della Roma. Dal mercato internazionale emerge il profilo di Marcel Regula, jolly offensivo polacco classe 2006 dello Zaglebie Lubin, finito nel radar giallorosso. A confermare l’interesse è stato direttamente il presidente del club, Pawel Jez, intervenuto ai microfoni di TVP Sport.

Regula ha tutto il necessario perché lui abbia successo. Dopodiché, è difficile influenzare ciò che accade al giocatore. Vogliamo scommettere su di lui, dargli una possibilità e poi monetizzare con la cessione. Roma e Benfica stanno tenendo d’occhio Marcel. Non dovremmo lasciarlo andare in Portogallo? Certo che lo faremo se arriverà un’offerta concreta”, le parole del dirigente.

Diciannove anni, grande duttilità e margini di crescita: Regula è in grado di ricoprire tutte le posizioni offensive, dal ruolo di trequartista a quello di esterno, fino alla seconda punta. Un identikit che si sposa con la ricerca della Roma di profili giovani, dinamici e con prospettiva.

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La valutazione attuale del talento polacco si aggira intorno ai 5 milioni di euro, cifra accessibile ma destinata a salire in caso di concorrenza. Sul giocatore, infatti, resta forte anche l’interesse del Benfica, pronto a inserirsi in quella che potrebbe diventare una vera sfida di mercato.

Redazione GR.net

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