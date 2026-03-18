LIVE! Ultime da Trigoria: in gruppo Konè, Celik e Mancini. El Shaarawy verso un impiego dal 1′

Vigilia europea a Trigoria per la Roma, attesa dalla sfida decisiva contro il Bologna che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. I giallorossi sono scesi in campo questo pomeriggio per la consueta rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

Presente ad assistere all’allenamento anche la dirigenza, con Frederic Massara e Claudio Ranieri a bordocampo. Indicazioni importanti arrivano dall’infermeria: in gruppo Zeki Çelik, Gianluca Mancini e Manu Koné. Il difensore italiano ha lavorato con una fasciatura alla gamba sinistra, così come il centrocampista ex Borussia, che resta in dubbio per la partita contro gli emiliani.

Dopo una prima fase di riscaldamento, il gruppo ha iniziato il lavoro con il pallone: presente in campo anche Angelino. Per la partita contro il Bologna si va verso una conferma di El Shaarawy dal primo minuto con Pellegrini e Malen. A centrocampo Pisilli sembra favorito per una maglia accanto a Cristante, viste le non perfette condizioni di Konè.

Giallorossi.net – A.F.