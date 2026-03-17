Nottata da incubo per El Aynaoui: sequestrato e derubato in casa da una banda di malviventi

Paura nella notte per Neil El Aynaoui. Intorno alle 3, la sua abitazione in zona Castel Fusano è stata presa di mira da una banda di sei uomini, tutti vestiti di nero, con il volto coperto e armati di pistola.

Secondo quanto ricostruito da Sportmediaset.it, i malviventi hanno forzato la grata del salone per entrare in casa. Una volta all’interno, hanno rinchiuso in una stanza il calciatore insieme alla madre, alla compagna e al fratello con la sua partner, mentre procedevano a razziare gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, un Rolex e alcune borse griffate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, mentre le indagini sono affidate alla squadra mobile. Al momento, nessun arresto è stato effettuato e le autorità stanno ricostruendo dinamica e responsabilità dell’accaduto. Ma per il centrocampista giallorossa resta un grande spavento e una serata da incubo che difficilmente dimenticherà.

Fonte: Sportmediaset