Nottata da incubo per El Aynaoui: sequestrato e derubato in casa da una banda di malviventi

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Paura nella notte per Neil El Aynaoui. Intorno alle 3, la sua abitazione in zona Castel Fusano è stata presa di mira da una banda di sei uomini, tutti vestiti di nero, con il volto coperto e armati di pistola.

Secondo quanto ricostruito da Sportmediaset.it, i malviventi hanno forzato la grata del salone per entrare in casa. Una volta all’interno, hanno rinchiuso in una stanza il calciatore insieme alla madre, alla compagna e al fratello con la sua partner, mentre procedevano a razziare gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, un Rolex e alcune borse griffate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, mentre le indagini sono affidate alla squadra mobile. Al momento, nessun arresto è stato effettuato e le autorità stanno ricostruendo dinamica e responsabilità dell’accaduto. Ma per il centrocampista giallorossa resta un grande spavento e una serata da incubo che difficilmente dimenticherà.

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Fonte: Sportmediaset

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7 Commenti

  4. Per agire in questo modo fregandosene altamente dei rischi e di chi era presente, significa solo che è gente esperta e ben organizzata Sarà un miracolo se li prendono

  5. Piena solidarietà ad El Aynaoui ma quì non è Roma sono le città che vanno così, quindi anche se è brutto dirlo devi essere tu il primo a prendere provvedimenti per scoraggiare. Non che servano al 100% ma condizionano.
    Già le persone normali li subiscono nelle ville figuriamoci personaggi noti.

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