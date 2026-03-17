L’audio della sala VAR: “Fallo sicuramente di Wesley, espulsione confermata”

Durante l’ultimo appuntamento di Open VAR su DAZN, è stato analizzato l’episodio avvenuto al minuto 64 della sfida tra Como e Roma, che ha portato all’espulsione per doppia ammonizione del difensore giallorosso Wesley. L’analisi si è concentrata sulla dinamica del fallo e sulla procedura seguita dalla sala VAR, dove erano presenti Fabbri e Gariglio, per supportare la decisione del direttore di gara Davide Massa.

Secondo quanto emerso dagli audio della sala VAR, gli ufficiali di gara hanno immediatamente esaminato l’azione per escludere un eventuale “scambio di persona” (mistaken identity), valutando se l’intervento falloso fosse stato commesso da Rensch anziché da Wesley.

Dalla sala VAR è giunta però la conferma: “Il fallo lo fa Wesley sicuramente, la gamba destra la prende Wesley, a posto, confermata“. Lo stesso Massa, sul terreno di gioco, ha spiegato ai calciatori di aver concesso inizialmente il vantaggio su un precedente intervento di Pellegrini (giudicato sul pallone dal VAR) per poi fischiare il fallo di Wesley, sanzionato con il secondo giallo per una situazione di SPA (Stopping a Promising Attack).

A commentare l’episodio è intervenuto Dino Tommasi, assistente della CAN, che ha spiegato la procedura seguita: “VAR e AVAR cercano la mistaken identity, ovvero verificano se il fallo sia stato commesso da un altro giocatore. Vedono però che il fallo è commesso da Wesley e quindi avallano la scelta di Massa”. Tommasi ha poi convalidato la decisione tecnica del direttore di gara dal punto di vista disciplinare: “Se l’arbitro fischia è giallo perché è un’azione pericolosa, una SPA. Non è DOGSO (chiara occasione da rete, ndr). Dal campo è una scelta sostenibile“.

Redazione GR.net