L’audio della sala VAR: “Fallo sicuramente di Wesley, espulsione confermata”

Durante l’ultimo appuntamento di Open VAR su DAZN, è stato analizzato l’episodio avvenuto al minuto 64 della sfida tra Como e Roma, che ha portato all’espulsione per doppia ammonizione del difensore giallorosso Wesley. L’analisi si è concentrata sulla dinamica del fallo e sulla procedura seguita dalla sala VAR, dove erano presenti Fabbri e Gariglio, per supportare la decisione del direttore di gara Davide Massa.
Secondo quanto emerso dagli audio della sala VAR, gli ufficiali di gara hanno immediatamente esaminato l’azione per escludere un eventuale “scambio di persona” (mistaken identity), valutando se l’intervento falloso fosse stato commesso da Rensch anziché da Wesley.
Dalla sala VAR è giunta però la conferma: “Il fallo lo fa Wesley sicuramente, la gamba destra la prende Wesley, a posto, confermata“. Lo stesso Massa, sul terreno di gioco, ha spiegato ai calciatori di aver concesso inizialmente il vantaggio su un precedente intervento di Pellegrini (giudicato sul pallone dal VAR) per poi fischiare il fallo di Wesley, sanzionato con il secondo giallo per una situazione di SPA (Stopping a Promising Attack).
A commentare l’episodio è intervenuto Dino Tommasi, assistente della CAN, che ha spiegato la procedura seguita: “VAR e AVAR cercano la mistaken identity, ovvero verificano se il fallo sia stato commesso da un altro giocatore. Vedono però che il fallo è commesso da Wesley e quindi avallano la scelta di Massa”. Tommasi ha poi convalidato la decisione tecnica del direttore di gara dal punto di vista disciplinare: “Se l’arbitro fischia è giallo perché è un’azione pericolosa, una SPA. Non è DOGSO (chiara occasione da rete, ndr). Dal campo è una scelta sostenibile“.
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Redazione GR.net
Lasciamo perdere tanto hanno sempre ragione loro La partita l’abbiamo persa unicamente per demerito nostro voltiamo pagina e si va avanti
Sostengo da sempre che l’acronimo Var va’ sostituito con BAR..!!!
Manco il supporto elettronico sanno usare..
E parlano di rugby ma, sciaquatevi la bocca che dagli altri sport è specialmente dalla palla ovale avreste solo da imparare…!!!
In Italia il calcio è questo…
Non so se è peggio la malafede o l’ incompetenza assoluta.
la gamba destra?????ma se non esistono contatti !!!!!voi siete tutti da fermare e cacciare… datemi un esempio più evidente di malafede
Che tristezza che e’ diventato il calcio, con personaggi impresentabili e consorterie della peggiore specie…..
Malafede …tutto qua ..oppure siete degli incapaci
Che vergogna!
Sono tifoso romanista ma per me è’ fallo ingenuo di wesley che aveva due difensori che coprivano. Forse il primo giallo era un po troppo, tante volte si vede di peggio e non ammoniscono
Quando non vuoi una cosa fai di tutto perchè non funzioni e devo dire che gli arbitri ce la stanno mettendo tutta.
Questi pensano che tutti coloro che guardano il calcio sono degli analfabeti, che non sono in grado di dare un senso a ciò che vedono. Ancora una volta, non apprezzo il mutismo della società sui torti arbitrali sin dai tempi si Mou.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.