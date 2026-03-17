FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 17 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini assente a Trigoria: recuperato Celik

A due giorni dal ritorno con il Bologna, la Roma lavora senza Gasperini rimasto in Nord Italia dopo Como. Il tecnico ritrova Celik: il problema al polpaccio destro è solo un affaticamento, sarà disponibile. Torna anche Ndicka al centro della difesa per il duello fisico con Castro. Soulé continua il recupero ma difficilmente sarà convocato per la gara europea con gli emiliani. (Il Tempo)

Ore 8:20 – L’Europa League ora è il piano A per la Roma

L’Europa League può salvare la stagione giallorossa aprendo la porta Champions che il campionato sta chiudendo: Juve e Como hanno freschezza e rose più ampie. Il percorso europeo presenta meno ostacoli ma sfide dure: dopo il Bologna possibili Aston Villa di Emery (4 Europa League vinte) e Porto, dall’altra parte del tabellone il Lione di Fonseca. Gasperini ha già vinto questa coppa nel 2023 con l’Atalanta contro il Leverkusen. (Il Messaggero)

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