ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro differenziato per Mancini, Celik e Koné: la situazione

Seduta pomeridiana per la Roma, che continua la preparazione a Trigoria in vista della partita di Europa League contro il Bologna di giovedì prossimo con alcune situazioni da monitorare.
Hanno svolto un lavoro specifico a scopo precauzionale Gianluca Mancini, Zeki Çelik e Manu Koné. Una gestione mirata per i tre giocatori, senza particolari allarmi ma con l’obiettivo di evitare sovraccarichi.
Programma personalizzato anche per Matías Soulé, mentre hanno lavorato a parte Paulo Dybala e Artem Dovbyk. La squadra tornerà in campo domani, giornata che prevede anche gli appuntamenti con la stampa: alle 13.30 la conferenza, seguita alle 14.45 dai consueti 15 minuti della rifinitura aperti ai media.
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Giallorossi.net – A.F.
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