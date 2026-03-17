Calciomercato: Roma su Nijstad, talento classe 2008 del Twente

La Roma continua a guardare avanti e punta il radar sui giovani talenti internazionali per rinforzare la difesa. Tra i profili monitorati spunta quello di Ruud Nijstad, centrale mancino classe 2008 attualmente in forza al FC Twente.

A parlarne è Marco Palma durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, ripreso da Tuttomercatoweb.com. Secondo l’analisi dell’osservatore, il giovane difensore è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio olandese in prospettiva futura.

Nijstad si distingue per una struttura fisica già importante e per una qualità tecnica non comune per il ruolo. Il suo piede sinistro, in particolare, gli consente di impostare l’azione con precisione, rendendolo un difensore moderno capace di avviare la manovra dalla retroguardia.

Oltre alle doti tecniche, il classe 2008 si sta mettendo in evidenza per il tempismo negli interventi e per la capacità di leggere in anticipo le situazioni di gioco, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di diversi club di primo livello. Tra questi, anche la Roma, che segue con interesse la sua crescita.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra che conferma l’attenzione già alta attorno al giovane olandese. Un investimento in prospettiva, in linea con una strategia orientata al futuro e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Fonte: Tmw.com