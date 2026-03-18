Gasp si affida a Pisilli per rilanciare la Roma

La Roma arriva al crocevia della stagione con poche certezze e molte energie da ritrovare. Contro il Bologna, in una sfida che può indirizzare il cammino europeo, Gian Piero Gasperini sceglie di puntare sull’entusiasmo e sulla freschezza di Niccolò Pisilli.

Il giovane centrocampista sarà protagonista, anche se resta da definire la sua posizione. Provato sia in mediana accanto a Manu Koné sia sulla trequarti alle spalle di Donyell Malen, Pisilli rappresenta una delle poche variabili in grado di aumentare ritmo e imprevedibilità.

Il momento della squadra impone scelte nette: niente rotazioni e spazio ai più affidabili. Tra questi proprio Malen, riferimento offensivo con 7 gol in 10 presenze, e Wesley, protagonista sulla fascia e reduce dalla convocazione con il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. In attacco le alternative restano limitate, con Robinio Vaz unica opzione a gara in corso per gestire il minutaggio del titolare.

In dubbio Zeki Çelik, mentre Matías Soulé rientrerà solo dopo la sosta. Un contesto che costringe a stringere i denti e a chiedere uno sforzo ulteriore anche ai senatori: Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini sono chiamati a reagire dopo un periodo opaco, forti di un bagaglio complessivo di oltre mille presenze in giallorosso.

Intanto, sugli spalti è atteso Gennaro Gattuso, pronto a seguire da vicino Pisilli in vista dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord. Un’ulteriore motivazione per il centrocampista, già protagonista in Europa League con gol pesanti fin dall’esordio.

La Roma si gioca molto più di una partita: con una classifica complicata in campionato e un numero di sconfitte già elevato, l’Europa League rappresenta la via più concreta per dare senso alla stagione. Servirà una prova di carattere, con il contributo di tutti, in una notte che può cambiare gli equilibri.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo