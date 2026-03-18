Bove torna al gol con il Watford: l’esultanza sfrenata e l’abbraccio del pubblico – VIDEO!

Edoardo Bove ritrova il sorriso e soprattutto il gol. Dopo il rientro in campo con la maglia del Watford, il centrocampista ha firmato la sua prima rete in Championship, contribuendo al successo per 3-1 contro il Wrexham.
Una marcatura accolta con entusiasmo dai tifosi, che al triplice fischio si sono riversati in campo per abbracciare il giocatore, celebrando un momento particolarmente significativo della sua vita.
Per Bove si tratta di un ritorno al gol che mancava da tempo. L’ultima rete, infatti, risaliva al 24 ottobre 2024, quando aveva trovato la via del gol proprio contro la Roma indossando la maglia della Fiorentina.
What a moment for Edoardo Bove#watfordFC pic.twitter.com/Wsax65OvpB
— Rio Woolf (@rio_woolf) March 17, 2026
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Redazione GR.net