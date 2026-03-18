Gasperini chiede attaccanti: il confronto col Bologna e una estate a caccia di rinforzi

La fotografia dell’attacco della Roma, oggi, racconta più di tante analisi. Le difficoltà offensive sono evidenti e nascono da una combinazione di assenze, soluzioni adattate e alternative ridotte all’osso.

Fuori Paulo Dybala, Matías Soulé, Evan Ferguson e Artem Dovbyk, il reparto offensivo giallorosso si presenta inevitabilmente impoverito. Le scelte si restringono e le soluzioni diventano spesso di necessità più che di strategia.

In questo contesto, Stephan El Shaarawy rappresenta una delle poche opzioni rimaste, ma il suo percorso è ormai nella fase finale: contratto in scadenza e 34 anni da compiere a ottobre. Anche Lorenzo Pellegrini è stato adattato a esterno offensivo, segnale chiaro di una coperta corta davanti.

Discorso simile per Bryan Zaragoza, finito ai margini delle scelte di Gian Piero Gasperini e destinato a salutare a fine stagione. Una situazione che limita le possibilità di variare soluzioni e interpretazioni in fase d’attacco, specie in Europa League dove il giovane Venturino è inutilizzabile.

Il confronto con il Bologna, da questo punto di vista, è netto. Gli emiliani possono contare su un reparto avanzato profondo e variegato: Castro, Bernardeschi, Dallinga, Odgaard, Rowe, Cambiaghi, Domínguez e Orsolini. Un ventaglio ampio di soluzioni che permette rotazioni, alternative tattiche e gestione dei momenti della partita.

Uno scenario che inevitabilmente avrà ripercussioni anche sulle strategie future. In vista della prossima stagione, infatti, Gasperini chiederà un intervento deciso sul mercato offensivo: servono più soluzioni, maggiore profondità e soprattutto giocatori di gamba, in grado di garantire continuità fisica senza alle spalle storie recenti di infortuni ripetuti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corsport